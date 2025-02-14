Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS - 14.02.2025 Украина.ру
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Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS
Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS - 14.02.2025 Украина.ру
Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS
Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, возвращается на авиабазу под Вашингтоном по техническим причинам. Об этом написал редактор CBS в соцсети X, ссылаясь на официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс
2025-02-14T07:59
2025-02-14T07:59
новости
сша
вашингтон
германия
марко рубио
тэмми брюс
сенат
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"Сегодня вечером, по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летит секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете", - говорится в материале.Рубио должен в пятницу принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.Подробнее о Рубио - в материале Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, вашингтон, германия, марко рубио, тэмми брюс, сенат
Новости, США, Вашингтон, Германия, Марко Рубио, Тэмми Брюс, сенат

Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS

07:59 14.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
- РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© commons.wikimedia.org / Michael Vadon
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Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, возвращается на авиабазу под Вашингтоном по техническим причинам. Об этом написал редактор CBS в соцсети X, ссылаясь на официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс
"Сегодня вечером, по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летит секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете", - говорится в материале.
Рубио должен в пятницу принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Подробнее о Рубио - в материале Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАВашингтонГерманияМарко РубиоТэмми Брюссенат
 
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