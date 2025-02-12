https://ukraina.ru/20250212/1061009776.html
Родственники "потеряли" деньги: по делу о самоубийстве бывшего мужа Седоковой проведут новую проверку
Родственники "потеряли" деньги: по делу о самоубийстве бывшего мужа Седоковой проведут новую проверку - 12.02.2025 Украина.ру
Родственники "потеряли" деньги: по делу о самоубийстве бывшего мужа Седоковой проведут новую проверку
Дополнительную проверку проведут по делу о самоубийстве латвийского баскетболиста и бывшего мужа украинской певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы. Она инициирована родственниками спортсмена, уточняют СМИ
2025-02-12T11:07
2025-02-12T11:07
2025-02-12T11:07
новости
латвия
россия
сша
анна седокова
валентин белькевич
следственный комитет
спортсмены
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В частности, родные и друзья Тиммы указывают на ряд нестыковок в событиях в последние дни жизни спортсмена. Например, о том, что незадолго до смерти он получил 1,5 миллиона рублей от клуба, а уже спустя три недели испытывал денежные трудности.Ранее родственники баскетболиста уже инициировали проверку по факту причастности Седоковой к смерти своего бывшего мужа, утверждая, что его самоубийство было подстроено, так как "ранее Анна убедила Тимму переписать на нее минимум четыре квартиры, чтобы сохранить недвижку в случае судов по алиментам с бывшей".Однако в возбуждении уголовного дела по факту причастности Седоковой к смерти бывшего мужа было отказано ввиду доказательной базы.Янис Тимма свел счеты с жизнью в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения бывшей жены. Седоковой 16-го числа исполнилось 42.Позже телеграм-канал Mash написал, что артистка находится в больнице под капельницей и пока не может явиться в Следственный комитет РФ, чтобы ответить на вопросы в рамках возможного дела по статье "Доведение до суицида".Также канал утверждал, что перед разводом Тимма занял у Седоковой миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына, рожденного от предыдущего брака.Поженились Седокова и Тимма в сентябре 2020 года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок от предыдущей жены, и многие обвиняли артистку в том, что она увела его из семьи.У певицы это тоже был не первый штамп в паспорте. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского "Динамо" Валентина Белькевича. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь к себе в США.В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка был бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов. С Тиммой общих детей у певицы не было.О своем желании развестись с баскетболистом Седокова объявила еще в начале сентября, написав в соцсетях, что "горки и эмоциональные качели оставляли много пепла после того, как два сердца сгорали дотла". После этого у пары еще были примирения и новые размолвки , и в конце концов, 9 декабря Седокова и Тимма все же развелись.Накануне другой артист - Андрей Бурковский - навсегда изменил свою жизнь, попрощавшись с Россией: Развелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского.
https://ukraina.ru/20250127/1060598878.html
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новости, латвия, россия, сша, анна седокова, валентин белькевич, следственный комитет, спортсмены
Родственники "потеряли" деньги: по делу о самоубийстве бывшего мужа Седоковой проведут новую проверку
Дополнительную проверку проведут по делу о самоубийстве латвийского баскетболиста и бывшего мужа украинской певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы. Она инициирована родственниками спортсмена, уточняют СМИ
В частности, родные и друзья Тиммы указывают на ряд нестыковок в событиях в последние дни жизни спортсмена. Например, о том, что незадолго до смерти он получил 1,5 миллиона рублей от клуба, а уже спустя три недели испытывал денежные трудности.
Ранее родственники баскетболиста уже инициировали проверку по факту причастности Седоковой к смерти своего бывшего мужа, утверждая, что его самоубийство было подстроено, так как "ранее Анна убедила Тимму переписать на нее минимум четыре квартиры, чтобы сохранить недвижку в случае судов по алиментам с бывшей".
Однако в возбуждении уголовного дела по факту причастности Седоковой к смерти бывшего мужа было отказано ввиду доказательной базы.
Янис Тимма свел счеты с жизнью в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения бывшей жены. Седоковой 16-го числа исполнилось 42.
Позже телеграм-канал Mash написал, что артистка находится в больнице под капельницей и пока не может явиться в Следственный комитет РФ
, чтобы ответить на вопросы в рамках возможного дела по статье "Доведение до суицида".
Также канал утверждал
, что перед разводом Тимма занял у Седоковой миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына, рожденного от предыдущего брака.
Поженились Седокова и Тимма в сентябре 2020 года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок от предыдущей жены, и многие обвиняли артистку в том, что она увела его из семьи.
У певицы это тоже был не первый штамп в паспорте. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского "Динамо
" Валентина Белькевича
. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь к себе в США
.
В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка был бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов. С Тиммой общих детей у певицы не было.
О своем желании развестись с баскетболистом Седокова объявила еще в начале сентября, написав в соцсетях, что "горки и эмоциональные качели оставляли много пепла после того, как два сердца сгорали дотла". После этого у пары еще были примирения и новые размолвки , и в конце концов, 9 декабря Седокова и Тимма все же развелись.