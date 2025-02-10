При отступлении из Дзержинска ВСУ пользовались тактикой выжженной земли — боец ВС РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Во время отступления из Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР) военные ВСУ применяли тактику выжженной земли. Об этом 10 февраля рассказал подполковник ВС РФ Иван Шульга, командовавший штурмовым отрядом при освобождении города
"ВСУ применяет тактику выжженной земли, то есть ничего живого не оставляют после себя", — сообщил он, объяснив, что если противнику приходится отступать, то он все сжигает либо подрывает.
Шульга подчеркнул, что мирных жителей в освобожденном Дзержинске осталось достаточно много. Российские бойцы оказывают им медицинскую помощь и готовят к эвакуации. По словам самих горожан, на протяжении 10 лет их угнетали, "называли русней". Об этом они рассказали военнослужащим ВС РФ.
Как утверждает Шульга, мирные жители были счастливы, когда увидели российские войска.
Об освобождении Дзержинска Минобороны РФ сообщило в пятницу, 7 февраля. Во время боев за город ВСУ потеряли свыше 70% расположенной там группировки — более 26 тысяч солдат.
А в понедельник, 10 февраля, в эфире европейского канала Euronews один из жителей Красноармейска (Покровска) заявил, что в городе все население русское.
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