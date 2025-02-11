СВР: Киев против мира, готовит провокацию на Балтике и втягивает НАТО в конфликт с Россией - 11.02.2025 Украина.ру
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СВР: Киев против мира, готовит провокацию на Балтике и втягивает НАТО в конфликт с Россией
СВР: Киев против мира, готовит провокацию на Балтике и втягивает НАТО в конфликт с Россией - 11.02.2025 Украина.ру
СВР: Киев против мира, готовит провокацию на Балтике и втягивает НАТО в конфликт с Россией
СпецслужбыУкраины при содействии Запада готовятся осуществить серию антироссийских провокаций. Об этом 11 февраля заявила Служба внешней разведки России.
2025-02-11T15:23
2025-02-11T15:23
новости
россия
киев
москва
владимир зеленский
дональд трамп
служба внешней разведки
нато
ес
свр
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"По поступающим в СВР данным, украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации ради своего спасения.В российской спецслужбе уверены, что жителям ЕС остается лишь надеяться на то, что отнюдь не все их лидеры настроены позволить Киеву затащить в воронку истории Европу со всеми ее жителями.СВР России указала на подготовку украинскими спецслужбами при содействии западных кураторов серии резонансных антироссийских провокаций. Их, по данным Москвы, Киев намерен реализовать в ближайшее время.Для одной из них планируется использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства РФ для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Акция призвана способствовать прямому вооружённому конфликту Североатлантического альянса (НАТО) с Россией и перекрытию российского судоходства на этом море."Ответственность за это будет возложена на Москву. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства", - сказано в сообщении."Цель Киева - втянуть альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ", - подчеркнули в СВР России.По данным российской спецслужбы, параллельно ГУР Минобороны Украины во взаимодействии со спецслужбами европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом. В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из азиатских и ближневосточных стран. За участие в таких акциях предлагаются вознаграждения в размере до $20 тыс.Больше новостей дня представлено в обзоре Украинский прогресс Трампа, успехи ВС РФ и спасенный верблюд. Главное на 13.00 11 февраля
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новости, россия, киев, москва, владимир зеленский, дональд трамп, служба внешней разведки , нато, ес, свр, гур моу, спецслужба, диверсия, балтийское море, провокация
Новости, Россия, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Служба внешней разведки , НАТО, ЕС, СВР, ГУР МОУ, спецслужба, диверсия, Балтийское море, провокация

СВР: Киев против мира, готовит провокацию на Балтике и втягивает НАТО в конфликт с Россией

15:23 11.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
Открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СпецслужбыУкраины при содействии Запада готовятся осуществить серию антироссийских провокаций. Об этом 11 февраля заявила Служба внешней разведки России.
"По поступающим в СВР данным, украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации ради своего спасения.
"Для этого киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины", - уточнили в СВР.
В российской спецслужбе уверены, что жителям ЕС остается лишь надеяться на то, что отнюдь не все их лидеры настроены позволить Киеву затащить в воронку истории Европу со всеми ее жителями.
СВР России указала на подготовку украинскими спецслужбами при содействии западных кураторов серии резонансных антироссийских провокаций. Их, по данным Москвы, Киев намерен реализовать в ближайшее время.
Для одной из них планируется использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства РФ для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Акция призвана способствовать прямому вооружённому конфликту Североатлантического альянса (НАТО) с Россией и перекрытию российского судоходства на этом море.
"Ответственность за это будет возложена на Москву. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства", - сказано в сообщении.
3 февраля, 14:56
"Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВРВ НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского. В альянсе наконец поняли, что время "просроченного" президента Украины сочтено. Об этом 3 февраля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
"Цель Киева - втянуть альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ", - подчеркнули в СВР России.
По данным российской спецслужбы, параллельно ГУР Минобороны Украины во взаимодействии со спецслужбами европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом. В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из азиатских и ближневосточных стран. За участие в таких акциях предлагаются вознаграждения в размере до $20 тыс.
Больше новостей дня представлено в обзоре Украинский прогресс Трампа, успехи ВС РФ и спасенный верблюд. Главное на 13.00 11 февраля
 
НовостиРоссияКиевМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТрампСлужба внешней разведкиНАТОЕССВРГУР МОУспецслужбадиверсияБалтийское морепровокация
 
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