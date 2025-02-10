Дмитрий Гусев о том, кто защитит НПЗ России от дронов ВСУ, а российские танкеры от "сомалийцев" из Европы - 10.02.2025 Украина.ру
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Дмитрий Гусев о том, кто защитит НПЗ России от дронов ВСУ, а российские танкеры от "сомалийцев" из Европы
Дмитрий Гусев о том, кто защитит НПЗ России от дронов ВСУ, а российские танкеры от "сомалийцев" из Европы - 10.02.2025 Украина.ру
Дмитрий Гусев о том, кто защитит НПЗ России от дронов ВСУ, а российские танкеры от "сомалийцев" из Европы
Почему мы должны регистрировать и страховать суда только у британских компаний и поставлять энергоресурсы только европейцам? Наши танкеры не теневые, они лишь работают вне западной правовой системы, которая мотивирована более политически, чем экономически.
2025-02-10T19:49
2025-02-10T19:52
интервью
россия
сша
иран
дональд трамп
соин дмитрий
минобороны
нпз
украина.ру
с-300
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал вице-президент Независимого топливного союза, зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.- Дмитрий, в декабре 2024 года объемы отгрузки на НПЗ достигли 23,7 млн тонн — это на 1,2% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. А в ночь на 10 февраля украинские БПЛА попытались атаковать Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Насколько ощутим ущерб от таких атак?- У нефтеперерабатывающей отрасли России большой запас прочности и высокий объем переработки. Наше государство изначально добывало нефти и производило нефтепродукты гораздо больше, чем потребляем. Эти атаки какой-то ущерб наносят, но с точки зрения обеспечения внутреннего потребителя всего хватает. Самый простой пример: на заправках есть топливо, вы всегда можете заправиться. Возможно, изменяется логистика поставок в некоторые регионы, но в целом ситуация спокойная.Что делать с атаками БПЛА? Вопрос на сегодня открытый. Защита от воздушных средств нападения прерогатива не частных компаний, не охранных предприятий, а Минобороны.- От военных экспертов я слышал прямо противоположное мнение: небедные нефтяные компании: тоже могли бы вложиться в защиту нефтеперерабатывающих заводов, закупая легальные средства защиты, например, антидроновые сетки.- Тогда логично было бы предоставить единую схему защиты объектов. Специалисты по обслуживанию нефтеперерабатывающих заводов не являются специалистами по части ПВО. Что мы должны делать? Навесить антидроновые сетки и дирижабли?Должна быть четка инструкция, где будут расположены РЭБ, которые можно будет купить в открытом доступе. Нефтяная компания, наверно, может себе позволить купить С-300 или "Панцирь", но приглашения от Минобороны, приезжайте и покупайте, я не видел.Кроме того, нужно для этих ЗРК подготовить экипажи. Если вы гасите РЭБ объект, он имеет свойство падать, поэтому должны быть определены безопасные территории. Некоторые НПЗ находятся в городской черте. Некоторые компании готовы были бы создать инфраструктуру для защиты своих объектов, но для этого должна быть инструкция, методика. Может быть, они и есть, но для служебного пользования.Если это так, то Минэнерго с Минобороны проведет закрытые совещания. Возможно, они уже проводятся, мы не знаем, но взаимодействие должно быть.- Газета Politico сообщает, что страны ЕС разрабатывают юридические меры, которые позволят задерживать нефтяные танкеры России. Чем обернется это пиратство в акватории Балтийского моря?- Опыт каперства европейских государств широко известен. Борьба с каперскими судами ведется только военизированной охраной. Но не думаю, что они дойдут до такого.Наш продукт (нефть) не запрещен к обороту, танкеры тоже. А получается, что если ваши суда не регистре Ллойда (судоходный регистр общества страховщиков, судовладельцев, судостроительных фирм, основан в Великобритании в 1760 году – ред.), то это теневой флот.Почему мы должны регистрироваться и страховаться только у британских компаний и поставлять только европейцам? Наши танкеры не теневые, они лишь работают вне западной правовой системы, которая мотивирована более политически, чем экономически.Эта инициатива приведет к тому, что европейцы легализуют себя в качестве сомалийских пиратов. А если на каждом танкере будет отряд ЧВК, 10-15 человек? Они станут топить эти суда? Но это повод для начала боевых действий.