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Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР

Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР - 06.02.2025 Украина.ру

Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР

Россия предоставляет Приднестровью не бесплатный газ, а кредит на его закупку на европейских рынках. Об этом 6 февраля в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

2025-02-06T20:04

2025-02-06T20:04

2025-02-06T20:04

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После блокировки Украиной поставок российского газа европейским потребителям в СМИ появились сообщения о поставках "гуманитарного газа" для МПР. Игнатьев рассказал, на каких условиях газ будет поступать в ПМР."Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер", - разъяснил Игнатьев.Ранее, 1 февраля Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. В тот же день молдавский государственный поставщик Energocom приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья, а Молдавская ГРЭС в ПМР возобновила генерацию электроэнергии на газе. Поставки газа в ПМР планируется осуществлять до 10 февраля.Актуальное интервью на эту тему: Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко

https://ukraina.ru/20250201/1060742678.html

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новости, приднестровье, пмр, россия, ростислав ищенко, мид, ес, российский газ, газ, энергетика, энергетический кризис