Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунты
© Фото : CC0Коктейль Молотова
© Фото : CC0
Даже если где-то на Украине поднимется крупный бунт против ТЦК, не факт, что в нем примет участие вся страна. В любом случае эта ситуация для Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
За последнее время в разных регионах Украины произошло четыре случае взрывов в зданиях ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы), не обошлось без погибших и пострадавших.
Начнут ли граждане Украины протестовать против насильственной мобилизации не точечно, а "всей страной" неизвестно, сказал эксперт.
"Для этого нужна либо всеукраинская организация, которая будет централизовано готовить такие протесты, либо удача в виде крупного бунта в одном регионе, к которому присоединится вся страна. Пока ничего этого нет", – указал Ищенко.
Более того, в Донбассе в 2014 году был бунт против киевских властей, но остальная страна к нему не присоединилась. Кто-то не смог, кто-то не захотел, а кто-то наоборот – отправился его подавлять, отметил он.
То есть даже если где-то на Украине поднимется крупный бунт против ТЦК, не факт, что в нем примет участие вся страна, добавил обозреватель.
"В любом случае эта ситуация для Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. А перерастет ли он в бунт, никто не может предсказать заранее", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.
О том, как украинская элита ищет подходы к Трампу – в статье Павла Котова "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.
10 февраля, 04:15Солдаты оставляют позиции: Норин объяснил, почему ТЦК больше не могут поддерживать численность ВСУОвладение каким-то населенным пунктом ценно не само по себе, а как элемент расшатывания линии фронта. Взятие Угледара было важно не только как уничтожение важного узла украинской обороны, но и тем, что противник потерял там много солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин