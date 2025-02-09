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"МОК приготовиться": легкоатлетическая ассоциация США поддержала Трампа

"МОК приготовиться": легкоатлетическая ассоциация США поддержала Трампа - 09.02.2025 Украина.ру

"МОК приготовиться": легкоатлетическая ассоциация США поддержала Трампа

Национальная ассоциация легкой атлетики США вслед за президентом своей станы объявила об изменении политики допуска трансгендеров* в женский спорт. Об этом 9 января сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

2025-02-09T13:38

2025-02-09T13:38

2025-02-09T13:38

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алексей пушков

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мок

трансгендер

лгбт

спорт

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Вслед за указом Трампа о запрете для биологических мужчин участвовать в женских спортивных соревнованиях Национальная ассоциация легкой атлетики США приняла аналогичное решение.Пушков заметил, что несколько месяцев назад президент этой ассоциации Чарли Бейкер доказывал обратное, однако вдруг решил полностью изменить свою позицию. В своём телеграм-канале он отметил, что это решение будет иметь последствия и для мирового спорта."P.S. Международному олимпийскому комитету приготовиться", - добавил российский сенатор.* Пропаганда ЛГБТ запрещена в России.Также на эту тему: У Брижит есть Y-хромосома, а у Зеленского - нет: журналистка из США обнародовала "шокирующие данные"

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новости, сша, россия, алексей пушков, дональд трамп, владимир зеленский, мок, трансгендер, лгбт, спорт, легкая атлетика