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Песков не подтверждает и не опровергает сообщения о беседе Путина и Трампа

Песков не подтверждает и не опровергает сообщения о беседе Путина и Трампа - 09.02.2025 Украина.ру

Песков не подтверждает и не опровергает сообщения о беседе Путина и Трампа

Телефонный разговор лидеров США и России на тему урегулирования украинского конфликта не мог подтвердить или опровергнуть пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он 9 февраля заявил изданию "Интерфакс".

2025-02-09T11:31

2025-02-09T11:31

2025-02-09T11:31

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Накануне о телефоном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным сообщило американское издание The New York Post."По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков.Ранее в новостях: Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным

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новости, россия, сша, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, интерфакс, дипломатия, переговоры, сво