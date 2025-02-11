СВР: Киев против мира, готовит провокацию на Балтике и втягивает НАТО в конфликт с Россией
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
СпецслужбыУкраины при содействии Запада готовятся осуществить серию антироссийских провокаций. Об этом 11 февраля заявила Служба внешней разведки России.
"По поступающим в СВР данным, украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации ради своего спасения.
"Для этого киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины", - уточнили в СВР.
СВР России указала на подготовку украинскими спецслужбами при содействии западных кураторов серии резонансных антироссийских провокаций. Их, по данным Москвы, Киев намерен реализовать в ближайшее время.
Для одной из них планируется использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства РФ для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Акция призвана способствовать прямому вооружённому конфликту Североатлантического альянса (НАТО) с Россией и перекрытию российского судоходства на этом море.
"Ответственность за это будет возложена на Москву. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства", - сказано в сообщении.
3 февраля, 14:56"Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВРВ НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского. В альянсе наконец поняли, что время "просроченного" президента Украины сочтено. Об этом 3 февраля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
"Цель Киева - втянуть альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ", - подчеркнули в СВР России.
По данным российской спецслужбы, параллельно ГУР Минобороны Украины во взаимодействии со спецслужбами европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом. В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из азиатских и ближневосточных стран. За участие в таких акциях предлагаются вознаграждения в размере до $20 тыс.
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