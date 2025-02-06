https://ukraina.ru/20250206/1060882411.html
Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР
Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР - 06.02.2025 Украина.ру
Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР
Россия предоставляет Приднестровью не бесплатный газ, а кредит на его закупку на европейских рынках. Об этом 6 февраля в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
2025-02-06T20:04
2025-02-06T20:04
2025-02-06T20:04
новости
приднестровье
пмр
россия
ростислав ищенко
мид
ес
российский газ
газ
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/68/1034106812_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e6f26660fafff5b7b17602cda70abe5c.jpg
После блокировки Украиной поставок российского газа европейским потребителям в СМИ появились сообщения о поставках "гуманитарного газа" для МПР. Игнатьев рассказал, на каких условиях газ будет поступать в ПМР."Речь не идет о бесплатном газе. Речь идет о предоставленном российской стороной кредите на закупку газа. Надеемся, что устойчивый механизм снабжения Приднестровья газовым ресурсом, разработанный при поддержке Российской Федерации, начнет функционировать после 10 февраля. Он будет иметь долгосрочный характер", - разъяснил Игнатьев.Ранее, 1 февраля Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. В тот же день молдавский государственный поставщик Energocom приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья, а Молдавская ГРЭС в ПМР возобновила генерацию электроэнергии на газе. Поставки газа в ПМР планируется осуществлять до 10 февраля.Актуальное интервью на эту тему: Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко
https://ukraina.ru/20250201/1060742678.html
приднестровье
пмр
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/68/1034106812_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_8c06e1ebc30741616cd9fa50a2bb40c1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, приднестровье, пмр, россия, ростислав ищенко, мид, ес, российский газ, газ, энергетика, энергетический кризис
Новости, Приднестровье, ПМР, Россия, Ростислав Ищенко, МИД, ЕС, российский газ, газ, энергетика, энергетический кризис
Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР
Россия предоставляет Приднестровью не бесплатный газ, а кредит на его закупку на европейских рынках. Об этом 6 февраля в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.