"Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала - 13.02.2025 Украина.ру
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"Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала
"Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала - 13.02.2025 Украина.ру
"Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала
Владимир Зеленский 13 февраля ввел в действие персональные санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко, следует из указа на его сайте
2025-02-13T12:51
2025-02-13T13:06
новости
украина
россия
петр порошенко
владимир зеленский
мария захарова
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Ограничения введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на произошедшееТакже Зеленский в четверг ввел бессрочные санкции против украинских олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене. Порошенко назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого считает Зеленского. Подробнее - в материале Егора Леева Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля на сайте Украина.ру.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, петр порошенко, владимир зеленский, мария захарова
Новости, Украина, Россия, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Мария Захарова

"Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала

12:51 13.02.2025 (обновлено: 13:06 13.02.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Владимир Зеленский 13 февраля ввел в действие персональные санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко, следует из указа на его сайте
Ограничения введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на произошедшее
"Жабагадюкинг", - написала она в своем телеграм-канале.
Также Зеленский в четверг ввел бессрочные санкции против украинских олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене. Порошенко назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого считает Зеленского.
Подробнее - в материале Егора Леева Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля на сайте Украина.ру.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаРоссияПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
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Заголовок открываемого материала
13:00Европа встревожена, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 февраля
12:51"Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала
12:31Что даст мобилизация 18-летних и какие провокации могут устроить для срыва переговоров – Килинкаров
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