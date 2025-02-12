Нельзя оставлять недобитого врага: ветеран объяснил, почему России нужна только капитуляция Украины
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Худший вариант для России — оставить на Украине недобитого врага, который надеется на реванш. Постепенно его устроят, будут воспитывать, готовить, пусть не через год, через пять лет, но они будут копить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Переговоры это не только, когда созваниваются два лидера. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, обговаривают, а лидеры подписывают уже подготовленные документы, отметил эксперт.
Он подчеркнул, что первым этапом российско-американских переговоров будет Мюнхенская конференция. А до этого стороны продолжат воевать с прежней интенсивностью, уверен ветеран.
"Даже если скажут, что перемирие будет объявлено через два-три месяца, думаете, сложат оружие? Советую людям почитать "На западном фронте без перемен". Там все четко описано, что происходило на фронте, когда все уже договорились", — объяснил Кутырь.
Он подчеркнул, для худший вариант для России — оставить недобитого врага, который надеется на реванш. "Они нам его устроят, будут воспитывать, готовить, пусть не через год, через пять лет, но силы они накапливать будут", — добавил эксперт.
"Нужна безоговорочная капитуляция, вторая "Ялта", чтобы мир был поделен на зоны влияния. В противном случае враг на наших границах продолжит существовать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в материале "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" на сайте Украина.ру.
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