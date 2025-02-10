https://ukraina.ru/20250210/1060962431.html

"Вовлечение молодых людей в войну необходимо". Как 18-летних украинцев будут отправлять на фронт

"Вовлечение молодых людей в войну необходимо". Как 18-летних украинцев будут отправлять на фронт - 10.02.2025 Украина.ру

"Вовлечение молодых людей в войну необходимо". Как 18-летних украинцев будут отправлять на фронт

В "концлагере Украина" грядут перемены. Лагерная администрация опять ужесточает режим. В скором времени будет запущена система призыва в армию молодежи 18-24 лет. Об этом заявил Зеленский в интервью агентству Reuters.

2025-02-10T17:43

2025-02-10T17:43

2025-02-10T17:43

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По его словам, молодежь в армию будут брать добровольно по спецконтракту. "Специальный контракт, будет много преимуществ ... Также очень высокое денежное довольствие. Детали обнародуют в ближайшее время, в ближайшие дни", – сказал просроченный президент незалежной. "Это будет контракт на один год", - заявил Зеленский.Для начала немного предыстории. В апреле 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной Раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. Однако уже с октября-ноября в западных медиа начали появляться публикации, в которых звучала информация о том, что Белый дом требует от Украины снизить призывной возраст еще раз.Так, в ноябре 2024 года представитель американских властей на условиях анонимности сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс о том, что администрация президента США Джо Байдена объясняет "чистой математикой" свой призыв к Украине снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет для пополнения рядов военнослужащих. Представитель американской администрации также добавил, что, по мнению Вашингтона, ВСУ сейчас сильно уступают ВС России по численности. Он уточнил, что США считают заниженной оценку властей самой Украины, согласно которой необходимо привлечь дополнительно еще 160 тысяч человек. Дальше - больше. 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью агентству Reuters заявил, что США и их союзники настаивают на необходимости снижения призывного возраста на Украине до 18 лет. "Мы считаем, и многие из нас считают, что вовлечение молодых людей в войну необходимо", – сказал американский дипломат. Тогда же глава Госдепа США заявлял о важности вопроса с личным составом для ВСУ. По его словам, люди на фронте необходимы даже в условиях достаточного финансирования и снабжения армии оружием.8 декабря минувшего года The Washington Post в статье под названием "На фоне давления со стороны США Украина начинает задумываться о призыве 18-летних подростков" сообщила о том, что Зеленский столкнулся с ростом требований по поводу снижения минимального возраста для мобилизации до 18 лет. В середине января нынешнего года помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Bloomberg заявил, что Украине придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, несмотря на военную поддержку со стороны США. Он отметил, что в настоящее время ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) ощущают серьезную нехватку рабочей силы и эта проблема "за последний год стала более острой"."В конечном итоге, это суверенное решение, которое должна принять Украина … даже если мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их необходимыми боеприпасами", — сказал Салливан.В те же дни середины января нынешнего года в интервью журналисту телекомпании ABC News советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что для достижения какой-либо договоренности о прекращении войны на Украине необходимо стабилизировать линию фронта. И что одним из условий такой стабилизации должно стать снижение порога призывного возраста в Украине с тем, чтобы привлечь в ВСУ "сотни тысяч новых солдат". "Они, конечно же, отважно воевали, конечно же, благородно и стойко приняли бой, но эти проблемы с живой силой необходимо решить", — добавил Уолтц.Ну и вот, теперь похоже, что Киев готов поддаться этому сильнейшему нажиму, и пойти на де-факто снижение призывного возраста. Де-факто, но не де-юре. О том, что "никакого снижения призывного возраста не будет", мы не раз и не два слышали от большого числа спикеров киевского режима. Говорил об этом и не единожды и сам Зеленский.Впрочем, человеколюбие тут не при чем. Мотив этих заявлений был и остается один – боязнь неизбежных репутационных потерь и радикального снижения поддержки у населения в преддверии предстоящих выборов президента и парламента незалежной, которые, так или иначе, рано или поздно пройдут.Но, вероятно, на кону встал вопрос о прекращении какой либо помощи от США еще до завершения переговоров, и со скрипом, но украинская власть принялась вопрос очередного снижения призывного возраста решать. Была разработана формально не обязательная для всех программа "службы по контракту" для молодых людей возрастом от 18 до 24 лет. В контракте якобы будет оговорена служба сроком только в один год, при этом не на ЛБС, а в тыловых частях. И за хорошее вознаграждение.Но на практике, как сообщают инсайдеры, все будет реализовано по схеме, очень похожей на действия людоловов из ТЦК в ходе массовой "бусификации" мужчин призывного возраста. Благодаря масштабной кампании по обновлению данных призывников, проходившей в течении всего 2024 года после принятия изменений в мобилизационное законодательство, категорией наиболее дисциплинированных граждан, в большинстве обновивших данные, были как раз эти самые молодые мужчины, не подлежащие мобилизации по закону. Сейчас данные об их месте работы, учебы и фактическом адресе проживания в полном объеме наличествуют в ТЦК. К отработке списков будут так же массово подключены сотрудники полиции и СБУ. Молодые люди так же будут массово доставляться в ТЦК для "обновления или уточнения учетных данных". После чего будут включаться инструменты давления и запугивания. Так же сюда попадут все молодые люди этой возрастной группы, имеющие самые разные правонарушения, и граждане, имеющие долги перед финансовыми организациями. Подключат так же криминалитет. Будут отрабатываться самые социально незащищенные и находящиеся в тяжелом материальном положении. Кроме того, по линии налоговых органов пойдет обработка работодателей с целью добиться массового увольнения молодых людей, поставив их перед выбором - выживать или подписать контракт.Так что, нет, снижения мобилизационного возраста не будет. А вот количество целей для "бусификации" значительно возрастет. И, прямо скажем, это очень мало похоже на готовность Зеленского и Ко к завершении войны.Читайте также: Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраля

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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мнения, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, джейк салливан, вооруженные силы украины, reuters, верховная рада, энтони блинкен