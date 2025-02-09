"Я не пытаюсь приобрести TikTok" – Маск - 09.02.2025 Украина.ру
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"Я не пытаюсь приобрести TikTok" – Маск
"Я не пытаюсь приобрести TikTok" – Маск - 09.02.2025 Украина.ру
"Я не пытаюсь приобрести TikTok" – Маск
Приобретение популярного приложения TikTok на входит в планы американского миллиардера Илона Маска. Об этом он заявил участникам конференции в Германии.
2025-02-09T12:12
2025-02-09T12:12
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В 2024 году администрация Джо Байдена пыталась запретить TikTok на территории США. С приходом в Белый дом Дональда Трампа этот процесс был поставлен на паузу.В 2025 году профильные комментаторы предположили, что близкий к президенту США предприниматель и инноватор может войти в капитал TikTok US - американской "дочки" китайской компании. При этом указывалось на приобретение подобных активов Маском в 2022 году.Как отметило информагенство Bloomberg в сообщении о заявлении Маска на эту тему, он опроверг очередные слухи в ходе конференции, к которой он присоединился по видеосвязи.Владеющая TikTok китайская компания Bytedance Ltd. не комментирует заявление Маска.Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами
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новости, сша, германия, украина, илон маск, дональд трамп, джо байден, bloomberg, tiktok, соцсети
Новости, США, Германия, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден, bloomberg, TikTok, соцсети

"Я не пытаюсь приобрести TikTok" – Маск

12:12 09.02.2025
 
© CC0, PixabayTikTok
TikTok
© CC0, Pixabay
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Приобретение популярного приложения TikTok на входит в планы американского миллиардера Илона Маска. Об этом он заявил участникам конференции в Германии.
В 2024 году администрация Джо Байдена пыталась запретить TikTok на территории США. С приходом в Белый дом Дональда Трампа этот процесс был поставлен на паузу.
Фото: shazoo, Илон Маск
14 января, 14:32
TikTok опроверг слухи о продаже американского подразделения МаскуРаспространённые прессой США слухи о якобы возможной передачей американского подразделения социальной сети TikTok под контроль американского миллиардера Илона Маска не отражают действительность. Об этом заявили в китайской компании.
В 2025 году профильные комментаторы предположили, что близкий к президенту США предприниматель и инноватор может войти в капитал TikTok US - американской "дочки" китайской компании. При этом указывалось на приобретение подобных активов Маском в 2022 году.
"Я не делал заявку на TikTok. У меня нет никаких планов о том, что бы я делал, если бы у меня был TikTok", - заявил Маск.
Как отметило информагенство Bloomberg в сообщении о заявлении Маска на эту тему, он опроверг очередные слухи в ходе конференции, к которой он присоединился по видеосвязи.
"Я не пытаюсь приобрести TikTok", - подчеркнул Маск.
Владеющая TikTok китайская компания Bytedance Ltd. не комментирует заявление Маска.
Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами
 
НовостиСШАГерманияУкраинаИлон МаскДональд ТрампДжо БайденbloombergTikTokсоцсети
 
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