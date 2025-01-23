Украина ближе всех к членству в ЕС, решил Вучич после разговора с Зеленским
Коллаж: Александр Вучич, Украина
Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов по политическим причинам. Такое заявление в эфире TV Pink 23 января сделал президент Сербии Александр Вучич. Интересно, что к такому выводу он пришел после встречи с Владимиром Зеленским на полях после разговора с Владимиром Зеленским Всемирного экономического форума в Давосе
"Мы говорили о мире на Украине, говорили и о некоторых вещах на европейском пути, которые есть и у нас, и у них. Так что мы нашли некий общий знаменатель... Политически Украина, во всяком случае, что и логично, наверное, ближе всего (к членству в ЕС. - Ред.), но мы намного дольше на этом пути", - ответил Вучич на вопрос, какая страна сейчас ближе к вступлению в ЕС.
Он выразил надежду на "продолжение хорошего и открытого сотрудничества двух стран для лучшей жизни наших граждан и взаимной поддержки на совместном европейском пути", однако оговорился, что Зеленский не просил его вводить санкции против России, потому что "знает позицию Сербии".
В настоящее время в ЕС входят 27 стран. Еще несколько государств находятся в статусе кандидатов на вступление. В частности, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и самопровозглашенное Косово.
В декабре 2023 года лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении в сообщество с Украиной и Молдавией. Пока ни к каким дальнейшим шагам это не привело.
Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в Евросоюз. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
О неоднозначной политике сербского лидера - в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Двуликий Вучич. Почему Сербия отказалась от военного сотрудничества с Россией.