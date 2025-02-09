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Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР
Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР - 09.02.2025 Украина.ру
Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР
Ещё один населённый пункт Донецкой Народной Республики освобождён силами российской войсковой группировки "Юг". Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-02-09T12:41
2025-02-09T12:41
2025-02-09T12:41
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"В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом было нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино (ДНР). Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.Ещё большие потери вооружённые формирования Украины понесли в боестолкновениях с подразделениями российской группировки войск "Центр" - до 580 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, в том числе бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.Кроме того, в течение суток российские войска нанесли поражение не названному в сводке "объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины". Также поражена инфраструктура военных аэродромов, скопления живой силы и техники противника в 147 районах.Средствами противовоздушной обороны России были сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.Минобороны России обновило данные о потерях украинской стороны. Теперь в них числятся уничтоженными с начала СВО 653 самолёта, 283 вертолёта, 42800 БПЛА, 592 ЗРК, 21268 танков и других боевых бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21463 орудия полевой артиллерии и миномётов, 31420 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее на эту тему: Конкретный план Трампа и разговор с Путиным. Главное на Украине на утро 9 февраля
https://ukraina.ru/20250209/1060885941.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, днр, новые регионы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, ДНР, Новые регионы
Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР
Ещё один населённый пункт Донецкой Народной Республики освобождён силами российской войсковой группировки "Юг". Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
При этом было нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ
в районах населенных пунктов Северск
, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр
и Предтечино (ДНР). Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.
Ещё большие потери вооружённые формирования Украины
понесли в боестолкновениях с подразделениями российской группировки войск "Центр" - до 580 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, в том числе бронетранспортеры М113 и М1117 производства США
, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.
Кроме того, в течение суток российские войска нанесли поражение не названному в сводке "объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины". Также поражена инфраструктура военных аэродромов, скопления живой силы и техники противника в 147 районах.
Средствами противовоздушной обороны России были сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Минобороны России обновило данные о потерях украинской стороны. Теперь в них числятся уничтоженными с начала СВО 653 самолёта, 283 вертолёта, 42800 БПЛА, 592 ЗРК, 21268 танков и других боевых бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21463 орудия полевой артиллерии и миномётов, 31420 единиц специальной военной автомобильной техники.