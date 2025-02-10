Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов - 10.02.2025 Украина.ру
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Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов
Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов - 10.02.2025 Украина.ру
Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов
Агентство США по международному развитию (USAID) использовало деньги американских налогоплательщиков для продвижения идеологических нарративов и поддержки свержения правительств в разных странах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
2025-02-10T17:48
2025-02-10T17:49
новости
сша
венгрия
будапешт
виктор орбан
дональд трамп
илон маск
мид венгрии
петер сийярто
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Глава правительства Венгрии напомнил о решении нынешнего президента США рассказать о расходах на зарубежную помощь своего предшественника Джо Байдена. Из обнародованных при Дональде Трампе сведениях выяснилось, что средства американских налогоплательщиков расходовались на поддержку тех, кто был близок к Демпартии США."Выяснилось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле являлось инструментом политического влияния", - сообщил Орбан.Фонд Сороса* и USAID за счёт бюджета США финансировали по всему миру деструктивную деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия", сообщил премьер-министр Венгрии. Такая же негативная работа была замечена и в его стране, отметил Орбан.Ранее официальный Будапешт неоднократно критиковал близкие к Демпартии США структуры за вмешательство во внутренние дела Венгрии. В частности, в октябре 2024 года глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявлял о вмешательстве из США в парламентские выборы Венгрии 2022 года.В феврале глава департамента эффективности госууправления США (DOGE) Илон Маск назвал USAID "преступной организацией" и сравнил с червями, занимающимися деструктивной деятельностью. Он заявил о необходимости закрытия USAID и аудита деятельности этой структуры. До этого Дональд Трамп приостановил финансирование программ внешней помощи и денежной поддержки близких Демпартии пропагандистов в США и за рубежом.* организация признана в РФ нежелательнойАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов
https://ukraina.ru/20250128/1060627633.html
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новости, сша, венгрия, будапешт, виктор орбан, дональд трамп, илон маск, мид венгрии, петер сийярто, джо байден, пропаганда, сми, usaid
Новости, США, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Илон Маск, МИД Венгрии, Петер Сийярто, Джо Байден, пропаганда, СМИ, USAID

Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов

17:48 10.02.2025 (обновлено: 17:49 10.02.2025)
 
© AP / Alexandru Dobre
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP / Alexandru Dobre
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Агентство США по международному развитию (USAID) использовало деньги американских налогоплательщиков для продвижения идеологических нарративов и поддержки свержения правительств в разных странах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава правительства Венгрии напомнил о решении нынешнего президента США рассказать о расходах на зарубежную помощь своего предшественника Джо Байдена. Из обнародованных при Дональде Трампе сведениях выяснилось, что средства американских налогоплательщиков расходовались на поддержку тех, кто был близок к Демпартии США.
USAID
28 января, 15:42
"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени ТрампаПриостановка финансирования организации USAID* всех программ на Украине на 90 дней нанесет сокрушительный удар по самому "потужному" фронту – информационному.
"Выяснилось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле являлось инструментом политического влияния", - сообщил Орбан.
Фонд Сороса* и USAID за счёт бюджета США финансировали по всему миру деструктивную деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия", сообщил премьер-министр Венгрии. Такая же негативная работа была замечена и в его стране, отметил Орбан.
"Они специально поддерживали только те темы, которые были связаны с левыми партиями - то есть СМИ, медиаплатформы, онлайн-коммуникации, гражданские организации. Это всё увеличивало власть левых, и все они получили эти деньги с целью свержения правительства. Иначе говоря, чтобы усилить оппозиционные партии и свергнуть венгерское правительство", - подчеркнул Орбан.
Ранее официальный Будапешт неоднократно критиковал близкие к Демпартии США структуры за вмешательство во внутренние дела Венгрии. В частности, в октябре 2024 года глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявлял о вмешательстве из США в парламентские выборы Венгрии 2022 года.
Илон Маск
3 февраля, 07:15
Маск обвинил Агентство по развитию США в финансировании биооружия и COVID-19Агентство США по международному развитию USAID финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19. Таким мнением поделился американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления Илон Маск на своей странице в соцсети Х
В феврале глава департамента эффективности госууправления США (DOGE) Илон Маск назвал USAID "преступной организацией" и сравнил с червями, занимающимися деструктивной деятельностью. Он заявил о необходимости закрытия USAID и аудита деятельности этой структуры. До этого Дональд Трамп приостановил финансирование программ внешней помощи и денежной поддержки близких Демпартии пропагандистов в США и за рубежом.
* организация признана в РФ нежелательной
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов
 
НовостиСШАВенгрияБудапештВиктор ОрбанДональд ТрампИлон МаскМИД ВенгрииПетер СийяртоДжо БайденпропагандаСМИUSAID
 
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