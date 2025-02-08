Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца - 08.02.2025 Украина.ру
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Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца
Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца - 08.02.2025 Украина.ру
Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца
Евросоюз ждут серьезные последствия из-за выхода стран Балтии из БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Об этом 8 февраля заявило постпредство России при ЕС в своем Телеграм-канале
2025-02-08T16:17
2025-02-08T16:17
новости
ес
евросоюз
энергетика
энергетический кризис
россия
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Постпредство России уточнило, что принятое решение имеет политическую подоплеку. Также в субботу, 8 февраля, пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) заявила, что после выхода стран Балтии из энергетического кольца БРЭЛЛ рисков нарушения нормального режима работы российских энергосистем нет.Стоит отметить, что еще летом 2024 года, Эстония, Латвия и Литва приняли решение отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии. А сегодня, 8 февраля, балтийские страны сделали это.Между тем граждане Украины стали все чаще обращаться за российским гражданством. Подробности в материале Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию
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новости, ес, евросоюз, энергетика, энергетический кризис, россия
Новости, ЕС, Евросоюз, энергетика, энергетический кризис, Россия

Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца

16:17 08.02.2025
 
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Евросоюз ждут серьезные последствия из-за выхода стран Балтии из БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Об этом 8 февраля заявило постпредство России при ЕС в своем Телеграм-канале
"[Это] приведет к росту цен на электроэнергию в регионе, снижению надежности работы энергосистем и дальнейшему подрыву конкурентоспособности экономики ЕС", — сказано в сообщении.
Постпредство России уточнило, что принятое решение имеет политическую подоплеку.
Также в субботу, 8 февраля, пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) заявила, что после выхода стран Балтии из энергетического кольца БРЭЛЛ рисков нарушения нормального режима работы российских энергосистем нет.
Стоит отметить, что еще летом 2024 года, Эстония, Латвия и Литва приняли решение отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии. А сегодня, 8 февраля, балтийские страны сделали это.
15:09
Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольцаРешение балтийских стран выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) никак не повлияло на надежность совместной работы российской и белорусской энергосистем. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС)
Между тем граждане Украины стали все чаще обращаться за российским гражданством. Подробности в материале Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию
 
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