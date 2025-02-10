https://ukraina.ru/20250210/1060925216.html

Солдаты оставляют позиции: Норин объяснил, почему ТЦК больше не могут поддерживать численность ВСУ

Солдаты оставляют позиции: Норин объяснил, почему ТЦК больше не могут поддерживать численность ВСУ - 10.02.2025 Украина.ру

Солдаты оставляют позиции: Норин объяснил, почему ТЦК больше не могут поддерживать численность ВСУ

Овладение каким-то населенным пунктом ценно не само по себе, а как элемент расшатывания линии фронта. Взятие Угледара было важно не только как уничтожение важного узла украинской обороны, но и тем, что противник потерял там много солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2025-02-10T04:15

2025-02-10T04:15

2025-02-10T04:15

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Ранее Минобороны РФ опубликовало подробную статистику потерь ВСУ, в которой наиболее интересны два момента.Первое. Темпы мобилизации на Украине, несмотря на беспредел ТЦК, едва дотягивают 30 тысяч человек в месяц, что не позволяет противнику восполнить потери и приводит к сокращению численности войск. Второе. Около 100 тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и сбежали с фронта.Реальность за окном такова, что сейчас невозможно устраивать прорывы с танковыми клиньями и за один бросок дойти до Харькова, Чернигова и Киева, считает историк. Поэтому стороны воюют, как в Первую мировую – надеются, что противник быстрее треснет и развалится. В этом смысле овладение каким-то населенным пунктом ценно не само по себе, а как элемент расшатывания линии фронта, отметил Норин.Но вместо пополнения действующих бригад Украина начала формировать новые. Эти новые бригады оказались очень низкого качества и начали разваливаться, отметил Норин. Линейные подразделения ВСУ несут потери, личный состав оставляет позиции, что приводит к еще более высоким потерям, указал он."ТЦК (украинские военкоматы.– Ред.) могли бы поддерживать численность украинской армии на приемлемом уровне, если бы речь шла только об убитых. Но теперь речь идет уже о дезертирах", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса – в материале Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине.

https://ukraina.ru/20250208/1060917164.html

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новости, украина, россия, харьков, евгений норин, всу, потери всу, дроны, артиллерия, убитые, сво, спецоперация, война, украинская армия, бригада