https://ukraina.ru/20250210/1060925042.html

России нужно нарастить численность армии до трех миллионов, чтобы быстрее продавить ВСУ — летчик Попов

России нужно нарастить численность армии до трех миллионов, чтобы быстрее продавить ВСУ — летчик Попов - 10.02.2025 Украина.ру

России нужно нарастить численность армии до трех миллионов, чтобы быстрее продавить ВСУ — летчик Попов

Сейчас на СВО образовалась петлеобразная линия фронта. У ВС РФ появилось много удачных направлений. Нам необходимо как можно скорее продавливать противника, полностью освободить территорию ЛНР и двигаться на Покровск (Красноармейск). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

2025-02-10T03:00

2025-02-10T03:00

2025-02-10T03:00

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армия

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переговоры

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Переговоры по Украине вести надо обязательно на словах, а на деле "даже не помышлять об этом", считает эксперт. МИД может проводить международные встречи в рабочем порядке, а военные параллельно будут укреплять линию фронта и наращивать армию как количественно, так и качественно, добавил он.По его мнению, необходимо наращивать резервы дифференцированно: частично оставлять в тылу, частично использовать.Сейчас на СВО образовалась петлеобразная линия фронта, появилось много удачных направлений. ВС РФ необходимо как можно скорее продавливать противника, полностью освободить территорию ЛНР и двигаться на Покровск, отметил генерал-майор."Необходимо выравнивать линию фронта и продвигать ее на запад, чтобы занять как можно больше территорий. Когда в апреле появится "зеленка" [листва, зелень], это будет сложнее, и ВСУ получат передышку", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.Про другие аспекты украинского кризиса — в интервью Дмитрия "Гоблина" Пучкова: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев.

https://ukraina.ru/20250207/1060912279.html

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новости, россия, украина, лнр, покровск/красноармейск, мобилизация, армия, вс рф, мид, переговоры, сво, спецоперация