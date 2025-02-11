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Япония снова заговорила о Курилах и их бывших жителях

Япония снова заговорила о Курилах и их бывших жителях - 11.02.2025 Украина.ру

Япония снова заговорила о Курилах и их бывших жителях

После визита в Вашингтон, который сочли успешным, потому что Трамп поладил с премьер-министром Сигэру Исибой и назвал его его "сильным премьером", японцы сразу приступили к очередной информационной атаке на Курильские острова

2025-02-11T15:02

2025-02-11T15:02

2025-02-11T16:17

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япония

курилы

россия

дональд трамп

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Премьер-министр Исиба выступил на так называемой "национальной конференции по возвращению северных территорий" и впервые за семь лет поднял тему принадлежности южной части Курильской гряды – островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи."Правительство продолжит свою политику, направленную на решение вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключение мирного договора", – сказал японский премьер.После чего обратился к Москве с призывом возобновить программы посещения могил бывшими японскими жителями Курильских островов, назвав этот вопрос "главным приоритетом в японо-российских отношениях".Конечно, вся эта риторика направлена на внутреннюю аудиторию японских националистов и не имеет никакого значения для России, потому что Курилы являются неотъемлемой частью ее суверенной территории.Сам Сигэру Исиба – даром что любит напускать на себя грозный вид, одеваться в костюмы супергероев, и подарил Трампу игрушечный самурайский шлем – к войне пока что, по видимому, не готовится.На это указывают слишком многие факторы.Японцы только что с трудом уговорили американцев отказаться от увеличения своих военных расходов на 5% от валового внутреннего продукта к 2027 году – чтобы окончательно не угробить свою экономику.Государственный долг Японии по состоянию на конец 2024 года вырос до самого большого уровня в истории страны, составив почти 1 317,64 триллиона иен (почти 8,7 триллиона долларов по текущему курсу).Госдолг страны превышает ее валовой внутренний продукт более чем в два раза. При этом, как сообщает сегодня ТАСС, сумма долга по сравнению с ситуацией на конец 2023 года увеличилась на 31,8 триллиона иен, что составляет более 205 миллиардов долларов. То есть долги постоянно растут и обеспечивать их особенно нечем.Население Страны восходящего солнца стремительно стареет, что сказывается и на работе промышленности – например, в нехватке кадров для индустриальных гигантов. Молодые японцы предпочитают рабочей каске костюм какого-то неведомого зверька из комиксов.В 2022, на волне крестового похода против России, который пыталась организовать администрация Джозефа Байдена, в Японии строили большие планы насчет обновления своей военной промышленности. Но теперь об этом особо не говорят – многое из хотелок просто не получится потянуть.Именно тогда, в ответ на незаконные антироссийские санкции, Москва прекратила действие соглашений с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами – бывшими жителями этих островов, а также об установлении безвизового режима для японцев на Курилах.Но теперь в Вашингтоне не говорят о курильском фронте, и на встрече Исибы с Дональдом Трампом эта тема официально не поднималась.В то же время, в совместном коммюнике Исибы и Трампа упоминали другие острова – китайскую островную гряду Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые оккупировала Япония. И может быть, именно поэтому, японский премьер решил гульнуть широко, выставив территориальные претензии всем соседним великим державам сразу.Этого вполне можно ожидать от человека в плаще героя из комиксов, который ориентируется в Японии на поддержку крайне-правого электората.Однако, Россия могла бы дать довольно показательный ответ на говорильню про "могилы коренных жителей Курил".Дело в том, что проживавший там изначально народ айнов был завоеван, а потом жестоко уничтожен японцами, которые теперь, спустя годы, пытаются выставить себя курильскими аборигенами.В 1789 году айны подняли против власти японцев Кунаширское восстание. Они нападали на самураев, которые грабили эти острова, и сумели нанести им тяжелые поражения, освободив часть Кунашира.В ответ на это японцы прислали карательные войска с огнестрельным оружием, которому не могли противостоять копья и стрелы айнов.Коренных жителей жестко убивали целыми селениями, подробно описывая это в своих донесениях."Было вызвано на оглашение пятеро пленных мятежников, зачитан приговор и им отрубили голову. Когда выводили шестого убийцу, из стен тюрьмы раздался шум и крики. Айны кричали "Помогите!" и ломали дверь узилища.Мы испугались того, что оставшиеся айны сломают дверь и вырвутся на свободу, зарядили свои ружья и луки и открыли огонь через окна тюрьмы по находящимся внутри. После этого мои воины ворвались внутрь и зарубили оставшихся в живых. Затем сразу была выставлена охрана вокруг лагеря, убитых вынесли на сопку и захоронили вместе", – писал японский самурай Араита Магосабуро.Впоследствии японцы насильно депортировали всех уцелевших курильских айнов на небольшой остров Шикотан, превратив его в гетто.У них отняли все орудия лова морских животных и рыбы, конфисковали все лодки, запретив выходить в море. Айнов использовали на сельскохозяйственных работах, давая за это немного риса, овощей и сакэ – что не соответствовало традиционному морскому рациону айнского населения.В таких геноцидных условиях курильские айны быстро вымерли. Уцелела лишь небольшая их часть, смешавшаяся с японцами.И японским политикам-реваншистам вроде Сигэру Исибы давно пора было покаяться перед их могилами.Читайте также материал Алексея Туманова Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю? на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060958716.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, япония, курилы, россия, дональд трамп