Венгрия поставит газ в ПМР на особых условиях – правительство Молдавии - 10.02.2025 Украина.ру
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Венгрия поставит газ в ПМР на особых условиях – правительство Молдавии
Венгрия поставит газ в ПМР на особых условиях – правительство Молдавии - 10.02.2025 Украина.ру
Венгрия поставит газ в ПМР на особых условиях – правительство Молдавии
Правительство Молдавии разрешает поставку газа в Приднестровье пои соблюдении ПМР ряда условий. Об этом заявил глава молдавского правительства Дорин Речан.
2025-02-10T12:07
2025-02-10T12:07
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Газ в непризнанную Молдавией республику поставит венгерская компания. Со стороны Тирасполя требуется освобождение ряда лиц, которых в Молдавии считают политзаключёнными, сообщил телеграм-канал молдавского правительства. Кишинёв также требует от Тирасполя сохранения вещания молдавского телевидения в ПМР и снятия оставшихся с 2022 года контрольных постов, заявил Речан.До этого правительство Молдавии сообщило о получении от Еврокомиссии гранта Евросоюза на поставки газа в ПМР. Глава непризнанной республики Вадим Красносельский благодарил за это лично Урсулу фон дер Ляйен. Подробности в публикации "Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМРТакже на тему газовых поставок выступал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. Подробности в публикации Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР ПМР осталась без поставок газа с января после того, как Киев заблокировал транзит российского газа потребителям ЕС и Молдавии, обеспечивавшей поставки в Приднестровье.
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новости, пмр, молдавия, венгрия, вадим красносельский, урсула фон дер ляйен, мид, еврокомиссия, ес, газ
Новости, ПМР, Молдавия, Венгрия, Вадим Красносельский, Урсула фон дер Ляйен, МИД, Еврокомиссия, ЕС, газ

Венгрия поставит газ в ПМР на особых условиях – правительство Молдавии

12:07 10.02.2025
 
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Правительство Молдавии разрешает поставку газа в Приднестровье пои соблюдении ПМР ряда условий. Об этом заявил глава молдавского правительства Дорин Речан.
Газ в непризнанную Молдавией республику поставит венгерская компания. Со стороны Тирасполя требуется освобождение ряда лиц, которых в Молдавии считают политзаключёнными, сообщил телеграм-канал молдавского правительства. Кишинёв также требует от Тирасполя сохранения вещания молдавского телевидения в ПМР и снятия оставшихся с 2022 года контрольных постов, заявил Речан.
"Компания из Венгрии – MET Gas and Energy Marketing AG – будет оплачена JNX General Trading L.L.C, зарегистрированной в Дубае, и доставит газ на границу с Молдавией. MET Gas and Energy Marketing AG поставит газ на границу с Республикой Молдова в соответствии с подписанным контрактом с Moldovagaz. Мы разрешаем этот транзит, а Тирасполь предпримет несколько шагов, демонстрирующих открытость", - пояснил Речан.
До этого правительство Молдавии сообщило о получении от Еврокомиссии гранта Евросоюза на поставки газа в ПМР. Глава непризнанной республики Вадим Красносельский благодарил за это лично Урсулу фон дер Ляйен. Подробности в публикации "Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР
Также на тему газовых поставок выступал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. Подробности в публикации Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР
ПМР осталась без поставок газа с января после того, как Киев заблокировал транзит российского газа потребителям ЕС и Молдавии, обеспечивавшей поставки в Приднестровье.
 
НовостиПМРМолдавияВенгрияВадим КрасносельскийУрсула фон дер ЛяйенМИДЕврокомиссияЕСгаз
 
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