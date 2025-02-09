Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова - 09.02.2025 Украина.ру
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Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова
Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова - 09.02.2025 Украина.ру
Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова
Дональд Трамп небезосновательно заявлял о возможности завершить конфликт на Украине за день, и Владимир Зеленский подтверждал обоснованность такой возможности. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-02-09T09:47
2025-02-09T09:47
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“Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос”, - сказала официальный представитель МИД России.Захарова напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу до начала СВО, когда в Москве только предвосхищали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации.Издание также отметило, что ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил 6 февраля, что план урегулирования конфликта не будет представлен им на следующей неделе. Он также заявил, что только Трамп может представить этот план и только нынешний президент США может проложить конец украинскому конфликту.До этого российский президент Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.Трамп заверял в возможности скорых переговоров и заявлял о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". В конце недели Трамп заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным и обсудил украинский конфликт.Также на эту тему: Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля
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новости, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир зеленский, мид рф, мария захарова, сво, переговоры, владимир путин
Новости, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, МИД РФ, Мария Захарова, СВО, переговоры, Владимир Путин

Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова

09:47 09.02.2025
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Дональд Трамп небезосновательно заявлял о возможности завершить конфликт на Украине за день, и Владимир Зеленский подтверждал обоснованность такой возможности. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос”, - сказала официальный представитель МИД России.
Захарова напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу до начала СВО, когда в Москве только предвосхищали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации.
Издание также отметило, что ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил 6 февраля, что план урегулирования конфликта не будет представлен им на следующей неделе. Он также заявил, что только Трамп может представить этот план и только нынешний президент США может проложить конец украинскому конфликту.
До этого российский президент Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
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Трамп заверял в возможности скорых переговоров и заявлял о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". В конце недели Трамп заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным и обсудил украинский конфликт.
Также на эту тему: Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля
 
НовостиУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ЗеленскийМИД РФМария ЗахароваСВОпереговорыВладимир Путин
 
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