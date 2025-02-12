Нельзя оставлять недобитого врага: ветеран объяснил, почему России нужна только капитуляция Украины - 12.02.2025 Украина.ру
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Нельзя оставлять недобитого врага: ветеран объяснил, почему России нужна только капитуляция Украины
Нельзя оставлять недобитого врага: ветеран объяснил, почему России нужна только капитуляция Украины - 12.02.2025 Украина.ру
Нельзя оставлять недобитого врага: ветеран объяснил, почему России нужна только капитуляция Украины
Худший вариант для России — оставить на Украине недобитого врага, который надеется на реванш. Постепенно его устроят, будут воспитывать, готовить, пусть не через год, через пять лет, но они будут копить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-02-12T05:15
2025-02-12T05:15
новости
россия
украина
сумская область
враги
переговоры
ялтинская конференция (1945)
мюнхенская конференция по безопасности
запад
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Переговоры это не только, когда созваниваются два лидера. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, обговаривают, а лидеры подписывают уже подготовленные документы, отметил эксперт.Он подчеркнул, что первым этапом российско-американских переговоров будет Мюнхенская конференция. А до этого стороны продолжат воевать с прежней интенсивностью, уверен ветеран.Он подчеркнул, для худший вариант для России — оставить недобитого врага, который надеется на реванш. "Они нам его устроят, будут воспитывать, готовить, пусть не через год, через пять лет, но силы они накапливать будут", — добавил эксперт."Нужна безоговорочная капитуляция, вторая "Ялта", чтобы мир был поделен на зоны влияния. В противном случае враг на наших границах продолжит существовать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сумская область, враги, переговоры, ялтинская конференция (1945), мюнхенская конференция по безопасности, запад, сво, война, конфликт, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Сумская область, враги, переговоры, Ялтинская конференция (1945), Мюнхенская конференция по безопасности, Запад, СВО, война, конфликт, Спецоперация

Нельзя оставлять недобитого врага: ветеран объяснил, почему России нужна только капитуляция Украины

05:15 12.02.2025
 
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Худший вариант для России — оставить на Украине недобитого врага, который надеется на реванш. Постепенно его устроят, будут воспитывать, готовить, пусть не через год, через пять лет, но они будут копить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Переговоры это не только, когда созваниваются два лидера. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, обговаривают, а лидеры подписывают уже подготовленные документы, отметил эксперт.
Он подчеркнул, что первым этапом российско-американских переговоров будет Мюнхенская конференция. А до этого стороны продолжат воевать с прежней интенсивностью, уверен ветеран.

"Даже если скажут, что перемирие будет объявлено через два-три месяца, думаете, сложат оружие? Советую людям почитать "На западном фронте без перемен". Там все четко описано, что происходило на фронте, когда все уже договорились", — объяснил Кутырь.

Он подчеркнул, для худший вариант для России — оставить недобитого врага, который надеется на реванш. "Они нам его устроят, будут воспитывать, готовить, пусть не через год, через пять лет, но силы они накапливать будут", — добавил эксперт.
"Нужна безоговорочная капитуляция, вторая "Ялта", чтобы мир был поделен на зоны влияния. В противном случае враг на наших границах продолжит существовать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в материале "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:15
Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить ЗеленскийВладимир Зеленский продолжает торговать Украиной оптом и в розницу. Теперь его главный коммерческий проект – передача американцам месторождений редких металлов. "Совместное" освоение на деле может оказаться игрой в одни ворота и форменным грабежом страны. Но дойдет ли вообще до этого дело?
 
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