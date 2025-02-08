Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию - 08.02.2025 Украина.ру
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Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию
Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию - 08.02.2025 Украина.ру
Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию
За 2024 год в генконсульство в США по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. Об этом 8 февраля сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров
2025-02-08T15:35
2025-02-08T15:35
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Он уточнил, что среди обратившихся, в основном, те, чьи родители уже стали россиянами. А также в паспорте РФ зачастую заинтересованы граждане Украины ранее проживавшие на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в Мариуполе, Херсонской области, Крыму, Севастополе, Запорожской области и Луганской Народной Республике (ЛНР). По словам Захарова, "всплеск обращений" по получению российского гражданства в генконсульстве России в Нью-Йорке был замечен после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом. "В соответствии с действующим законодательством рекомендовали обратиться с такими заявлениями в органы МВД на территории России", — указал он. Летом 2024 года кабмин Украины сообщил об обязанности дистанционно встать на военный учет граждан, которые выехали на постоянное проживание за границу. Между тем немецкое издание DW* сообщило, что украинцы составили вторую по численности группу после сирийцев, которым отказывали во въезде в Германию. Речь идет о тех украинцах, кто хотел попасть в ФРГ после длительного проживания за рубежом, а не на Украине. Такие граждане, как считают в Германии, не попадают под защиту от войны в Украине. "Граждане Украины, которые много лет живут за границей, не подвергаются риску в связи с боевыми действиями на Украине", — объяснили в кабмине ФРГ.О том, какие сигналы страны Запада посылают США — в материале "Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским *СМИ выполняет функции иностранного агента.
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новости, украина, россия, германия, всу, призыв, призывники, гражданство, российское гражданство, мобилизация
Новости, Украина, Россия, Германия, ВСУ, призыв, призывники, гражданство, российское гражданство, мобилизация

Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию

15:35 08.02.2025
 
© Илья Питалев/ РИА Новости
© Илья Питалев/ РИА Новости
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За 2024 год в генконсульство в США по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. Об этом 8 февраля сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров
Он уточнил, что среди обратившихся, в основном, те, чьи родители уже стали россиянами. А также в паспорте РФ зачастую заинтересованы граждане Украины ранее проживавшие на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), в Мариуполе, Херсонской области, Крыму, Севастополе, Запорожской области и Луганской Народной Республике (ЛНР).
По словам Захарова, "всплеск обращений" по получению российского гражданства в генконсульстве России в Нью-Йорке был замечен после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом.
"В соответствии с действующим законодательством рекомендовали обратиться с такими заявлениями в органы МВД на территории России", — указал он.
Летом 2024 года кабмин Украины сообщил об обязанности дистанционно встать на военный учет граждан, которые выехали на постоянное проживание за границу.
Между тем немецкое издание DW* сообщило, что украинцы составили вторую по численности группу после сирийцев, которым отказывали во въезде в Германию. Речь идет о тех украинцах, кто хотел попасть в ФРГ после длительного проживания за рубежом, а не на Украине. Такие граждане, как считают в Германии,
не попадают под защиту от войны в Украине.

"Граждане Украины, которые много лет живут за границей, не подвергаются риску в связи с боевыми действиями на Украине", — объяснили в кабмине ФРГ.
О том, какие сигналы страны Запада посылают США — в материале "Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским
*СМИ выполняет функции иностранного агента.
 
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