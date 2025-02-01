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"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР

"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР - 01.02.2025 Украина.ру

"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР

Приднестровская Молдавская Республика получит газ из Евросоюза. Об этом 1 февраля заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

2025-02-01T16:19

2025-02-01T16:19

2025-02-01T16:19

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С января ПМР не получает российский газ, куда он поставлялся транзитом через Украину. Такое решение приняло нынешнее украинское руководство, заблокировавшее поставки также в Молдавию и ЕС.Он также рассказал, что до конца дня на Молдавской ГРЭС (находящейся не территории ПМР) будет возобновлена генерация электроэнергии на газе."В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики, - отметил Красносельский. - Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены".Глава республики выразил надежду на преодоление кризиса. По его словам, это было сложное испытание для каждого жителя республики – от мала до велика, для всего приднестровского общества, всей страны. "Я благодарю приднестровцев за терпение и понимание. Должностных лиц – за выдержку и профессионализм. Особая признательность энергетикам. За этот месяц тепловики ликвидировали больше двух с половиной тысяч аварий на сетях. Специалисты ЕРЭС выезжали на вызовы 3215 раз, оказав помощь 110 тысячам абонентов. Это ли не подвиг? Спасибо всем", - заявил лидер Приднестровья.Интервью на эту тему: Кто и как будет продлевать агонию Зеленского и какая катастрофа грозит Приднестровью – Амерберг

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новости, пмр, приднестровье, украина, вадим красносельский, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, российский газ, газ, энергетика, энергетический кризис, газопровод