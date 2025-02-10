Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку - 10.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250210/1060963203.html
Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку
Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку - 10.02.2025 Украина.ру
Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку
Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку на фоне угрозы импичмента, и планирует покинуть пост 12 февраля. Об этом 10 февраля написало британское издание ВВС со ссылкой на слова румынского лидера
2025-02-10T16:09
2025-02-10T16:09
новости
румыния
запад
европа
ввс
президентские выборы
президент
отставка
импичмент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101939/51/1019395107_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b696fa3adc14bd556347cf801c1eb57c.jpg
Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен еще 21 декабря прошлого года на фоне отмены первого тура выборов. С тех пор он продолжил исполнять обязанности главы государства, так как в Румынии не был избран новый президент (выборы запланированы на 4 мая).Однако партии "Альянс за объединение румын" (AUR), "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля.По его словам, от принятого решения никто не выиграет, но референдум отрицательно повлиял бы на внутреннюю и внешнюю политику, а также привел бы к разделению общества. Глава Румынии заметил, что не хотел бы, чтобы его страна стала "посмешищем для всего мира".Тем временем на Западе забили тревогу по поводу провалов ВСУ. Подробности в публикации ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел
румыния
запад
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101939/51/1019395107_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_647fef12ff5a4c21b19a7f9b6fe4683a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, румыния, запад, европа, ввс, президентские выборы, президент, отставка, импичмент
Новости, Румыния, Запад, Европа, ВВС, президентские выборы, президент, отставка, импичмент

Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку

16:09 10.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку на фоне угрозы импичмента, и планирует покинуть пост 12 февраля. Об этом 10 февраля написало британское издание ВВС со ссылкой на слова румынского лидера
Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен еще 21 декабря прошлого года на фоне отмены первого тура выборов. С тех пор он продолжил исполнять обязанности главы государства, так как в Румынии не был избран новый президент (выборы запланированы на 4 мая).
Однако партии "Альянс за объединение румын" (AUR), "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля.
"Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности, и в Румынии начнется кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента... Чтобы избавить Румынию от этого кризиса — подайте в отставку. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля", — заявил Йоханнис на брифинге.
По его словам, от принятого решения никто не выиграет, но референдум отрицательно повлиял бы на внутреннюю и внешнюю политику, а также привел бы к разделению общества. Глава Румынии заметил, что не хотел бы, чтобы его страна стала "посмешищем для всего мира".
Тем временем на Западе забили тревогу по поводу провалов ВСУ. Подробности в публикации ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел
 
НовостиРумынияЗападЕвропаВВСпрезидентские выборыпрезидентотставкаимпичмент
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Как в Чехии борются против русофобии и отстаивают историческую справедливость: эксклюзив из Праги
17:48Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистов
17:43"Вовлечение молодых людей в войну необходимо". Как 18-летних украинцев будут отправлять на фронт
17:42Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России
17:40Отступали от Курахово и угодили в новый котел: военкор Коц описал обстановку на юге Донецкого направления
17:35Как защитить города России от беспилотников ВСУ и почему средства РЭБ от них не спасают — Филиппов
17:25"Провалился внутрь, и началась перестрелка": боец РФ рассказал, как удерживал опорник ВСУ в одиночку
17:24Судьи решат судьбу коллеги, освободившего соучастников террористов "Крокуса" - Mash
17:24"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа
17:20Игорь Шатров: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
17:14Европейский инвестбанк с начала СВО поддержал Украину на более чем €2 млрд
16:59Подготовка общественного мнения? В ГУР намекнули, что Киев готов мириться
16:58Помогает и спасает: дочь Келлога руководит фондом, связанным с ВСУ — WP
16:33"АнтиРоссия" в три этапа. Как грантоеды системно переформатировали Украину
16:26Украина не станет членом НАТО в ближайшее время: Шольц и Мерц провели дебаты и сошлись во взглядах
16:09Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку
16:04Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом
15:55ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел
15:52Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен
15:49"Маленький премьер". Кто такой японский "министр по делам Трампа"
Лента новостейМолния