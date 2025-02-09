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Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова

Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова - 09.02.2025 Украина.ру

Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова

Дональд Трамп небезосновательно заявлял о возможности завершить конфликт на Украине за день, и Владимир Зеленский подтверждал обоснованность такой возможности. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-02-09T09:47

2025-02-09T09:47

2025-02-09T09:47

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“Мне кажется, я слышала и версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос”, - сказала официальный представитель МИД России.Захарова напомнила, что Россия была открыта к переговорному процессу до начала СВО, когда в Москве только предвосхищали развитие событий на Украине и ухудшение ситуации.Издание также отметило, что ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил 6 февраля, что план урегулирования конфликта не будет представлен им на следующей неделе. Он также заявил, что только Трамп может представить этот план и только нынешний президент США может проложить конец украинскому конфликту.До этого российский президент Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.Трамп заверял в возможности скорых переговоров и заявлял о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". В конце недели Трамп заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным и обсудил украинский конфликт.Также на эту тему: Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля

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