- На днях США ввели санкции против трех танкеров за перевозку иранской нефти в Китай. На фоне лозунга "Бури, детка, бури!", под которым проходила президентская кампания Трампа, очевидно, что новоизбранный глава Белого дома хочет очистить нефтяные рынки от конкурентов. Как политика жесткого давления Трампа на Иран это повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке?- Мы все следуем парадигме, согласно которой в США находится нефтяное эльдорадо, и бурить можно сколько угодно. Но невозможно запретить государствам, которые не подчиняются США, проводить сделки. Санкции не показали свою эффективность. США пытаются экономическими методами добиться политических решений.Какое-то влияние они окажут, но ситуация рано или поздно достигнет критической точки. Сейчас, по мнению европейцев, 15-20% нефтеналивного флота является теневым. Если доля альтернативного западной системе флота вырастет до 30-40%, то его необходимо будет признать.Если будут ведены максимальные санкции против России, Ирана в части добычи нефти и ее транспортировки цены на мировом рынке улетят до 300-400 долларов за баррель. Джае сегмент, который контролирует Иран, - поставки нефти в Китай, балансирует рынок. Если уйдут Россия и Иран никто не сможет компенсировать добычу энергоресурсов.- То есть планы Трампа попросить Саудовскую Аравию и Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть нереализуемы?- Сейчас рынок в балансе. Цена болтается на уровне 70-80 долларов уже долгое время. Бюджеты Саудовской Аравии и монархий Залива тоже сверстаны под определенную цену нефти. Дополнительные объемы нефти, выброшенные на рынок ради снижения цены, не позволят им выполнить обязательства перед своими же гражданами. Поэтому снижение цен никого не интересует.О ситуации в зоне СВО: Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и Дзержинском
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сша, иран, дональд трамп, соин дмитрий, минобороны, нпз, украина.ру, с-300, всу
Интервью, Россия, США, Иран, Дональд Трамп, Соин Дмитрий, Минобороны, НПЗ, Украина.ру, С-300, ВСУ

Дмитрий Гусев о том, кто защитит НПЗ России от дронов ВСУ, а российские танкеры от "сомалийцев" из Европы

19:49 10.02.2025 (обновлено: 19:52 10.02.2025)
 
© из личного архиваДмитрий Гусев интервью
Дмитрий Гусев интервью
© из личного архива
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Почему мы должны регистрировать и страховать суда только у британских компаний и поставлять энергоресурсы только европейцам? Наши танкеры не теневые, они лишь работают вне западной правовой системы, которая мотивирована более политически, чем экономически.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал вице-президент Независимого топливного союза, зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.
- Дмитрий, в декабре 2024 года объемы отгрузки на НПЗ достигли 23,7 млн тонн — это на 1,2% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. А в ночь на 10 февраля украинские БПЛА попытались атаковать Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Насколько ощутим ущерб от таких атак?
- У нефтеперерабатывающей отрасли России большой запас прочности и высокий объем переработки. Наше государство изначально добывало нефти и производило нефтепродукты гораздо больше, чем потребляем. Эти атаки какой-то ущерб наносят, но с точки зрения обеспечения внутреннего потребителя всего хватает.
Самый простой пример: на заправках есть топливо, вы всегда можете заправиться. Возможно, изменяется логистика поставок в некоторые регионы, но в целом ситуация спокойная.
Что делать с атаками БПЛА? Вопрос на сегодня открытый. Защита от воздушных средств нападения прерогатива не частных компаний, не охранных предприятий, а Минобороны.
- От военных экспертов я слышал прямо противоположное мнение: небедные нефтяные компании: тоже могли бы вложиться в защиту нефтеперерабатывающих заводов, закупая легальные средства защиты, например, антидроновые сетки.
- Тогда логично было бы предоставить единую схему защиты объектов. Специалисты по обслуживанию нефтеперерабатывающих заводов не являются специалистами по части ПВО. Что мы должны делать? Навесить антидроновые сетки и дирижабли?
Должна быть четка инструкция, где будут расположены РЭБ, которые можно будет купить в открытом доступе. Нефтяная компания, наверно, может себе позволить купить С-300 или "Панцирь", но приглашения от Минобороны, приезжайте и покупайте, я не видел.
