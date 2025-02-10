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Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен

Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен - 10.02.2025 Украина.ру

Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен

Цены на природный газ в странах Европы достигли максимальных отметок с февраля 2023 года. Повышение произошло из-за ускоренного истощения хранилищ на фоне похолодания. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg

2025-02-10T15:52

2025-02-10T15:52

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Авторы материала также отметили, что в Северо-Западной Европе готовятся к дальнейшему росту цен, так как впереди новые заморозки, и спрос на отопление очевидно вырастет.Энергетический кризис в Европе начался в 2022 году, когда ЕС решил отказаться от российских газа и нефти и ввести ресурсные санкции в отношении России. В результате этих действий цены на энергоносители взлетели, тогда в ЕС приняли решение ограничить потолок цен. Он действовал до 31 января текущего года, однако продлевать это ограничение в ЕС не стали, отметил на днях американский журнал Forbes, уточнив, что эта мера не принесла результата. Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что пока все идет к тому, что цены на газ в Европе, хоть и незначительно, но продолжат расти, и пока решения этого вопроса у Европы нет."С окончанием отопительного сезона газа в хранилищах останется не так много, значит, придется его где-то закупать. Цены будут высокими, пока на рынок через два-три года не пойдут новые объемы СПГ из США либо пока не нормализуются отношения ЕС с Россией, в зависимости от того, что произойдет раньше. С точки зрения элементарной базовой логистики, экономики и географии, конечно, последнее лучше. Но для этого должны быть какие-то компромиссы по политическим вопросам", - сказал эксперт.Главный стратег инвестиционной компании "Вектор капитал" Максим Худалов добавил, что потолок цен на газ был инструментом давления на Россию, однако Европа еще осознала, что бороться ей нужно было не с Москвой.Ряд европейских лидеров понимают это и пытаются предпринять попытки по урегулированию проблемы. Например, Словакия договорилась с российской стороной о поставках газа, а в Приднестровье ищут способы обойти нежелание Молдавии обогревать регион.Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру спрогнозировал, к чему приведёт торговая инициатива Дональда Трампа с повышением пошлин, а также рассказал о том, насколько серьёзен газовый кризис в Приднестровье: Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита.

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новости, европа, сша, россия, ес, газ, bloomberg, forbes, станислав митрахович, игорь юшков