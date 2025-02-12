Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунты - 12.02.2025 Украина.ру
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Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунты
Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунты - 12.02.2025 Украина.ру
Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунты
Даже если где-то на Украине поднимется крупный бунт против ТЦК, не факт, что в нем примет участие вся страна. В любом случае эта ситуация для Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-12T04:30
2025-02-12T04:30
новости
украина
донбасс
ростислав ищенко
владимир зеленский
военкомат
бунт
мобилизация
общество
киевский режим
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За последнее время в разных регионах Украины произошло четыре случае взрывов в зданиях ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы), не обошлось без погибших и пострадавших.Начнут ли граждане Украины протестовать против насильственной мобилизации не точечно, а "всей страной" неизвестно, сказал эксперт.Более того, в Донбассе в 2014 году был бунт против киевских властей, но остальная страна к нему не присоединилась. Кто-то не смог, кто-то не захотел, а кто-то наоборот – отправился его подавлять, отметил он.То есть даже если где-то на Украине поднимется крупный бунт против ТЦК, не факт, что в нем примет участие вся страна, добавил обозреватель."В любом случае эта ситуация для Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. А перерастет ли он в бунт, никто не может предсказать заранее", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.О том, как украинская элита ищет подходы к Трампу – в статье Павла Котова "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, донбасс, ростислав ищенко, владимир зеленский, военкомат, бунт, мобилизация, общество, киевский режим
Новости, Украина, Донбасс, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, военкомат, бунт, мобилизация, Общество, киевский режим

Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунты

04:30 12.02.2025
 
© Фото : CC0Коктейль Молотова
Коктейль Молотова - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : CC0
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Даже если где-то на Украине поднимется крупный бунт против ТЦК, не факт, что в нем примет участие вся страна. В любом случае эта ситуация для Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
За последнее время в разных регионах Украины произошло четыре случае взрывов в зданиях ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы), не обошлось без погибших и пострадавших.
Начнут ли граждане Украины протестовать против насильственной мобилизации не точечно, а "всей страной" неизвестно, сказал эксперт.
"Для этого нужна либо всеукраинская организация, которая будет централизовано готовить такие протесты, либо удача в виде крупного бунта в одном регионе, к которому присоединится вся страна. Пока ничего этого нет", – указал Ищенко.
Более того, в Донбассе в 2014 году был бунт против киевских властей, но остальная страна к нему не присоединилась. Кто-то не смог, кто-то не захотел, а кто-то наоборот – отправился его подавлять, отметил он.
То есть даже если где-то на Украине поднимется крупный бунт против ТЦК, не факт, что в нем примет участие вся страна, добавил обозреватель.
"В любом случае эта ситуация для Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. А перерастет ли он в бунт, никто не может предсказать заранее", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.
О том, как украинская элита ищет подходы к Трампу в статье Павла Котова "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
10 февраля, 04:15
Солдаты оставляют позиции: Норин объяснил, почему ТЦК больше не могут поддерживать численность ВСУОвладение каким-то населенным пунктом ценно не само по себе, а как элемент расшатывания линии фронта. Взятие Угледара было важно не только как уничтожение важного узла украинской обороны, но и тем, что противник потерял там много солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
 
НовостиУкраинаДонбассРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийвоенкоматбунтмобилизацияОбществокиевский режим
 
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