Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и Дзержинском - 10.02.2025 Украина.ру
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Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и Дзержинском
Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и Дзержинском - 10.02.2025 Украина.ру
Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и Дзержинском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
2025-02-10T18:48
2025-02-10T18:48
спецоперация
эксклюзив
россия
вооруженные силы украины
часов яр
дзержинск (торецк)
минобороны рф
покровск/красноармейск
славянско-краматорская агломерация
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В минувшие выходные Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дзержинска. В связи с этим хотелось бы сделать несколько уточнений.Сам город 51-я гвардейская общевойсковая армия (бывший 1-й Донецкий корпус) освободила несколько недель назад. Но Дзержинск – это целая агломерация, в которую входят еще несколько поселков. Три поселка непосредственно прилегают к городу, а еще три находят на удалении. То есть после того, когда мы освободили сам город, за эти поселки бои шли еще несколько недель. Только после того, как мы их заняли, Минобороны официально объявило об освобождении Дзержинска.Взятие Дзержинска открывает нам путь на Константиновку (это уже часть Славянско-Краматорской агломерации). Одновременно с этим российские войска наступают к ней с востока на запад, завершая зачистку Часов Яра. Кроме того, в результате наших наступательных действий восточнее Мирнограда в направлении трассы М-30 образовался если не карман, то выемка, где оказались украинские части.Эта выемка – наследие укрепрайонов, которые были на линии "Дзержинск-Нью-Йорк".Поэтому сейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром украинских формирований, которые попали в это углубление. Возможно, что будут проходить две таких операции одновременно.Если мы хотим взять под контроль трассу М-30, нам надо выровнять линию фронта с востока на запад таким образом, чтобы нам было удобно не только выходить к Константиновке, но и обходить ее. То есть одновременно с ударом от Покровска (Красноармейск) мы начнем наступление в Харьковскую область.Какое решение приняло российское командование станет известно со дня на день. Проведем перегруппировку и вперед.
https://ukraina.ru/20250111/1060188081.html
https://ukraina.ru/20250206/1060873101.html
россия
часов яр
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
славянско-краматорская агломерация
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, эксклюзив, россия, вооруженные силы украины, часов яр, дзержинск (торецк), минобороны рф, покровск/красноармейск, славянско-краматорская агломерация
Спецоперация, Эксклюзив, Россия, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Дзержинск (Торецк), Минобороны РФ, Покровск/Красноармейск, Славянско-Краматорская агломерация

Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и Дзержинском

18:48 10.02.2025
 
© Украина.руАлексей Рамм (СВО)
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
В минувшие выходные Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дзержинска. В связи с этим хотелось бы сделать несколько уточнений.
Алексей Рамм интервью
11 января, 07:00
Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области Украина не отказалась от планов провести "геймченджер" - операцию, которая поменяла бы ход боевых действий коренным образом. Но окно возможностей для этой операции с каждым днем становится все меньше, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Сам город 51-я гвардейская общевойсковая армия (бывший 1-й Донецкий корпус) освободила несколько недель назад. Но Дзержинск – это целая агломерация, в которую входят еще несколько поселков. Три поселка непосредственно прилегают к городу, а еще три находят на удалении. То есть после того, когда мы освободили сам город, за эти поселки бои шли еще несколько недель. Только после того, как мы их заняли, Минобороны официально объявило об освобождении Дзержинска.
Взятие Дзержинска открывает нам путь на Константиновку (это уже часть Славянско-Краматорской агломерации). Одновременно с этим российские войска наступают к ней с востока на запад, завершая зачистку Часов Яра. Кроме того, в результате наших наступательных действий восточнее Мирнограда в направлении трассы М-30 образовался если не карман, то выемка, где оказались украинские части.
Эта выемка – наследие укрепрайонов, которые были на линии "Дзержинск-Нью-Йорк".
Поэтому сейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром украинских формирований, которые попали в это углубление. Возможно, что будут проходить две таких операции одновременно.
Если мы хотим взять под контроль трассу М-30, нам надо выровнять линию фронта с востока на запад таким образом, чтобы нам было удобно не только выходить к Константиновке, но и обходить ее. То есть одновременно с ударом от Покровска (Красноармейск) мы начнем наступление в Харьковскую область.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
6 февраля, 15:41
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Какое решение приняло российское командование станет известно со дня на день. Проведем перегруппировку и вперед.
 
СпецоперацияЭксклюзивРоссияВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрДзержинск (Торецк)Минобороны РФПокровск/КрасноармейскСлавянско-Краматорская агломерация
 
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