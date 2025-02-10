https://ukraina.ru/20250210/1060963203.html

Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку

Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку - 10.02.2025 Украина.ру

Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку на фоне угрозы импичмента, и планирует покинуть пост 12 февраля. Об этом 10 февраля написало британское издание ВВС со ссылкой на слова румынского лидера

2025-02-10T16:09

2025-02-10T16:09

2025-02-10T16:09

новости

румыния

запад

европа

ввс

президентские выборы

президент

отставка

импичмент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101939/51/1019395107_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b696fa3adc14bd556347cf801c1eb57c.jpg

Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен еще 21 декабря прошлого года на фоне отмены первого тура выборов. С тех пор он продолжил исполнять обязанности главы государства, так как в Румынии не был избран новый президент (выборы запланированы на 4 мая).Однако партии "Альянс за объединение румын" (AUR), "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Парламент должен был вынести этот вопрос на рассмотрение 11 февраля.По его словам, от принятого решения никто не выиграет, но референдум отрицательно повлиял бы на внутреннюю и внешнюю политику, а также привел бы к разделению общества. Глава Румынии заметил, что не хотел бы, чтобы его страна стала "посмешищем для всего мира".Тем временем на Западе забили тревогу по поводу провалов ВСУ. Подробности в публикации ВСУ в стадии распада, а Европа разоружена: члена Шведской королевской академии возмутило положение дел

румыния

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, румыния, запад, европа, ввс, президентские выборы, президент, отставка, импичмент