Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов
17:48 10.02.2025 (обновлено: 17:49 10.02.2025)
© AP / Alexandru Dobre
© AP / Alexandru Dobre
Агентство США по международному развитию (USAID) использовало деньги американских налогоплательщиков для продвижения идеологических нарративов и поддержки свержения правительств в разных странах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава правительства Венгрии напомнил о решении нынешнего президента США рассказать о расходах на зарубежную помощь своего предшественника Джо Байдена. Из обнародованных при Дональде Трампе сведениях выяснилось, что средства американских налогоплательщиков расходовались на поддержку тех, кто был близок к Демпартии США.
"Выяснилось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле являлось инструментом политического влияния", - сообщил Орбан.
Фонд Сороса* и USAID за счёт бюджета США финансировали по всему миру деструктивную деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия", сообщил премьер-министр Венгрии. Такая же негативная работа была замечена и в его стране, отметил Орбан.
"Они специально поддерживали только те темы, которые были связаны с левыми партиями - то есть СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации, гражданские организации. Это всё увеличивало власть левых, и все они получили эти деньги с целью свержения правительства. Иначе говоря, чтобы усилить оппозиционные партии и свергнуть венгерское правительство", - подчеркнул Орбан.
Ранее официальный Будапешт неоднократно критиковал близкие к Демпартии США структуры за вмешательство во внутренние дела Венгрии. В частности, в октябре 2024 года глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявлял о вмешательстве из США в парламентские выборы Венгрии 2022 года.
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* организация признана в РФ нежелательной
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов