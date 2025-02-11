Трамп поблагодарил Вучича за поддержку Украины - 11.02.2025 Украина.ру
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Трамп поблагодарил Вучича за поддержку Украины
Трамп поблагодарил Вучича за поддержку Украины - 11.02.2025 Украина.ру
Трамп поблагодарил Вучича за поддержку Украины
Дональд Трамп поздравил сербского коллегу Александра Вучича с предстоящим Днем государственности Сербии, поблагодарил за поддержку Украины и выразил надежду на развитие сотрудничества Белграда с Западом. Об этом говорится о опубликованном поздравлении президента США.
2025-02-11T16:49
2025-02-11T16:49
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Президент США направил Вучичу поздравление накануне отмечаемого 15 февраля государственного праздника Сербии. Трамп позитивно оценил продолжение укрепления партнёрства Вашингтона с Белградом с опорой на крепкие двусторонние связи в целях развития и укрепления безопасности."Доволен нашим все более интенсивным сотрудничеством и новыми возможностями для двусторонних вложений в такие важные секторы, как технологии и энергетика, - заявил Трамп. – Мы высоко ценим значительный вклад Сербии в международную безопасность, будь то поддержка народа Украины в его защите от российской агрессии или вклад Сербии в многочисленные миротворческие миссии по всему миру".Трамп заявил также, что в 2025 году рассчитывает на совместные усилия по укреплению стабильности и экономического развития на Западных Балканах.Накануне в сербском крае Косово и Метохия, который США и ЕС после военной операции "Союзная сила" признали как государство "Республика Косово", прошли парламентские выборы. По итогам состоявшегося 9 февраля голосования о победе заявила правящая партия "Самоопределение" (Vetevendosje) во главе с премьер-министром Альбином Курти.Ранее официальный Белград неоднократно подтверждал курс на вступление в Евросоюз. По итогам переговоров с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, 23 президент Сербии заявил, что его страна ближе к членству в ЕС, нежели Украина.Подробности в публикации Украина ближе всех к членству в ЕС, решил Вучич после разговора с Зеленским
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новости, сербия, украина, сша, дональд трамп, александр вучич, владимир зеленский, ес, нато, международные отношения, международная политика, запад, евроинтеграция, косово
Новости, Сербия, Украина, США, Дональд Трамп, Александр Вучич, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, международные отношения, Международная политика, Запад, евроинтеграция, Косово

Трамп поблагодарил Вучича за поддержку Украины

16:49 11.02.2025
 
© ruserbia.com
© ruserbia.com
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Дональд Трамп поздравил сербского коллегу Александра Вучича с предстоящим Днем государственности Сербии, поблагодарил за поддержку Украины и выразил надежду на развитие сотрудничества Белграда с Западом. Об этом говорится о опубликованном поздравлении президента США.
Президент США направил Вучичу поздравление накануне отмечаемого 15 февраля государственного праздника Сербии. Трамп позитивно оценил продолжение укрепления партнёрства Вашингтона с Белградом с опорой на крепкие двусторонние связи в целях развития и укрепления безопасности.
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"Доволен нашим все более интенсивным сотрудничеством и новыми возможностями для двусторонних вложений в такие важные секторы, как технологии и энергетика, - заявил Трамп. – Мы высоко ценим значительный вклад Сербии в международную безопасность, будь то поддержка народа Украины в его защите от российской агрессии или вклад Сербии в многочисленные миротворческие миссии по всему миру".
Трамп заявил также, что в 2025 году рассчитывает на совместные усилия по укреплению стабильности и экономического развития на Западных Балканах.
"Соединенные Штаты полностью поддерживают продолжающуюся интеграцию Сербии в евроатлантическое пространство, а также её усилия по содействию мирным и процветающим отношениям с соседями и партнёрами в регионе", — сказано в поздравительном послании президента США, опубликованном на сайте президента Сербии.
Накануне в сербском крае Косово и Метохия, который США и ЕС после военной операции "Союзная сила" признали как государство "Республика Косово", прошли парламентские выборы. По итогам состоявшегося 9 февраля голосования о победе заявила правящая партия "Самоопределение" (Vetevendosje) во главе с премьер-министром Альбином Курти.
Ранее официальный Белград неоднократно подтверждал курс на вступление в Евросоюз. По итогам переговоров с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, 23 президент Сербии заявил, что его страна ближе к членству в ЕС, нежели Украина.
Подробности в публикации Украина ближе всех к членству в ЕС, решил Вучич после разговора с Зеленским
 
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