Отодвигаем фронт от Горловки: Полищук раскрыл, какие возможности открываются после падения Дзержинска - 14.02.2025 Украина.ру
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Отодвигаем фронт от Горловки: Полищук раскрыл, какие возможности открываются после падения Дзержинска
Отодвигаем фронт от Горловки: Полищук раскрыл, какие возможности открываются после падения Дзержинска - 14.02.2025 Украина.ру
Отодвигаем фронт от Горловки: Полищук раскрыл, какие возможности открываются после падения Дзержинска
Возможно, штурм Дзержинска был лобовым именно потому, что из-за недостаточного дорожного покрытия город было трудно обходить. В свое время Мордвичев точно так же решил вопрос с Авдеевкой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2025-02-14T04:15
2025-02-14T00:23
новости
дзержинск (торецк)
горловка
авдеевка
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штурм
сво
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Во время освобождения Дзержинска (Торецк) войска не брали город в окружение, рассказал эксперт. Российские военные сломали этот укрепрайон ВСУ штурмовыми действиями, отметил он.Возможно, штурм Дзержинска был лобовым именно потому, что из-за недостаточного дорожного покрытия его было трудно обходить, добавил историк.Он напомнил, что командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев в свое время точно так же решил вопрос с Авдеевкой. Удар был не через поля, а через застройку, потому что там был асфальт."Падение Дзержинска дает нам несколько возможностей. Первое. Мы отодвигаем фронт от Горловки. Второе. Мы выравниваем линию фронта, что позволит сформировать резервы во втором эшелоне", — указал Полищук.Там, где это возможно, войска наступают. Там, где это невозможно, своевременно проводятся перегруппировки. От военных "отвинтили календарь" и они делают все с учетом военной необходимости, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ" на сайте Украина.ру.
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дзержинск (торецк)
горловка
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новости, дзержинск (торецк), горловка, авдеевка, вс рф, всу, штурм, сво, донбасс, спецоперация, резервы, центр
Новости, Дзержинск (Торецк), Горловка, Авдеевка, ВС РФ, ВСУ, штурм, СВО, Донбасс, Спецоперация, резервы, центр

Отодвигаем фронт от Горловки: Полищук раскрыл, какие возможности открываются после падения Дзержинска

04:15 14.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Возможно, штурм Дзержинска был лобовым именно потому, что из-за недостаточного дорожного покрытия город было трудно обходить. В свое время Мордвичев точно так же решил вопрос с Авдеевкой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Во время освобождения Дзержинска (Торецк) войска не брали город в окружение, рассказал эксперт. Российские военные сломали этот укрепрайон ВСУ штурмовыми действиями, отметил он.
"Лучшая вражеская пехота, состоявшая из наемников и откровенных нацистов, ничего не смогла с нами сделать. Это говорит о возросшем мастерстве наших солдат и полководцев", — подчеркнул Полищук.
Возможно, штурм Дзержинска был лобовым именно потому, что из-за недостаточного дорожного покрытия его было трудно обходить, добавил историк.
Он напомнил, что командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев в свое время точно так же решил вопрос с Авдеевкой. Удар был не через поля, а через застройку, потому что там был асфальт.
"Падение Дзержинска дает нам несколько возможностей. Первое. Мы отодвигаем фронт от Горловки. Второе. Мы выравниваем линию фронта, что позволит сформировать резервы во втором эшелоне", — указал Полищук.
Там, где это возможно, войска наступают. Там, где это невозможно, своевременно проводятся перегруппировки. От военных "отвинтили календарь" и они делают все с учетом военной необходимости, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ" на сайте Украина.ру.
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