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Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS

Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS - 14.02.2025 Украина.ру

Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS

Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, возвращается на авиабазу под Вашингтоном по техническим причинам. Об этом написал редактор CBS в соцсети X, ссылаясь на официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс

2025-02-14T07:59

2025-02-14T07:59

2025-02-14T07:59

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"Сегодня вечером, по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летит секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете", - говорится в материале.Рубио должен в пятницу принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.Подробнее о Рубио - в материале Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США на сайте Украина.ру.

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новости, сша, вашингтон, германия, марко рубио, тэмми брюс, сенат