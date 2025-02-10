России нужно нарастить численность армии до трех миллионов, чтобы быстрее продавить ВСУ — летчик Попов
Сейчас на СВО образовалась петлеобразная линия фронта. У ВС РФ появилось много удачных направлений. Нам необходимо как можно скорее продавливать противника, полностью освободить территорию ЛНР и двигаться на Покровск (Красноармейск). Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Переговоры по Украине вести надо обязательно на словах, а на деле "даже не помышлять об этом", считает эксперт. МИД может проводить международные встречи в рабочем порядке, а военные параллельно будут укреплять линию фронта и наращивать армию как количественно, так и качественно, добавил он.
"Уже объявили, что общая численность ВС РФ достигла 1,5 миллиона человек. Я считаю, что надо как можно быстрее довести ее до 3 миллионов. Но не путем мобилизации, а за счет экономических и социальных преференций", — подчеркнул Попов.
По его мнению, необходимо наращивать резервы дифференцированно: частично оставлять в тылу, частично использовать.
Сейчас на СВО образовалась петлеобразная линия фронта, появилось много удачных направлений. ВС РФ необходимо как можно скорее продавливать противника, полностью освободить территорию ЛНР и двигаться на Покровск, отметил генерал-майор.
"Необходимо выравнивать линию фронта и продвигать ее на запад, чтобы занять как можно больше территорий. Когда в апреле появится "зеленка" [листва, зелень], это будет сложнее, и ВСУ получат передышку", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.
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