Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и Дзержинском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
В минувшие выходные Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дзержинска. В связи с этим хотелось бы сделать несколько уточнений.
11 января, 07:00Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области Украина не отказалась от планов провести "геймченджер" - операцию, которая поменяла бы ход боевых действий коренным образом. Но окно возможностей для этой операции с каждым днем становится все меньше, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Сам город 51-я гвардейская общевойсковая армия (бывший 1-й Донецкий корпус) освободила несколько недель назад. Но Дзержинск – это целая агломерация, в которую входят еще несколько поселков. Три поселка непосредственно прилегают к городу, а еще три находят на удалении. То есть после того, когда мы освободили сам город, за эти поселки бои шли еще несколько недель. Только после того, как мы их заняли, Минобороны официально объявило об освобождении Дзержинска.
Взятие Дзержинска открывает нам путь на Константиновку (это уже часть Славянско-Краматорской агломерации). Одновременно с этим российские войска наступают к ней с востока на запад, завершая зачистку Часов Яра. Кроме того, в результате наших наступательных действий восточнее Мирнограда в направлении трассы М-30 образовался если не карман, то выемка, где оказались украинские части.
Эта выемка – наследие укрепрайонов, которые были на линии "Дзержинск-Нью-Йорк".
Поэтому сейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром украинских формирований, которые попали в это углубление. Возможно, что будут проходить две таких операции одновременно.
Если мы хотим взять под контроль трассу М-30, нам надо выровнять линию фронта с востока на запад таким образом, чтобы нам было удобно не только выходить к Константиновке, но и обходить ее. То есть одновременно с ударом от Покровска (Красноармейск) мы начнем наступление в Харьковскую область.
Какое решение приняло российское командование станет известно со дня на день. Проведем перегруппировку и вперед.