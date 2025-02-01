"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР - 01.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250201/1060742678.html
"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР
"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР - 01.02.2025 Украина.ру
"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР
Приднестровская Молдавская Республика получит газ из Евросоюза. Об этом 1 февраля заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
2025-02-01T16:19
2025-02-01T16:19
новости
пмр
приднестровье
украина
вадим красносельский
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
ес
еврокомиссия
российский газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103328/27/1033282733_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_c6ef592b65c39fce03cc7c3f1e39ad3b.jpg.webp
С января ПМР не получает российский газ, куда он поставлялся транзитом через Украину. Такое решение приняло нынешнее украинское руководство, заблокировавшее поставки также в Молдавию и ЕС.Он также рассказал, что до конца дня на Молдавской ГРЭС (находящейся не территории ПМР) будет возобновлена генерация электроэнергии на газе."В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики, - отметил Красносельский. - Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены".Глава республики выразил надежду на преодоление кризиса. По его словам, это было сложное испытание для каждого жителя республики – от мала до велика, для всего приднестровского общества, всей страны. "Я благодарю приднестровцев за терпение и понимание. Должностных лиц – за выдержку и профессионализм. Особая признательность энергетикам. За этот месяц тепловики ликвидировали больше двух с половиной тысяч аварий на сетях. Специалисты ЕРЭС выезжали на вызовы 3215 раз, оказав помощь 110 тысячам абонентов. Это ли не подвиг? Спасибо всем", - заявил лидер Приднестровья.Интервью на эту тему: Кто и как будет продлевать агонию Зеленского и какая катастрофа грозит Приднестровью – Амерберг
https://ukraina.ru/20250130/1060706828.html
пмр
приднестровье
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103328/27/1033282733_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_b82fe80bf49ca9d3a3d5246c3f515db5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пмр, приднестровье, украина, вадим красносельский, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, российский газ, газ, энергетика, энергетический кризис, газопровод
Новости, ПМР, Приднестровье, Украина, Вадим Красносельский, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, российский газ, газ, энергетика, энергетический кризис, газопровод

"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР

16:19 01.02.2025
 
© AP / Pavlo Palamarchuk, File
- РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP / Pavlo Palamarchuk, File
Читать в
ДзенTelegram
Приднестровская Молдавская Республика получит газ из Евросоюза. Об этом 1 февраля заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
С января ПМР не получает российский газ, куда он поставлялся транзитом через Украину. Такое решение приняло нынешнее украинское руководство, заблокировавшее поставки также в Молдавию и ЕС.
"Уважаемая Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и Вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялось. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при Вашем участии. Благодарю Вас", - сообщил в своём телеграм-канале глава ПМР.
Он также рассказал, что до конца дня на Молдавской ГРЭС (находящейся не территории ПМР) будет возобновлена генерация электроэнергии на газе.
"В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики, - отметил Красносельский. - Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Веерные отключения света прекращены".
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
30 января, 20:15
Словакия подтвердила намерение заблокировать помощь Киеву от ЕС, если ЕК не решит газовую проблемуУкраина не получит из Евросоюза помощь, если Еврокомиссия не решит проблему доступа стран-членов ЕС к заблокированным Киевом поставкам российского газа. Об этом 30 января заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Глава республики выразил надежду на преодоление кризиса. По его словам, это было сложное испытание для каждого жителя республики – от мала до велика, для всего приднестровского общества, всей страны.

"Я благодарю приднестровцев за терпение и понимание. Должностных лиц – за выдержку и профессионализм. Особая признательность энергетикам. За этот месяц тепловики ликвидировали больше двух с половиной тысяч аварий на сетях. Специалисты ЕРЭС выезжали на вызовы 3215 раз, оказав помощь 110 тысячам абонентов. Это ли не подвиг? Спасибо всем", - заявил лидер Приднестровья.
Интервью на эту тему: Кто и как будет продлевать агонию Зеленского и какая катастрофа грозит Приднестровью – Амерберг
 
НовостиПМРПриднестровьеУкраинаВадим КрасносельскийУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕСЕврокомиссияроссийский газгазэнергетикаэнергетический кризисгазопровод
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18Параноидная шизофрения – не препятствие для службы в ВСУ
17:35"Мышление лакея": глава парламента Крыма оценил заявление президента Польши о "Северном потоке"
16:19"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМР
15:58"Золотое перо" советской журналистики. 85 лет со дня смерти Михаила Кольцова
15:52Курское направление: Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ
15:16Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич
15:09Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР
14:57"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии
14:36Салливан указал Трампу, как надо вести переговоры с Путиным
14:06В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным
13:28ООН отреагировала на убийства населения села Русское Поречное в Курской области
13:04Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ
13:00Разыгрывая национальную карту, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 февраля
12:19Пять наций в одной школе? О предложениях Патриарха Кирилла по обучению детей в России - Ищенко
12:13Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США
11:47Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ
11:38Конрад Рэнкас: И британо-американская, и франко-германская Европа пока останутся антироссийскими
11:22Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня
11:09ФСБ установила гражданина Украины, прикидывавшегося гражданином России и оскорблявшего узбеков
10:56"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ
Лента новостейМолния