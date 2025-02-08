https://ukraina.ru/20250208/1060922908.html

Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца

Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца - 08.02.2025 Украина.ру

Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца

Евросоюз ждут серьезные последствия из-за выхода стран Балтии из БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Об этом 8 февраля заявило постпредство России при ЕС в своем Телеграм-канале

2025-02-08T16:17

2025-02-08T16:17

2025-02-08T16:17

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Постпредство России уточнило, что принятое решение имеет политическую подоплеку. Также в субботу, 8 февраля, пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) заявила, что после выхода стран Балтии из энергетического кольца БРЭЛЛ рисков нарушения нормального режима работы российских энергосистем нет.Стоит отметить, что еще летом 2024 года, Эстония, Латвия и Литва приняли решение отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии. А сегодня, 8 февраля, балтийские страны сделали это.Между тем граждане Украины стали все чаще обращаться за российским гражданством. Подробности в материале Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию

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