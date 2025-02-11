Трамп поблагодарил Вучича за поддержку Украины
© ruserbia.com
© ruserbia.com
Дональд Трамп поздравил сербского коллегу Александра Вучича с предстоящим Днем государственности Сербии, поблагодарил за поддержку Украины и выразил надежду на развитие сотрудничества Белграда с Западом. Об этом говорится о опубликованном поздравлении президента США.
Президент США направил Вучичу поздравление накануне отмечаемого 15 февраля государственного праздника Сербии. Трамп позитивно оценил продолжение укрепления партнёрства Вашингтона с Белградом с опорой на крепкие двусторонние связи в целях развития и укрепления безопасности.
"Доволен нашим все более интенсивным сотрудничеством и новыми возможностями для двусторонних вложений в такие важные секторы, как технологии и энергетика, - заявил Трамп. – Мы высоко ценим значительный вклад Сербии в международную безопасность, будь то поддержка народа Украины в его защите от российской агрессии или вклад Сербии в многочисленные миротворческие миссии по всему миру".
Трамп заявил также, что в 2025 году рассчитывает на совместные усилия по укреплению стабильности и экономического развития на Западных Балканах.
"Соединенные Штаты полностью поддерживают продолжающуюся интеграцию Сербии в евроатлантическое пространство, а также её усилия по содействию мирным и процветающим отношениям с соседями и партнёрами в регионе", — сказано в поздравительном послании президента США, опубликованном на сайте президента Сербии.
Накануне в сербском крае Косово и Метохия, который США и ЕС после военной операции "Союзная сила" признали как государство "Республика Косово", прошли парламентские выборы. По итогам состоявшегося 9 февраля голосования о победе заявила правящая партия "Самоопределение" (Vetevendosje) во главе с премьер-министром Альбином Курти.
Ранее официальный Белград неоднократно подтверждал курс на вступление в Евросоюз. По итогам переговоров с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, 23 президент Сербии заявил, что его страна ближе к членству в ЕС, нежели Украина.
Подробности в публикации Украина ближе всех к членству в ЕС, решил Вучич после разговора с Зеленским