https://ukraina.ru/20250210/1060924700.html

Дозированные поставки. Эксперт объяснил, сможет ли Украина до конца года собрать летную группировку

Дозированные поставки. Эксперт объяснил, сможет ли Украина до конца года собрать летную группировку - 10.02.2025 Украина.ру

Дозированные поставки. Эксперт объяснил, сможет ли Украина до конца года собрать летную группировку

Всего западные союзники планируют передать Украине до 45 самолетов F-16 за полгода, это уже немало. Но вопрос в том, есть ли у Киева для них переученный летный состав, ведь за такой срок подготовить его невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

2025-02-10T03:30

2025-02-10T03:30

2025-02-10T03:30

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поставки

сво

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Первые французские самолёты Mirage уже прибыли на Украину. Об этом 6 февраля сообщил Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Владимир Зеленский также подтвердил, что в страну прибыли пять истребителей Mirage 2000-5F.Посмотрим, как противник будет осваивать эти машины, сказал эксперт, отметив, что в любом случае это не решит проблему нехватки авиации у ВВС Украины. Попов сообщил, что Запад передает Киеву небольшое количество истребителей, чтобы самому посмотреть, насколько они эффективны в ходе боевых действий, а не в качестве реальной помощи.Вопрос в том, есть ли у Киева для них переученный летный состав, ведь за такой срок подготовить его невозможно, указал генерал-майор.Такую авиационную группировку Украина сможет собрать в лучшем случае до конца 2025 года. Пока же поставки самолетов будут дозированными. Сейчас — десять машин, через пару месяцев — еще десять, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250208/1060923796.html

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новости, украина, киев, россия, f-16, mirage, авиация, самолет, поставки, сво, военная помощь, франция, спецоперация, истребитель