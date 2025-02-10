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Венгрия поставит газ в ПМР на особых условиях – правительство Молдавии

Венгрия поставит газ в ПМР на особых условиях – правительство Молдавии - 10.02.2025 Украина.ру

Венгрия поставит газ в ПМР на особых условиях – правительство Молдавии

Правительство Молдавии разрешает поставку газа в Приднестровье пои соблюдении ПМР ряда условий. Об этом заявил глава молдавского правительства Дорин Речан.

2025-02-10T12:07

2025-02-10T12:07

2025-02-10T12:07

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Газ в непризнанную Молдавией республику поставит венгерская компания. Со стороны Тирасполя требуется освобождение ряда лиц, которых в Молдавии считают политзаключёнными, сообщил телеграм-канал молдавского правительства. Кишинёв также требует от Тирасполя сохранения вещания молдавского телевидения в ПМР и снятия оставшихся с 2022 года контрольных постов, заявил Речан.До этого правительство Молдавии сообщило о получении от Еврокомиссии гранта Евросоюза на поставки газа в ПМР. Глава непризнанной республики Вадим Красносельский благодарил за это лично Урсулу фон дер Ляйен. Подробности в публикации "Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМРТакже на тему газовых поставок выступал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. Подробности в публикации Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР ПМР осталась без поставок газа с января после того, как Киев заблокировал транзит российского газа потребителям ЕС и Молдавии, обеспечивавшей поставки в Приднестровье.

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новости, пмр, молдавия, венгрия, вадим красносельский, урсула фон дер ляйен, мид, еврокомиссия, ес, газ