Коллаж: Киев, ураган - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
15:17
Не доросшие до нацизмаБоюсь, что как и предупреждали украинцы, после окончания СВО перед ними придётся извиниться. Если, конечно, будет перед кем, что не факт.
Кроме того, нужно для этих ЗРК подготовить экипажи. Если вы гасите РЭБ объект, он имеет свойство падать, поэтому должны быть определены безопасные территории. Некоторые НПЗ находятся в городской черте. Некоторые компании готовы были бы создать инфраструктуру для защиты своих объектов, но для этого должна быть инструкция, методика. Может быть, они и есть, но для служебного пользования.
Если это так, то Минэнерго с Минобороны проведет закрытые совещания. Возможно, они уже проводятся, мы не знаем, но взаимодействие должно быть.
- Газета Politico сообщает, что страны ЕС разрабатывают юридические меры, которые позволят задерживать нефтяные танкеры России. Чем обернется это пиратство в акватории Балтийского моря?
- Опыт каперства европейских государств широко известен. Борьба с каперскими судами ведется только военизированной охраной. Но не думаю, что они дойдут до такого.
Наш продукт (нефть) не запрещен к обороту, танкеры тоже. А получается, что если ваши суда не регистре Ллойда (судоходный регистр общества страховщиков, судовладельцев, судостроительных фирм, основан в Великобритании в 1760 году – ред.), то это теневой флот.
Почему мы должны регистрироваться и страховаться только у британских компаний и поставлять только европейцам? Наши танкеры не теневые, они лишь работают вне западной правовой системы, которая мотивирована более политически, чем экономически.
Эта инициатива приведет к тому, что европейцы легализуют себя в качестве сомалийских пиратов. А если на каждом танкере будет отряд ЧВК, 10-15 человек? Они станут топить эти суда? Но это повод для начала боевых действий.
31 января, 15:42
В боях за нефть и газ. "Доктрина Донро" – это план войны будущего за территории с ресурсамиТотальная, увлекательная и подчас неожиданная возня нового/старого президента США Дональда Трампа за переустройство политики США изнутри и изменения во внешнем мироустройстве уже названа шутниками "доктрина Донро".
- На днях США ввели санкции против трех танкеров за перевозку иранской нефти в Китай. На фоне лозунга "Бури, детка, бури!", под которым проходила президентская кампания Трампа, очевидно, что новоизбранный глава Белого дома хочет очистить нефтяные рынки от конкурентов. Как политика жесткого давления Трампа на Иран это повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке?
- Мы все следуем парадигме, согласно которой в США находится нефтяное эльдорадо, и бурить можно сколько угодно. Но невозможно запретить государствам, которые не подчиняются США, проводить сделки. Санкции не показали свою эффективность. США пытаются экономическими методами добиться политических решений.
Какое-то влияние они окажут, но ситуация рано или поздно достигнет критической точки. Сейчас, по мнению европейцев, 15-20% нефтеналивного флота является теневым. Если доля альтернативного западной системе флота вырастет до 30-40%, то его необходимо будет признать.
Если будут ведены максимальные санкции против России, Ирана в части добычи нефти и ее транспортировки цены на мировом рынке улетят до 300-400 долларов за баррель. Джае сегмент, который контролирует Иран, - поставки нефти в Китай, балансирует рынок. Если уйдут Россия и Иран никто не сможет компенсировать добычу энергоресурсов.
- То есть планы Трампа попросить Саудовскую Аравию и Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть нереализуемы?
- Сейчас рынок в балансе. Цена болтается на уровне 70-80 долларов уже долгое время. Бюджеты Саудовской Аравии и монархий Залива тоже сверстаны под определенную цену нефти. Дополнительные объемы нефти, выброшенные на рынок ради снижения цены, не позволят им выполнить обязательства перед своими же гражданами. Поэтому снижение цен никого не интересует.
О ситуации в зоне СВО: Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и Дзержинском
 
ИнтервьюРоссияСШАИранДональд ТрампСоин ДмитрийМинобороныНПЗУкраина.руС-300ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
19:49Дмитрий Гусев о том, кто защитит НПЗ России от дронов ВСУ, а российские танкеры от "сомалийцев" из Европы
18:48Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и Дзержинском
18:37Мастер делегирования и возмещения расходов: Трамп перекладывает украинское бремя на Европу
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