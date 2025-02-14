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Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS
Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS - 14.02.2025 Украина.ру
Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS
Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, возвращается на авиабазу под Вашингтоном по техническим причинам. Об этом написал редактор CBS в соцсети X, ссылаясь на официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс
2025-02-14T07:59
2025-02-14T07:59
2025-02-14T07:59
новости
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вашингтон
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марко рубио
тэмми брюс
сенат
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"Сегодня вечером, по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летит секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете", - говорится в материале.Рубио должен в пятницу принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.Подробнее о Рубио - в материале Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, сша, вашингтон, германия, марко рубио, тэмми брюс, сенат
Новости, США, Вашингтон, Германия, Марко Рубио, Тэмми Брюс, сенат
Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS
Самолет госсекретаря США Марко Рубио, вылетевший в Мюнхен, возвращается на авиабазу под Вашингтоном по техническим причинам. Об этом написал редактор CBS в соцсети X, ссылаясь на официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс
"Сегодня вечером, по пути из Вашингтона в Мюнхен, самолет, на котором летит секретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете", - говорится в материале.
Рубио должен в пятницу принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.