Солдаты оставляют позиции: Норин объяснил, почему ТЦК больше не могут поддерживать численность ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Овладение каким-то населенным пунктом ценно не само по себе, а как элемент расшатывания линии фронта. Взятие Угледара было важно не только как уничтожение важного узла украинской обороны, но и тем, что противник потерял там много солдат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Ранее Минобороны РФ опубликовало подробную статистику потерь ВСУ, в которой наиболее интересны два момента.
Первое. Темпы мобилизации на Украине, несмотря на беспредел ТЦК, едва дотягивают 30 тысяч человек в месяц, что не позволяет противнику восполнить потери и приводит к сокращению численности войск. Второе. Около 100 тысяч украинских военных самовольно оставили воинские части и сбежали с фронта.
Поэтому стороны воюют, как в Первую мировую – надеются, что противник быстрее треснет и развалится. В этом смысле овладение каким-то населенным пунктом ценно не само по себе, а как элемент расшатывания линии фронта, отметил Норин.
"То есть взятие Угледара было важно не только как уничтожение важного узла украинской обороны, но и тем, что противник там потерял много солдат, которые были вынуждены убегать по полям под ударами артиллерии и дронов. После этих боев их опытная 72-я бригада ВСУ стала бледной тенью самой себя", – констатировал эксперт.
Но вместо пополнения действующих бригад Украина начала формировать новые. Эти новые бригады оказались очень низкого качества и начали разваливаться, отметил Норин. Линейные подразделения ВСУ несут потери, личный состав оставляет позиции, что приводит к еще более высоким потерям, указал он.
"ТЦК (украинские военкоматы.– Ред.) могли бы поддерживать численность украинской армии на приемлемом уровне, если бы речь шла только об убитых. Но теперь речь идет уже о дезертирах", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса – в материале Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине.
8 февраля, 12:12Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронтаНа линии боевого соприкосновения заметное оживление. Упорные бои продолжаются практически на всех направлениях. На севере Харьковской области российская армия продолжает наступление по правому берегу реки Оскол в направлении Купянска и Великого Бурлука.