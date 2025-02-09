https://ukraina.ru/20250209/1060930558.html

"Я не пытаюсь приобрести TikTok" – Маск

"Я не пытаюсь приобрести TikTok" – Маск - 09.02.2025 Украина.ру

"Я не пытаюсь приобрести TikTok" – Маск

Приобретение популярного приложения TikTok на входит в планы американского миллиардера Илона Маска. Об этом он заявил участникам конференции в Германии.

2025-02-09T12:12

2025-02-09T12:12

2025-02-09T12:12

новости

сша

германия

украина

илон маск

дональд трамп

джо байден

bloomberg

tiktok

соцсети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103062/36/1030623664_0:50:954:587_1920x0_80_0_0_371e3ba5b902136c8d6702cea6ef419e.jpg

В 2024 году администрация Джо Байдена пыталась запретить TikTok на территории США. С приходом в Белый дом Дональда Трампа этот процесс был поставлен на паузу.В 2025 году профильные комментаторы предположили, что близкий к президенту США предприниматель и инноватор может войти в капитал TikTok US - американской "дочки" китайской компании. При этом указывалось на приобретение подобных активов Маском в 2022 году.Как отметило информагенство Bloomberg в сообщении о заявлении Маска на эту тему, он опроверг очередные слухи в ходе конференции, к которой он присоединился по видеосвязи.Владеющая TikTok китайская компания Bytedance Ltd. не комментирует заявление Маска.Автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами

https://ukraina.ru/20250114/1060250514.html

сша

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, германия, украина, илон маск, дональд трамп, джо байден, bloomberg, tiktok, соцсети