"Маленький премьер". Кто такой японский "министр по делам Трампа"
15:49 10.02.2025 (обновлено: 17:54 10.02.2025)
© Reuters
© Reuters
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, который прибыл сейчас с визитом в Вашингтон, предсказуемо привез с собой дипломатического чиновника по имени Сунао Такао, которого называют "министром по делам Трампа"
Сунао не занимал большие посты, и, к слову, не занимает их и сейчас. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия печально славится своей коррумпированностью и непотизмом.
Чтобы сделать там карьеру, нужно иметь отца, а то и деда на высоком дипломатическом посту, что может подтвердить личная биография открывшего Такао бывшего премьера Японии Синдзо Абэ.
У Сунао Такао не было знатной родни, однако было хорошее знание английского языка. И в 2016 году, когда Абэ поехал знакомиться с только что избранным Дональдом Трампом в Нью-Йорк, Такао доверили переводить разговоры двух лидеров.
Он занимался своей работой, а пресса внезапно увидела, что американский лидер относится к переводчику с явной симпатией.
Их снимали и на игре в гольф, и в ресторанах с деликатесами, и на личных посиделках за виски. Манера перевода Сунао Такао пришлась Трампу явно по душе, а он всегда дает понять в таком случае.
Хотя злые языки в США поговаривали, что Трамп видит в нем стереотипный образ небольшого, веселого и разбитного японца из комиксов своего детства – когда американских японцев только-только освободили из лагерей принудительного содержания и обычно изображали карикатурными азиатами.
Впрочем, они не хуже ладили с самим Синдзо Абэ. Известно, что после убийства бывшего премьера Японии Трамп неожиданно произнес о нем прочувственные слова, а после победы на выборах сразу же пригласил его вдову Акиэ на частный ужин в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго.
И хотя Синдзо Абэ отнюдь не был ангелом, что и вызвало ненависть застрелившего его фанатика-террориста, нужно признать, что такая человечность встречается в современной большой политике очень редко.
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Ну а после новой победы Трампа никто не сомневался, что в японском правительстве опять вспомнят о Сунао Такао.
"Этот человек, рассказывают в японском МИД, умеет говорить "компактно и очень понятно". Он прекрасно ощущает манеры и стиль Трампа, который прозвал Такао-сана "маленьким премьером". Мол, поговорить с ним было не менее интересно, чем с самим Синдзо Абэ, которого, как ни странно, нынешний президент США, похоже, действительно считал почти своим другом.
Переводчик Такао-сан, как надеются в Токио, поможет и нынешнему главе японского правительства найти общий язык с вызывающим дрожь страшным Трампом.
Кстати, в отличие от многих других главных союзников США, Трамп пока не предъявил Токио ни одной серьезной претензии. Не исключено, что в этом тоже есть заслуга Такао-сана, ловкого переводчика и талантливого психолога", – пишет из японской столицы известный российский журналист-востоковед Василий Головнин.
Действительно, в присутствии старого знакомого Трамп очень благосклонно пообщался с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. А тот сумел рассмешить его явно неуклюжей репликой.
Рассказывая о личных впечатлениях от Трампа, Исиба сказал: "Телевизионные новости, должен признаться, создавали у меня представление о президенте Трампе, как о человеке с очень громким голосом, подавляющим окружающих своей личностью, как о страшном господине. Однако во время личной встречи я почувствовал, что это человек искренний, человек с сильным ощущением своей миссии".
Такая беззастенчивая лесть понравилась хозяину Белого дома.
Как сообщается, "страшный господин" Трамп поначалу был намерен устроить японцам выволочку за то, что США имеют в торговле с Японией дефицит в 100 миллиардов долларов.
Но в итоге он сменил гнев на милость и поверил обещаниям Исибы, что ситуацию сумеют как-то исправить, а Япония вложит в американскую экономику миллиард долларов – при огромных проблемах с собственной экономикой. Хотя такие же невыполнимые обещания каждый раз давали и другие японские политики.
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Однако все это проблемы японцев. Для россиян интереснее, что Трамп не стал требовать увеличения военных расходов Японии на 5% от валового внутреннего продукта к 2027 году. Предложенное Токио увеличение на 2% его пока что устроит. А это как будто бы не похоже на подготовку большой войны в Тихом океане – даже против КНДР, а тем более против Китая.
Хотя грандиозные учения с участием американского, французского и японского авианосцев говорят совсем о другом.
Впрочем, о Китае, конечно, вспомнили. В совместном коммюнике Исибы и Трампа сказано, что действие двустороннего военного союза США и Японии распространяется и на китайские острова Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые незаконно оккупировала Япония (На архипелаг также претендует Тайвань. – Ред.).
Исторической правде этот тезис не соответствует. Так что, когда-то при Бараке Обаме, американцы под японскими претензиями на указанные острова вообще не подписывались. Однако Трамп решил пойти по линии конфронтации и на этом участке китайской границы – вслед за Джо Байденом.
В сухом остатке можно констатировать: вернувшийся в Токио Исиба, любитель ролевых костюмов из комиксов, был назван Трампом "сильным премьером". Хотя никаких проблем японской экономики, или даже внутренних проблем его собственной партии, такая похвала, конечно же, не решит.
Наоборот – японские эксперты полны мрачных и желчных предсказаний.
Но зато японцы могут захватить на переговоры "министра по Трампу", способного играть с ним в гольф и есть его любимый фастфуд.
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