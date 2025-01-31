https://ukraina.ru/20250131/1060720405.html

"Трамп перевернёт весь клоповник вверх дном". Катастрофа над Вашингтоном станет катастрофой для Украины?

"Трамп перевернёт весь клоповник вверх дном". Катастрофа над Вашингтоном станет катастрофой для Украины? - 31.01.2025 Украина.ру

"Трамп перевернёт весь клоповник вверх дном". Катастрофа над Вашингтоном станет катастрофой для Украины?

Ошибка диспетчера, системные ошибки в отрасли, политика инклюзивности Байдена – такие версии высказываются сейчас экспертами после авиакатастрофы над Вашингтоном спустя сутки

2025-01-31T16:00

2025-01-31T16:00

2025-01-31T16:00

эксклюзив

авиакатастрофа

сша

эксперты

дональд трамп

пентагон

вашингтон

украина

пит хегсет

джо байден

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Столкновение борта American Airlines с вертолётом Black Hawk, в результате которого погибли 64 человека (в том числе двое россиян), может стать точкой отсчета для реформирования целой отрасли и переключит фокус внимания Трампа на внутренние проблемы США. А перемены, очевидно, назрели. Особенно в сфере инфраструктуры (о множественных авариях на железной дороге писали неоднократно). Почему же произошла крупнейшая за 15 лет катастрофа в американском небе и какие будут последствия – в обзоре мнений экспертов.Журналист и авиаэксперт Алексей Пивоваров*Сначала нужно узнать все обстоятельства, которые, учитывая место происшествия, будут полностью изучены. По первым ощущениям, причиной может быть человеческий фактор. Однако... авиационное сообщество в Америке уже давно било тревогу относительно снижающейся безопасности в воздушных пространствах вокруг крупных аэропортов, авиатрафик в которых постоянно растет, количество диспетчеров, как правило, неудовлетворительное, потому что условия труда и его оплата людей не устраивают, и обученность персонала также очень страдает.В данном конкретном случае диспетчер, вроде, все делал как положено: он наблюдал опасное сближение, но считал, что и экипажи его наблюдают. Мог ли он дать другие, более четкие команды — покажет расследование. Кстати, оба воздушных судна были оснащены системой TCAS, предупреждающей об опасном сближении. Однако, поскольку высота была всего около 200 метров, то система не выдавала указаний, что делать: снижаться или набирать высоту. Она просто предупреждала о трафике. Думаю, что по итогам расследования будут предприниматься самые серьезные меры по изменению ситуации в воздушном пространстве крупных авиаузлов США. Американские авиаправила славятся своей либеральностью, возможно, даже чрезмерной. Примерно об этом в своих твитах написал сегодня и Дональд Трамп. Пока мои соболезнования всем родственникам погибших: на борту, как мы знаем, были наши соотечественники.Украинский политолог Янина СоколовскаяОбратите внимание на очень странное заявление Трампа. Он сказал, что "по поводу гибели российских спортсменов в авиакатастрофе над Вашингтоном он с Путиным по телефону не говорил". В этом тексте отчетлив плохой намек на то, что разговор был, но по другому поводу. Об этом же изнамекались приближенные к Путину российские чиновники и подкремлевская пресса.То есть надковерная часть американско-российских переговоров стартовала (подковерная и не прекращалась). Для нас это негативная новость, потому что об Украине говорят без участия Украины, толкая нас не к миру, а к перемирию на чужих условиях. И эта авиакатастрофа может стать катастрофой и для нас, и для Европы. Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаАвиакатастрофа в Вашингтоне: теперь США откажутся от Украины? По поводу странной авиакатастрофы в Вашингтоне, пожалуй, можно согласиться лишь с одним вопросом Трампа: почему авиадиспетчеры просто спрашивали у военных в вертолёте, видят ли они самолёт по своему курсу, вместо того чтобы развести борты? Так теперь летают в США?Для нас тут интересны два момента. Первый — катастрофа выглядит как символ бардака, царящего не только в вооружённых силах США, но и на уровне других ведомств, отвечающих за национальную безопасность. И второй момент — теперь эту катастрофу по полной программе использует Трамп, чтобы, как он не раз заявлял, "навести порядок в Пентагоне".Инцидент над американской столицей даёт Белому дому и новому главе Пентагона Питу Хегсету дополнительные основания для переворачивания всего клоповника верх дном. Есть также версия, что авиакатастрофа заставит, мол, Трампа отступить от Украины и сосредоточиться на домашних проблемах. Увы, но нет. Вряд ли трагический инцидент окажет влияние на украинскую повестку — слишком уж далеки эти темы друг от друга. Вызывает большие сомнения сама идея о том, что Украина для Трампа — это некий "пассив", от которого нужно как можно скорее избавиться. Всё наоборот: Украина была и остаётся суперактивом США, позволившим им не только обогатить свой ВПК, но и решить несколько важных геополитических задач. Вот и теперь Трамп попытается устроить "украинскую сделку" максимально выгодным Америке — или лично ему — способом. Поэтому Трамп по-прежнему будет продвигать свой "мирный план", основанный на заморозке конфликта — категорически нам не выгодной. Продвижение этого плана пока никак не повлияло на систему боевого управления действиями ВСУ со стороны ВС США, выстроенную ещё при Байдене. Так что, несмотря на все катастрофы, преемственность американской политики сохраняется.Политолог Максим ЖаровАвиакатастрофа, случившаяся сегодня в Вашингтоне, возможно, является репетицией какого-то более серьезного инцидента, способного окончательно рассорить Трампа с военными и разведсообществом США. Прошло только 10 дней второго срока Трампа и он слишком резво взялся за аудит грехов предыдущей администрации. Все слухи-маркёры в сегодняшней катастрофе буквально начинены указанием на острый конфликт Трампа с военными. "Тренировочный полет" вертолета Сухопутных войск США, до инцидента замеченного "у ЦРУ", в котором "якобы находился новый глава Пентагона Пит Хегсет". Экипажу вертолёта диспетчер задаёт вопрос, видит ли он заходящий на посадку гражданский борт. "Вижу", — отвечает вертолёт. "Отверни от него", — говорит диспетчер. Молчание и...происходит катастрофа. И особо настораживает вброс о якобы намерении Пентагона произвести тестовый ядерный взрыв на давно законсервированном полигоне в Неваде. Трамп пока никак не отреагировал на этот вброс, в связи с чем предположение о том, что военно-политическое планирование в Пентагоне сейчас может происходить в обход Трампа и Хегсета не кажется таким уж и невероятным.* внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентовЕщё на эту тему: Ошибка диспетчера или халатность пилотов? Кто летел в вертолете? Вопросы по трагедии в США

https://ukraina.ru/20250130/1060677856.html

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