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Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию
Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию - 08.02.2025 Украина.ру
Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию
За 2024 год в генконсульство в США по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. Об этом 8 февраля сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров
2025-02-08T15:35
2025-02-08T15:35
2025-02-08T15:35
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Он уточнил, что среди обратившихся, в основном, те, чьи родители уже стали россиянами. А также в паспорте РФ зачастую заинтересованы граждане Украины ранее проживавшие на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в Мариуполе, Херсонской области, Крыму, Севастополе, Запорожской области и Луганской Народной Республике (ЛНР). По словам Захарова, "всплеск обращений" по получению российского гражданства в генконсульстве России в Нью-Йорке был замечен после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом. "В соответствии с действующим законодательством рекомендовали обратиться с такими заявлениями в органы МВД на территории России", — указал он. Летом 2024 года кабмин Украины сообщил об обязанности дистанционно встать на военный учет граждан, которые выехали на постоянное проживание за границу. Между тем немецкое издание DW* сообщило, что украинцы составили вторую по численности группу после сирийцев, которым отказывали во въезде в Германию. Речь идет о тех украинцах, кто хотел попасть в ФРГ после длительного проживания за рубежом, а не на Украине. Такие граждане, как считают в Германии, не попадают под защиту от войны в Украине. "Граждане Украины, которые много лет живут за границей, не подвергаются риску в связи с боевыми действиями на Украине", — объяснили в кабмине ФРГ.О том, какие сигналы страны Запада посылают США — в материале "Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским *СМИ выполняет функции иностранного агента.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, германия, всу, призыв, призывники, гражданство, российское гражданство, мобилизация
Новости, Украина, Россия, Германия, ВСУ, призыв, призывники, гражданство, российское гражданство, мобилизация
Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию
За 2024 год в генконсульство в США по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. Об этом 8 февраля сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров
Он уточнил, что среди обратившихся, в основном, те, чьи родители уже стали россиянами. А также в паспорте РФ зачастую заинтересованы граждане Украины ранее проживавшие на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в Мариуполе, Херсонской области, Крыму, Севастополе, Запорожской области и Луганской Народной Республике (ЛНР).
По словам Захарова, "всплеск обращений" по получению российского гражданства в генконсульстве России в Нью-Йорке был замечен после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом.
"В соответствии с действующим законодательством рекомендовали обратиться с такими заявлениями в органы МВД на территории России", — указал он.
Летом 2024 года кабмин Украины сообщил об обязанности дистанционно встать на военный учет граждан, которые выехали на постоянное проживание за границу.
Между тем немецкое издание DW* сообщило, что украинцы составили вторую по численности группу после сирийцев, которым отказывали во въезде в Германию. Речь идет о тех украинцах, кто хотел попасть в ФРГ после длительного проживания за рубежом, а не на Украине. Такие граждане, как считают в Германии,
не попадают под защиту от войны в Украине.
"Граждане Украины, которые много лет живут за границей, не подвергаются риску в связи с боевыми действиями на Украине", — объяснили в кабмине ФРГ.
*СМИ выполняет функции иностранного агента.