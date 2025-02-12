https://ukraina.ru/20250212/1061000511.html

Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунты

Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунты - 12.02.2025 Украина.ру

Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунты

Даже если где-то на Украине поднимется крупный бунт против ТЦК, не факт, что в нем примет участие вся страна. В любом случае эта ситуация для Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-12T04:30

2025-02-12T04:30

2025-02-12T04:30

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украина

донбасс

ростислав ищенко

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бунт

мобилизация

общество

киевский режим

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За последнее время в разных регионах Украины произошло четыре случае взрывов в зданиях ТЦК (ТЦК и СП, украинские военкоматы), не обошлось без погибших и пострадавших.Начнут ли граждане Украины протестовать против насильственной мобилизации не точечно, а "всей страной" неизвестно, сказал эксперт.Более того, в Донбассе в 2014 году был бунт против киевских властей, но остальная страна к нему не присоединилась. Кто-то не смог, кто-то не захотел, а кто-то наоборот – отправился его подавлять, отметил он.То есть даже если где-то на Украине поднимется крупный бунт против ТЦК, не факт, что в нем примет участие вся страна, добавил обозреватель."В любом случае эта ситуация для Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией. Рост напряжения в обществе фиксируется регулярно. А перерастет ли он в бунт, никто не может предсказать заранее", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.О том, как украинская элита ищет подходы к Трампу – в статье Павла Котова "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060925216.html

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новости, украина, донбасс, ростислав ищенко, владимир зеленский, военкомат, бунт, мобилизация, общество, киевский режим