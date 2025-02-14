"То тюлень позвонит, то олень": депутат ГД назвал беседу Трампа и Путина "моральной победой России" - 14.02.2025 Украина.ру
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"То тюлень позвонит, то олень": депутат ГД назвал беседу Трампа и Путина "моральной победой России"
"То тюлень позвонит, то олень": депутат ГД назвал беседу Трампа и Путина "моральной победой России" - 14.02.2025 Украина.ру
"То тюлень позвонит, то олень": депутат ГД назвал беседу Трампа и Путина "моральной победой России"
Депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Матвейчев в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", отметил, что российские официальные лица не комментируют состоявшуюся беседу американского и российского лидеров
2025-02-14T13:39
2025-02-14T13:39
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"Бурно комментирует именно Трамп, и мы, соответственно имеем только его версию. А мы знаем, что часто бывает, что его версии расходятся с реальностью... Но сам факт этого разговора означает, что со стороны Запада закончилась так называемая изоляция или бойкот", - сказал депутат.Он сыронизировал, что теперь "то тюлень позвонит, то олень", то канцлер ФРГ Олаф Шольц пойдет на контакт, вот и Трамп побеседовал с Путиным.Он рассказал, что из-за беседы двух лидеров в украинских пабликах "стоит вой", там также не рекомендуют заходить в российские паблики, так как "они над нами ржут".Политик сделал вывод, что США "похоже сливают тему Украины" и передают ее РФ как, "чемодан без ручки".Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, дональд трамп, запад, германия, владимир путин, олег матвейчев, госдума
Новости, Россия, Дональд Трамп, Запад, Германия, Владимир Путин, Олег Матвейчев, Госдума

"То тюлень позвонит, то олень": депутат ГД назвал беседу Трампа и Путина "моральной победой России"

13:39 14.02.2025
 
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© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Матвейчев в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", отметил, что российские официальные лица не комментируют состоявшуюся беседу американского и российского лидеров
"Бурно комментирует именно Трамп, и мы, соответственно имеем только его версию. А мы знаем, что часто бывает, что его версии расходятся с реальностью... Но сам факт этого разговора означает, что со стороны Запада закончилась так называемая изоляция или бойкот", - сказал депутат.
Он сыронизировал, что теперь "то тюлень позвонит, то олень", то канцлер ФРГ Олаф Шольц пойдет на контакт, вот и Трамп побеседовал с Путиным.
"Это само по себе моральная победа России", - указал Матвейчев.
Он рассказал, что из-за беседы двух лидеров в украинских пабликах "стоит вой", там также не рекомендуют заходить в российские паблики, так как "они над нами ржут".
Политик сделал вывод, что США "похоже сливают тему Украины" и передают ее РФ как, "чемодан без ручки".
Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.
 
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