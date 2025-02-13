https://ukraina.ru/20250213/1061045486.html

"Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала

"Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала - 13.02.2025 Украина.ру

"Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала

Владимир Зеленский 13 февраля ввел в действие персональные санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко, следует из указа на его сайте

2025-02-13T12:51

2025-02-13T12:51

2025-02-13T13:06

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петр порошенко

владимир зеленский

мария захарова

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Ограничения введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на произошедшееТакже Зеленский в четверг ввел бессрочные санкции против украинских олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене. Порошенко назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого считает Зеленского. Подробнее - в материале Егора Леева Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля на сайте Украина.ру.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

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новости, украина, россия, петр порошенко, владимир зеленский, мария захарова