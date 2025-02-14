https://ukraina.ru/20250214/1061056894.html

Отодвигаем фронт от Горловки: Полищук раскрыл, какие возможности открываются после падения Дзержинска

Отодвигаем фронт от Горловки: Полищук раскрыл, какие возможности открываются после падения Дзержинска - 14.02.2025 Украина.ру

Отодвигаем фронт от Горловки: Полищук раскрыл, какие возможности открываются после падения Дзержинска

Возможно, штурм Дзержинска был лобовым именно потому, что из-за недостаточного дорожного покрытия город было трудно обходить. В свое время Мордвичев точно так же решил вопрос с Авдеевкой. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2025-02-14T04:15

2025-02-14T04:15

2025-02-14T00:23

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горловка

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Во время освобождения Дзержинска (Торецк) войска не брали город в окружение, рассказал эксперт. Российские военные сломали этот укрепрайон ВСУ штурмовыми действиями, отметил он.Возможно, штурм Дзержинска был лобовым именно потому, что из-за недостаточного дорожного покрытия его было трудно обходить, добавил историк.Он напомнил, что командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев в свое время точно так же решил вопрос с Авдеевкой. Удар был не через поля, а через застройку, потому что там был асфальт."Падение Дзержинска дает нам несколько возможностей. Первое. Мы отодвигаем фронт от Горловки. Второе. Мы выравниваем линию фронта, что позволит сформировать резервы во втором эшелоне", — указал Полищук.Там, где это возможно, войска наступают. Там, где это невозможно, своевременно проводятся перегруппировки. От военных "отвинтили календарь" и они делают все с учетом военной необходимости, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250213/1061035020.html

дзержинск (торецк)

горловка

авдеевка

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новости, дзержинск (торецк), горловка, авдеевка, вс рф, всу, штурм, сво, донбасс, спецоперация, резервы, центр