Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен - 10.02.2025 Украина.ру
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Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен
Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен - 10.02.2025 Украина.ру
Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен
Цены на природный газ в странах Европы достигли максимальных отметок с февраля 2023 года. Повышение произошло из-за ускоренного истощения хранилищ на фоне похолодания. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg
2025-02-10T15:52
2025-02-10T15:54
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Авторы материала также отметили, что в Северо-Западной Европе готовятся к дальнейшему росту цен, так как впереди новые заморозки, и спрос на отопление очевидно вырастет.Энергетический кризис в Европе начался в 2022 году, когда ЕС решил отказаться от российских газа и нефти и ввести ресурсные санкции в отношении России. В результате этих действий цены на энергоносители взлетели, тогда в ЕС приняли решение ограничить потолок цен. Он действовал до 31 января текущего года, однако продлевать это ограничение в ЕС не стали, отметил на днях американский журнал Forbes, уточнив, что эта мера не принесла результата. Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что пока все идет к тому, что цены на газ в Европе, хоть и незначительно, но продолжат расти, и пока решения этого вопроса у Европы нет."С окончанием отопительного сезона газа в хранилищах останется не так много, значит, придется его где-то закупать. Цены будут высокими, пока на рынок через два-три года не пойдут новые объемы СПГ из США либо пока не нормализуются отношения ЕС с Россией, в зависимости от того, что произойдет раньше. С точки зрения элементарной базовой логистики, экономики и географии, конечно, последнее лучше. Но для этого должны быть какие-то компромиссы по политическим вопросам", - сказал эксперт.Главный стратег инвестиционной компании "Вектор капитал" Максим Худалов добавил, что потолок цен на газ был инструментом давления на Россию, однако Европа еще осознала, что бороться ей нужно было не с Москвой.Ряд европейских лидеров понимают это и пытаются предпринять попытки по урегулированию проблемы. Например, Словакия договорилась с российской стороной о поставках газа, а в Приднестровье ищут способы обойти нежелание Молдавии обогревать регион.Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру спрогнозировал, к чему приведёт торговая инициатива Дональда Трампа с повышением пошлин, а также рассказал о том, насколько серьёзен газовый кризис в Приднестровье: Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита.
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новости, европа, сша, россия, ес, газ, bloomberg, forbes, станислав митрахович, игорь юшков
Новости, Европа, США, Россия, ЕС, газ, bloomberg, Forbes, Станислав Митрахович, Игорь Юшков

Стоимость природного газа в Европе бьет рекорды из-за холодов, но в ЕС больше не мечтают о потолке цен

15:52 10.02.2025 (обновлено: 15:54 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Цены на природный газ в странах Европы достигли максимальных отметок с февраля 2023 года. Повышение произошло из-за ускоренного истощения хранилищ на фоне похолодания. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg
"Фьючерсы на эталонную нефть выросли в понедельник на 5,4% до €58,75 за МВт·ч. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года, после того как контракты демонстрировали рост четыре недели подряд", - говорится в публикации.
Авторы материала также отметили, что в Северо-Западной Европе готовятся к дальнейшему росту цен, так как впереди новые заморозки, и спрос на отопление очевидно вырастет.
Энергетический кризис в Европе начался в 2022 году, когда ЕС решил отказаться от российских газа и нефти и ввести ресурсные санкции в отношении России. В результате этих действий цены на энергоносители взлетели, тогда в ЕС приняли решение ограничить потолок цен. Он действовал до 31 января текущего года, однако продлевать это ограничение в ЕС не стали, отметил на днях американский журнал Forbes, уточнив, что эта мера не принесла результата.
Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что пока все идет к тому, что цены на газ в Европе, хоть и незначительно, но продолжат расти, и пока решения этого вопроса у Европы нет.
"С окончанием отопительного сезона газа в хранилищах останется не так много, значит, придется его где-то закупать. Цены будут высокими, пока на рынок через два-три года не пойдут новые объемы СПГ из США либо пока не нормализуются отношения ЕС с Россией, в зависимости от того, что произойдет раньше. С точки зрения элементарной базовой логистики, экономики и географии, конечно, последнее лучше. Но для этого должны быть какие-то компромиссы по политическим вопросам", - сказал эксперт.
Главный стратег инвестиционной компании "Вектор капитал" Максим Худалов добавил, что потолок цен на газ был инструментом давления на Россию, однако Европа еще осознала, что бороться ей нужно было не с Москвой.
"Сегодня есть все предпосылки для нового витка цен на газ, но теперь это будет в основном газ из США. ЕС убирает этот ненужный инструмент, в первую очередь, чтобы не портить отношения с США, газовая зависимость от которых у Европы абсолютно реальная", - отметил эксперт.
Ряд европейских лидеров понимают это и пытаются предпринять попытки по урегулированию проблемы. Например, Словакия договорилась с российской стороной о поставках газа, а в Приднестровье ищут способы обойти нежелание Молдавии обогревать регион.
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