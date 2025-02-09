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Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР

Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР - 09.02.2025 Украина.ру

Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР

Ещё один населённый пункт Донецкой Народной Республики освобождён силами российской войсковой группировки "Юг". Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-02-09T12:41

2025-02-09T12:41

2025-02-09T12:41

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"В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом было нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино (ДНР). Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.Ещё большие потери вооружённые формирования Украины понесли в боестолкновениях с подразделениями российской группировки войск "Центр" - до 580 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, в том числе бронетранспортеры М113 и М1117 производства США, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.Кроме того, в течение суток российские войска нанесли поражение не названному в сводке "объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины". Также поражена инфраструктура военных аэродромов, скопления живой силы и техники противника в 147 районах.Средствами противовоздушной обороны России были сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 90 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.Минобороны России обновило данные о потерях украинской стороны. Теперь в них числятся уничтоженными с начала СВО 653 самолёта, 283 вертолёта, 42800 БПЛА, 592 ЗРК, 21268 танков и других боевых бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21463 орудия полевой артиллерии и миномётов, 31420 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее на эту тему: Конкретный план Трампа и разговор с Путиным. Главное на Украине на утро 9 февраля

https://ukraina.ru/20250209/1060885941.html

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новости, россия, донецкая народная республика, украина, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, днр, новые регионы