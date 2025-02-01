"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР
© AP / Pavlo Palamarchuk, File
© AP / Pavlo Palamarchuk, File
Приднестровская Молдавская Республика получит газ из Евросоюза. Об этом 1 февраля заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
С января ПМР не получает российский газ, куда он поставлялся транзитом через Украину. Такое решение приняло нынешнее украинское руководство, заблокировавшее поставки также в Молдавию и ЕС.
"Уважаемая Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и Вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялось. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при Вашем участии. Благодарю Вас", - сообщил в своём телеграм-канале глава ПМР.
Он также рассказал, что до конца дня на Молдавской ГРЭС (находящейся не территории ПМР) будет возобновлена генерация электроэнергии на газе.
"В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики, - отметил Красносельский. - Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены".
30 января, 20:15Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблемуУкраина не получит из Евросоюза помощь, если Еврокомиссия не решит проблему доступа стран-членов ЕС к заблокированным Киевом поставкам российского газа. Об этом 30 января заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Глава республики выразил надежду на преодоление кризиса. По его словам, это было сложное испытание для каждого жителя республики – от мала до велика, для всего приднестровского общества, всей страны.
"Я благодарю приднестровцев за терпение и понимание. Должностных лиц – за выдержку и профессионализм. Особая признательность энергетикам. За этот месяц тепловики ликвидировали больше двух с половиной тысяч аварий на сетях. Специалисты ЕРЭС выезжали на вызовы 3215 раз, оказав помощь 110 тысячам абонентов. Это ли не подвиг? Спасибо всем", - заявил лидер Приднестровья.
"Я благодарю приднестровцев за терпение и понимание. Должностных лиц – за выдержку и профессионализм. Особая признательность энергетикам. За этот месяц тепловики ликвидировали больше двух с половиной тысяч аварий на сетях. Специалисты ЕРЭС выезжали на вызовы 3215 раз, оказав помощь 110 тысячам абонентов. Это ли не подвиг? Спасибо всем", - заявил лидер Приднестровья.