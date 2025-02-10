https://ukraina.ru/20250210/1060943289.html

При отступлении из Дзержинска ВСУ пользовались тактикой выжженной земли — боец ВС РФ

При отступлении из Дзержинска ВСУ пользовались тактикой выжженной земли — боец ВС РФ - 10.02.2025 Украина.ру

При отступлении из Дзержинска ВСУ пользовались тактикой выжженной земли — боец ВС РФ

Во время отступления из Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР) военные ВСУ применяли тактику выжженной земли. Об этом 10 февраля рассказал подполковник ВС РФ Иван Шульга, командовавший штурмовым отрядом при освобождении города

2025-02-10T10:54

2025-02-10T10:54

2025-02-10T10:54

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Шульга подчеркнул, что мирных жителей в освобожденном Дзержинске осталось достаточно много. Российские бойцы оказывают им медицинскую помощь и готовят к эвакуации. По словам самих горожан, на протяжении 10 лет их угнетали, "называли русней". Об этом они рассказали военнослужащим ВС РФ.Как утверждает Шульга, мирные жители были счастливы, когда увидели российские войска. Об освобождении Дзержинска Минобороны РФ сообщило в пятницу, 7 февраля. Во время боев за город ВСУ потеряли свыше 70% расположенной там группировки — более 26 тысяч солдат.А в понедельник, 10 февраля, в эфире европейского канала Euronews один из жителей Красноармейска (Покровска) заявил, что в городе все население русское.Тем временем на Западе продолжают ходить слухи о том, что на Украину отправят миротворческий контингент. О реакции постпреда России при ООН — в материале Небезя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России

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донецкая народная республика

дзержинск (торецк)

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новости, россия, донецкая народная республика, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, вс рф, тактики