https://ukraina.ru/20250211/1060972004.html

Отказаться от мультикультурализма, но не от русофобии. Смогут ли правые "сделать Европу снова великой"

Отказаться от мультикультурализма, но не от русофобии. Смогут ли правые "сделать Европу снова великой" - 11.02.2025 Украина.ру

Отказаться от мультикультурализма, но не от русофобии. Смогут ли правые "сделать Европу снова великой"

Европейские правые решили последовать примеру президента США Дональда Трампа и "Сделать Европу снова великой". Под таким лозунгом, позаимствованным от американского лидера, прошел в Мадриде в организации испанской партии "Голос" (Vox) съезд правых партий Европы

2025-02-11T06:35

2025-02-11T06:35

2025-02-11T06:35

эксклюзив

европа

сша

трухачев

дональд трамп

виктор орбан

ес

"голос"

международный уголовный суд (мус)

украина

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До этого испанская партия "Голос" собирала своих единомышленников в Мадриде перед июньскими выборами в руководящие органы ЕС. В столицу Испании кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера французского "Национального объединения" Марин Ле Пен, приехали тогда премьер-министр Италии Джорджи Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей.На выборах в Европарламент (ЕП) "Патриоты за Европу" освоили 86 мест и стали третей силой в законодательном органе ЕС. Кроме них в ЕП сформировались еще две крайне правые группы - "Европейские реформаторы и реформисты" во главе с партией Джорджи Мелони (80 депутатов) и "Европа суверенных наций", членами которой является "Альтернатива для Германии" (26 депутатов).На встречу 8 февраля, помимо Ле Пен и Орбана, были приглашены бывший премьер-министр Чехии, лидер партииANO Андрей Бабиш, лидер голландской "Партии свободы" Герт Вилдерс, вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Премьер-министр Италии Джорджи Мелони не приехала на съезд, также как и лидеры немецкой "Альтернативы для Германии", которые готовятся к выборам в бундестаг.По мнению участников съезда, партии мейнстрима значительно ослабили Европу, ухудшили ее экономические показатели за счет климатических инициатив, поставили ее в невыигрышное положение в вопросе развития искусственного интеллекта и технологий и отошли от традиционных ценностей. Теперь надо брать пример с президента США Дональда Трампа, который намерен "Сделать Америку снова великой" и вернуть Европе былой престиж, считают европейские правые."Торнадо Трампа изменило мир всего за пару недель. Вчера мы были еретиками, теперь мы мейнстрим", - заявил Виктор Орбан, выступая со сцены саммита.Премьер-министр Венгрии также раскритиковал поддержку, которую Евросоюз оказывает Украине. "Из-за Брюсселя мы отдаем наши деньги на безнадежную войну", - заявил он.Марин Ле Пен поддержала своего венгерского коллегу, отметив, что после победы Трампа на президентских выборах в США "мы оказались на пороге настоящего переломного момента".Маттео Сальвины призвал последовать примеру американского президента и вывести европейские страны из "сомнительных организаций", таких как Всемирная организация здравоохранения и Международный уголовный суд.В ходе встречи лидеры правых также обсудили стратегии по прекращению действия "Зеленого соглашения", отмену символики движения ЛГБТ* и необходимость реализации политики гендерного равенства и двуполой семьи.Однако громче всего прозвучал призыв к новой Реконкисте, со ссылками на средневековое завоевание христианскими королевствами контролируемых мусульманами частей Пиренейского полуострова.Находясь в Испании, "Патриоты за Европу" употребили понятное испанцам слово "Реконкиста" или отвоевывание Европы, рассказал в интервью Украина.ру историк, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев."В этот абсолютно понятный образ участники съезда вложили две вещи. Первая вещь — это иммигрантская проблема, на которой партии подобного рода годами набирали популярность. Они говорили о том, что Европу необходимо освободить от тех, кто не желает вписываться в европейское общество и жить по европейским законам", - отметил Трухачев, уточняя, что прежде всего это относится к исламистам из иммигрантских гетто.По словам эксперта, именно это первое, что закладывается в слово "Реконкиста". Вторая составляющая — это освобождение европейских народов от излишнего диктата европейской бюрократии и США, продолжил Трухачев."Россия и Украина — это наверное только третий пункт. Все-таки европейцы думают прежде всего о себе, о своей безопасности. Поэтому миграционные вопросы стоят для них на первом месте, а вопросы, связанные с управлением европейскими странами на втором. Только потом может идти речь о внешней политике, т. е. о украинском конфликте", - отметил историк.По его словам, европейские политики думают прежде всего о своих избирателях, а их интересует прежде всего собственная безопасность, а не то, что происходит "в далекой России или на Украине"."Это их интересует постольку поскольку из их кошелька изымают какие-то деньги и отправляют на помощь Украине. Но по сравнению с миграционной проблемой и проблемой преступности в европейских городах, вопрос о поддержке Украины уходит на второй план", - рассказал Трухачев.По этой причине европейские правые вряд ли смогут кардинальным образом повлиять на изменение курса Евросоюза по отношению к украинскому конфликту, полагает эксперт. Он считает, что европейские бюрократы пойдут им в первую очередь на уступки по первому пункту, вернее по вопросу ужесточения миграционной политики."Этот процесс уже идет, мы видим, что во всех странах, где есть крупные иммигрантские общины, кроме, может быть, Бельгии, ужесточается миграционное законодательство. Наиболее резко оно ужесточается в Швеции. Сначала это произошло в Австрии, потом в Дании, в Нидерландах, а теперь в Швеции", - напомнил историк.По словам Трухачева, руководство ЕС идет на встречу правым по первому и главному пункту их повестки, а это миграционная политика. В обмен на это от них потребуют молчать по поводу России и Украины, ожидает эксперт."Евробюрократия готова пожертвовать мультикультурализмом, но не готова пожертвовать русофобией. И самое неприятное для нас заключается в том, что эти партии и их представители, которые входят в правящие коалиции, это условие примут. Потому что миграционный вопрос для их избирателей важнее", - подытожил Вадим Трухачев.Больше о политике Дональда Трампа по отношению к Европе в материале Евгении Кондаковой Мастер делегирования и возмещения расходов: Трамп перекладывает украинское бремя на Европу

https://ukraina.ru/20250120/1060384575.html

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эксклюзив, европа, сша, трухачев, дональд трамп, виктор орбан, ес, "голос", международный уголовный суд (мус), украина, россия, правые, ультраправые