Россия открыта к контактам с США на равноправной основе – МИД РФ - 09.02.2025 Украина.ру
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Россия открыта к контактам с США на равноправной основе – МИД РФ
Россия открыта к контактам с США на равноправной основе – МИД РФ - 09.02.2025 Украина.ру
Россия открыта к контактам с США на равноправной основе – МИД РФ
Диалог Москвы с Вашингтоном по украинской проблеме возможен на равноправной основе и при обязательном учёте российских интересов. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
2025-02-09T14:26
2025-02-09T14:26
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василий небензя
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дональд трамп
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переговоры
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По словам российского дипломата, Москва ждёт от Вашингтона сигналов о готовности к диалогу на равноправной основе с учётом российских интересов.Он также обратился к известному афоризму "для танго нужны двое", поясняя, что только лишь желания России для контактов с США мало. Небензя уверен, что многое в переговорном процессе будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа.Тем временем Песков не подтверждает и не опровергает сообщения о беседе Путина и Трампа
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новости, россия, сша, москва, василий небензя, владимир путин, дональд трамп, сво, переговоры, украина, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международное право, международная политика
Новости, Россия, США, Москва, Василий Небензя, Владимир Путин, Дональд Трамп, СВО, переговоры, Украина, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международное право, Международная политика

Россия открыта к контактам с США на равноправной основе – МИД РФ

14:26 09.02.2025
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Диалог Москвы с Вашингтоном по украинской проблеме возможен на равноправной основе и при обязательном учёте российских интересов. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По словам российского дипломата, Москва ждёт от Вашингтона сигналов о готовности к диалогу на равноправной основе с учётом российских интересов.
"Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Ждем соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая "спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня", – заявил Небензя.
Он также обратился к известному афоризму "для танго нужны двое", поясняя, что только лишь желания России для контактов с США мало. Небензя уверен, что многое в переговорном процессе будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа.
Тем временем Песков не подтверждает и не опровергает сообщения о беседе Путина и Трампа
 
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