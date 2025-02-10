https://ukraina.ru/20250210/1060958716.html

"Маленький премьер". Кто такой японский "министр по делам Трампа"

"Маленький премьер". Кто такой японский "министр по делам Трампа" - 10.02.2025 Украина.ру

"Маленький премьер". Кто такой японский "министр по делам Трампа"

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, который прибыл сейчас с визитом в Вашингтон, предсказуемо привез с собой дипломатического чиновника по имени Сунао Такао, которого называют "министром по делам Трампа"

2025-02-10T15:49

2025-02-10T15:49

2025-02-10T17:54

япония

токио

сша

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синдзо абэ

барак обама (старший)

мид

эксклюзив

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Сунао не занимал большие посты, и, к слову, не занимает их и сейчас. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия печально славится своей коррумпированностью и непотизмом.Чтобы сделать там карьеру, нужно иметь отца, а то и деда на высоком дипломатическом посту, что может подтвердить личная биография открывшего Такао бывшего премьера Японии Синдзо Абэ.У Сунао Такао не было знатной родни, однако было хорошее знание английского языка. И в 2016 году, когда Абэ поехал знакомиться с только что избранным Дональдом Трампом в Нью-Йорк, Такао доверили переводить разговоры двух лидеров.Он занимался своей работой, а пресса внезапно увидела, что американский лидер относится к переводчику с явной симпатией.Их снимали и на игре в гольф, и в ресторанах с деликатесами, и на личных посиделках за виски. Манера перевода Сунао Такао пришлась Трампу явно по душе, а он всегда дает понять в таком случае. Хотя злые языки в США поговаривали, что Трамп видит в нем стереотипный образ небольшого, веселого и разбитного японца из комиксов своего детства – когда американских японцев только-только освободили из лагерей принудительного содержания и обычно изображали карикатурными азиатами.Впрочем, они не хуже ладили с самим Синдзо Абэ. Известно, что после убийства бывшего премьера Японии Трамп неожиданно произнес о нем прочувственные слова, а после победы на выборах сразу же пригласил его вдову Акиэ на частный ужин в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго.И хотя Синдзо Абэ отнюдь не был ангелом, что и вызвало ненависть застрелившего его фанатика-террориста, нужно признать, что такая человечность встречается в современной большой политике очень редко.Ну а после новой победы Трампа никто не сомневался, что в японском правительстве опять вспомнят о Сунао Такао."Этот человек, рассказывают в японском МИД, умеет говорить "компактно и очень понятно". Он прекрасно ощущает манеры и стиль Трампа, который прозвал Такао-сана "маленьким премьером". Мол, поговорить с ним было не менее интересно, чем с самим Синдзо Абэ, которого, как ни странно, нынешний президент США, похоже, действительно считал почти своим другом.Переводчик Такао-сан, как надеются в Токио, поможет и нынешнему главе японского правительства найти общий язык с вызывающим дрожь страшным Трампом.Кстати, в отличие от многих других главных союзников США, Трамп пока не предъявил Токио ни одной серьезной претензии. Не исключено, что в этом тоже есть заслуга Такао-сана, ловкого переводчика и талантливого психолога", – пишет из японской столицы известный российский журналист-востоковед Василий Головнин.Действительно, в присутствии старого знакомого Трамп очень благосклонно пообщался с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. А тот сумел рассмешить его явно неуклюжей репликой.Рассказывая о личных впечатлениях от Трампа, Исиба сказал: "Телевизионные новости, должен признаться, создавали у меня представление о президенте Трампе, как о человеке с очень громким голосом, подавляющим окружающих своей личностью, как о страшном господине. Однако во время личной встречи я почувствовал, что это человек искренний, человек с сильным ощущением своей миссии".Такая беззастенчивая лесть понравилась хозяину Белого дома.Как сообщается, "страшный господин" Трамп поначалу был намерен устроить японцам выволочку за то, что США имеют в торговле с Японией дефицит в 100 миллиардов долларов.Но в итоге он сменил гнев на милость и поверил обещаниям Исибы, что ситуацию сумеют как-то исправить, а Япония вложит в американскую экономику миллиард долларов – при огромных проблемах с собственной экономикой. Хотя такие же невыполнимые обещания каждый раз давали и другие японские политики.Однако все это проблемы японцев. Для россиян интереснее, что Трамп не стал требовать увеличения военных расходов Японии на 5% от валового внутреннего продукта к 2027 году. Предложенное Токио увеличение на 2% его пока что устроит. А это как будто бы не похоже на подготовку большой войны в Тихом океане – даже против КНДР, а тем более против Китая.Хотя грандиозные учения с участием американского, французского и японского авианосцев говорят совсем о другом.Впрочем, о Китае, конечно, вспомнили. В совместном коммюнике Исибы и Трампа сказано, что действие двустороннего военного союза США и Японии распространяется и на китайские острова Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые незаконно оккупировала Япония (На архипелаг также претендует Тайвань. – Ред.).Исторической правде этот тезис не соответствует. Так что, когда-то при Бараке Обаме, американцы под японскими претензиями на указанные острова вообще не подписывались. Однако Трамп решил пойти по линии конфронтации и на этом участке китайской границы – вслед за Джо Байденом.В сухом остатке можно констатировать: вернувшийся в Токио Исиба, любитель ролевых костюмов из комиксов, был назван Трампом "сильным премьером". Хотя никаких проблем японской экономики, или даже внутренних проблем его собственной партии, такая похвала, конечно же, не решит.Наоборот – японские эксперты полны мрачных и желчных предсказаний.Но зато японцы могут захватить на переговоры "министра по Трампу", способного играть с ним в гольф и есть его любимый фастфуд.Читайте также материал Василия Стоякина Новый "мирный план" Киева: голос из Японии на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250117/1060342849.html

https://ukraina.ru/20250206/1060873344.html

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япония, токио, сша, дональд трамп, синдзо абэ, барак обама (старший), мид, эксклюзив