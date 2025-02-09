"МОК приготовиться": легкоатлетическая ассоциация США поддержала Трампа - 09.02.2025 Украина.ру
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"МОК приготовиться": легкоатлетическая ассоциация США поддержала Трампа
"МОК приготовиться": легкоатлетическая ассоциация США поддержала Трампа - 09.02.2025 Украина.ру
"МОК приготовиться": легкоатлетическая ассоциация США поддержала Трампа
Национальная ассоциация легкой атлетики США вслед за президентом своей станы объявила об изменении политики допуска трансгендеров* в женский спорт. Об этом 9 января сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
2025-02-09T13:38
2025-02-09T13:38
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россия
алексей пушков
дональд трамп
владимир зеленский
мок
трансгендер
лгбт
спорт
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Вслед за указом Трампа о запрете для биологических мужчин участвовать в женских спортивных соревнованиях Национальная ассоциация легкой атлетики США приняла аналогичное решение.Пушков заметил, что несколько месяцев назад президент этой ассоциации Чарли Бейкер доказывал обратное, однако вдруг решил полностью изменить свою позицию. В своём телеграм-канале он отметил, что это решение будет иметь последствия и для мирового спорта."P.S. Международному олимпийскому комитету приготовиться", - добавил российский сенатор.* Пропаганда ЛГБТ запрещена в России.Также на эту тему: У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные"
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новости, сша, россия, алексей пушков, дональд трамп, владимир зеленский, мок, трансгендер, лгбт, спорт, легкая атлетика
Новости, США, Россия, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МОК, трансгендер, ЛГБТ, спорт, легкая атлетика

"МОК приготовиться": легкоатлетическая ассоциация США поддержала Трампа

13:38 09.02.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Национальная ассоциация легкой атлетики США вслед за президентом своей станы объявила об изменении политики допуска трансгендеров* в женский спорт. Об этом 9 января сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
Вслед за указом Трампа о запрете для биологических мужчин участвовать в женских спортивных соревнованиях Национальная ассоциация легкой атлетики США приняла аналогичное решение.
"Отныне женский спорт будет только для женщин", - заявило руководство ассоциации.
Пушков заметил, что несколько месяцев назад президент этой ассоциации Чарли Бейкер доказывал обратное, однако вдруг решил полностью изменить свою позицию.
"Т.о., подтверждается, что вся эта "гендерная" бредятина не имеет глубоких корней в американском обществе, а является всего лишь продуктом социальной инженерии ультра-либералов, пытающихся перестроить социум по своим безумным лекалам", - констатировал Пушков.
В своём телеграм-канале он отметил, что это решение будет иметь последствия и для мирового спорта.
"P.S. Международному олимпийскому комитету приготовиться", - добавил российский сенатор.
* Пропаганда ЛГБТ запрещена в России.
Также на эту тему: У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные"
 
НовостиСШАРоссияАлексей ПушковДональд ТрампВладимир ЗеленскийМОКтрансгендерЛГБТспортлегкая атлетика
 
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