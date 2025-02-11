https://ukraina.ru/20250211/1060988283.html

СВР: Киев против мира, готовит провокацию на Балтике и втягивает НАТО в конфликт с Россией

СВР: Киев против мира, готовит провокацию на Балтике и втягивает НАТО в конфликт с Россией - 11.02.2025 Украина.ру

СВР: Киев против мира, готовит провокацию на Балтике и втягивает НАТО в конфликт с Россией

СпецслужбыУкраины при содействии Запада готовятся осуществить серию антироссийских провокаций. Об этом 11 февраля заявила Служба внешней разведки России.

2025-02-11T15:23

2025-02-11T15:23

2025-02-11T15:23

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"По поступающим в СВР данным, украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации ради своего спасения.В российской спецслужбе уверены, что жителям ЕС остается лишь надеяться на то, что отнюдь не все их лидеры настроены позволить Киеву затащить в воронку истории Европу со всеми ее жителями.СВР России указала на подготовку украинскими спецслужбами при содействии западных кураторов серии резонансных антироссийских провокаций. Их, по данным Москвы, Киев намерен реализовать в ближайшее время.Для одной из них планируется использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства РФ для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Акция призвана способствовать прямому вооружённому конфликту Североатлантического альянса (НАТО) с Россией и перекрытию российского судоходства на этом море."Ответственность за это будет возложена на Москву. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства", - сказано в сообщении."Цель Киева - втянуть альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ", - подчеркнули в СВР России.По данным российской спецслужбы, параллельно ГУР Минобороны Украины во взаимодействии со спецслужбами европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом. В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из азиатских и ближневосточных стран. За участие в таких акциях предлагаются вознаграждения в размере до $20 тыс.Больше новостей дня представлено в обзоре Украинский прогресс Трампа, успехи ВС РФ и спасенный верблюд. Главное на 13.00 11 февраля

https://ukraina.ru/20250203/1060770782.html

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новости, россия, киев, москва, владимир зеленский, дональд трамп, служба внешней разведки , нато, ес, свр, гур моу, спецслужба, диверсия, балтийское море, провокация