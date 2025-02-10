Дозированные поставки. Эксперт объяснил, сможет ли Украина до конца года собрать летную группировку - 10.02.2025 Украина.ру
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Дозированные поставки. Эксперт объяснил, сможет ли Украина до конца года собрать летную группировку
Дозированные поставки. Эксперт объяснил, сможет ли Украина до конца года собрать летную группировку - 10.02.2025 Украина.ру
Дозированные поставки. Эксперт объяснил, сможет ли Украина до конца года собрать летную группировку
Всего западные союзники планируют передать Украине до 45 самолетов F-16 за полгода, это уже немало. Но вопрос в том, есть ли у Киева для них переученный летный состав, ведь за такой срок подготовить его невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
2025-02-10T03:30
2025-02-10T03:30
новости
украина
киев
россия
f-16
mirage
авиация
самолет
поставки
сво
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Первые французские самолёты Mirage уже прибыли на Украину. Об этом 6 февраля сообщил Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Владимир Зеленский также подтвердил, что в страну прибыли пять истребителей Mirage 2000-5F.Посмотрим, как противник будет осваивать эти машины, сказал эксперт, отметив, что в любом случае это не решит проблему нехватки авиации у ВВС Украины. Попов сообщил, что Запад передает Киеву небольшое количество истребителей, чтобы самому посмотреть, насколько они эффективны в ходе боевых действий, а не в качестве реальной помощи.Вопрос в том, есть ли у Киева для них переученный летный состав, ведь за такой срок подготовить его невозможно, указал генерал-майор.Такую авиационную группировку Украина сможет собрать в лучшем случае до конца 2025 года. Пока же поставки самолетов будут дозированными. Сейчас — десять машин, через пару месяцев — еще десять, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, f-16, mirage, авиация, самолет, поставки, сво, военная помощь, франция, спецоперация, истребитель
Новости, Украина, Киев, Россия, F-16, Mirage, авиация, самолет, поставки, СВО, военная помощь, Франция, Спецоперация, истребитель

Дозированные поставки. Эксперт объяснил, сможет ли Украина до конца года собрать летную группировку

03:30 10.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПодготовка к проведению международного авиасалона в Ле Бурже
Подготовка к проведению международного авиасалона в Ле Бурже - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Всего западные союзники планируют передать Украине до 45 самолетов F-16 за полгода, это уже немало. Но вопрос в том, есть ли у Киева для них переученный летный состав, ведь за такой срок подготовить его невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Первые французские самолёты Mirage уже прибыли на Украину. Об этом 6 февраля сообщил Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Владимир Зеленский также подтвердил, что в страну прибыли пять истребителей Mirage 2000-5F.
Посмотрим, как противник будет осваивать эти машины, сказал эксперт, отметив, что в любом случае это не решит проблему нехватки авиации у ВВС Украины.
Попов сообщил, что Запад передает Киеву небольшое количество истребителей, чтобы самому посмотреть, насколько они эффективны в ходе боевых действий, а не в качестве реальной помощи.
"Да, Нидерланды и Дания говорят о том, что готовы поставить еще десять F-16 в ближайшее время. Их же надо перевезти, собрать и облетать. Всего планируется передать Украине до 45 таких самолетов за полгода. Это уже немало", — подчеркнул Попов.
Вопрос в том, есть ли у Киева для них переученный летный состав, ведь за такой срок подготовить его невозможно, указал генерал-майор.
Такую авиационную группировку Украина сможет собрать в лучшем случае до конца 2025 года. Пока же поставки самолетов будут дозированными. Сейчас — десять машин, через пару месяцев — еще десять, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
8 февраля, 17:15
Как США будут разлагать Россию после закрытия USAID и чем мы можем ответить на Западе — Чаленко
 
НовостиУкраинаКиевРоссияF-16MirageавиациясамолетпоставкиСВОвоенная помощьФранцияСпецоперацияистребитель
 
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