https://ukraina.ru/20250209/1060932846.html

Россия открыта к контактам с США на равноправной основе – МИД РФ

Россия открыта к контактам с США на равноправной основе – МИД РФ - 09.02.2025 Украина.ру

Россия открыта к контактам с США на равноправной основе – МИД РФ

Диалог Москвы с Вашингтоном по украинской проблеме возможен на равноправной основе и при обязательном учёте российских интересов. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

2025-02-09T14:26

2025-02-09T14:26

2025-02-09T14:26

новости

россия

сша

москва

василий небензя

владимир путин

дональд трамп

сво

переговоры

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103319/65/1033196546_0:208:1944:1302_1920x0_80_0_0_d7cc5b6a5d09d0f225641e6b0bc83cf1.jpg

По словам российского дипломата, Москва ждёт от Вашингтона сигналов о готовности к диалогу на равноправной основе с учётом российских интересов.Он также обратился к известному афоризму "для танго нужны двое", поясняя, что только лишь желания России для контактов с США мало. Небензя уверен, что многое в переговорном процессе будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа.Тем временем Песков не подтверждает и не опровергает сообщения о беседе Путина и Трампа

россия

сша

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, москва, василий небензя, владимир путин, дональд трамп, сво, переговоры, украина, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международное право, международная политика