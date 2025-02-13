Лаврова удивила реакция мира на разговор Путина и Трампа - 13.02.2025 Украина.ру
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Лаврова удивила реакция мира на разговор Путина и Трампа
Лаврова удивила реакция мира на разговор Путина и Трампа - 13.02.2025 Украина.ру
Лаврова удивила реакция мира на разговор Путина и Трампа
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином заявил, что удивлен реакцией мира на разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа
2025-02-13T14:22
2025-02-13T14:32
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"Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщение об этом телефонном разговоре, как нечто из ряда вон выходящее", - сказал Лавров.Он добавил, что европейские страны "отбросили диалог, дипломатию как метод общения с внешним миром, перешли на язык угроз", санкционное давление и вооружение Киева.Накануне президенты РФ и США провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.После этого Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине.Песков 13 февраля отметил, что пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить преждевременно.Подробнее о разговоре - в материале Павла Котова Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, украина, европа, дональд трамп, сергей лавров, мид, еврокомиссия
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Европа, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД, Еврокомиссия

Лаврова удивила реакция мира на разговор Путина и Трампа

14:22 13.02.2025 (обновлено: 14:32 13.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином заявил, что удивлен реакцией мира на разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа
"Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщение об этом телефонном разговоре, как нечто из ряда вон выходящее", - сказал Лавров.
Он добавил, что европейские страны "отбросили диалог, дипломатию как метод общения с внешним миром, перешли на язык угроз", санкционное давление и вооружение Киева.
"Судя по тому удивлению, ступору, который вызвали переговоры по телефону между Трампом и Путиным, судя по всему, всё, что происходит на Украине, всё, что творит нацистский режим Зеленского, Запад стал воспринимать как должное", - подчеркнул Лавров.
Накануне президенты РФ и США провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
После этого Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине.
Песков 13 февраля отметил, что пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить преждевременно.
Подробнее о разговоре - в материале Павла Котова Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе на сайте Украина.ру.
 
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