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Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов

Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов - 10.02.2025 Украина.ру

Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов

Агентство США по международному развитию (USAID) использовало деньги американских налогоплательщиков для продвижения идеологических нарративов и поддержки свержения правительств в разных странах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

2025-02-10T17:48

2025-02-10T17:48

2025-02-10T17:49

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Глава правительства Венгрии напомнил о решении нынешнего президента США рассказать о расходах на зарубежную помощь своего предшественника Джо Байдена. Из обнародованных при Дональде Трампе сведениях выяснилось, что средства американских налогоплательщиков расходовались на поддержку тех, кто был близок к Демпартии США."Выяснилось, что либеральная мировая элита использовала американский бюджет и американское правительство, чтобы американцы финансировали ее денежные и идеологические цели по всему миру. Это было представлено как помощь, но на самом деле являлось инструментом политического влияния", - сообщил Орбан.Фонд Сороса* и USAID за счёт бюджета США финансировали по всему миру деструктивную деятельность "по разрушению общин, поддержке миграции, против семей и по финансированию гендерного безумия", сообщил премьер-министр Венгрии. Такая же негативная работа была замечена и в его стране, отметил Орбан.Ранее официальный Будапешт неоднократно критиковал близкие к Демпартии США структуры за вмешательство во внутренние дела Венгрии. В частности, в октябре 2024 года глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявлял о вмешательстве из США в парламентские выборы Венгрии 2022 года.В феврале глава департамента эффективности госууправления США (DOGE) Илон Маск назвал USAID "преступной организацией" и сравнил с червями, занимающимися деструктивной деятельностью. Он заявил о необходимости закрытия USAID и аудита деятельности этой структуры. До этого Дональд Трамп приостановил финансирование программ внешней помощи и денежной поддержки близких Демпартии пропагандистов в США и за рубежом.* организация признана в РФ нежелательнойАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов

https://ukraina.ru/20250128/1060627633.html

https://ukraina.ru/20250203/1060760083.html

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новости, сша, венгрия, будапешт, виктор орбан, дональд трамп, илон маск, мид венгрии, петер сийярто, джо байден, пропаганда, сми, usaid