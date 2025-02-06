Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР - 06.02.2025 Украина.ру
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Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР
Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР - 06.02.2025 Украина.ру
Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР
Россия предоставляет Приднестровью не бесплатный газ, а кредит на его закупку на европейских рынках. Об этом 6 февраля в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
2025-02-06T20:04
2025-02-06T20:04
новости
приднестровье
пмр
россия
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российский газ
газ
энергетика
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После блокировки Украиной поставок российского газа европейским потребителям в СМИ появились сообщения о поставках "гуманитарного газа" для МПР. Игнатьев рассказал, на каких условиях газ будет поступать в ПМР."Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер", - разъяснил Игнатьев.Ранее, 1 февраля Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. В тот же день молдавский государственный поставщик Energocom приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья, а Молдавская ГРЭС в ПМР возобновила генерацию электроэнергии на газе. Поставки газа в ПМР планируется осуществлять до 10 февраля.Актуальное интервью на эту тему: Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко
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новости, приднестровье, пмр, россия, ростислав ищенко, мид, ес, российский газ, газ, энергетика, энергетический кризис
Новости, Приднестровье, ПМР, Россия, Ростислав Ищенко, МИД, ЕС, российский газ, газ, энергетика, энергетический кризис

Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР

20:04 06.02.2025
 
© МИД ПМРВиталий Игнатьев
Виталий Игнатьев
© МИД ПМР
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Россия предоставляет Приднестровью не бесплатный газ, а кредит на его закупку на европейских рынках. Об этом 6 февраля в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
После блокировки Украиной поставок российского газа европейским потребителям в СМИ появились сообщения о поставках "гуманитарного газа" для МПР. Игнатьев рассказал, на каких условиях газ будет поступать в ПМР.
"Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер", - разъяснил Игнатьев.
- РИА Новости, 1920, 01.02.2025
1 февраля, 16:19
"Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято" - глава ПМРПриднестровская Молдавская Республика получит газ из Евросоюза. Об этом 1 февраля заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее, 1 февраля Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. В тот же день молдавский государственный поставщик Energocom приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья, а Молдавская ГРЭС в ПМР возобновила генерацию электроэнергии на газе. Поставки газа в ПМР планируется осуществлять до 10 февраля.
Актуальное интервью на эту тему: Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко
 
НовостиПриднестровьеПМРРоссияРостислав ИщенкоМИДЕСроссийский газгазэнергетикаэнергетический кризис
 
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20:32"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова
20:04Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР
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