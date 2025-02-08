"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок - 08.02.2025 Украина.ру
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"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок
"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок - 08.02.2025 Украина.ру
"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок
Президент США Дональд Трамп лишил своего предшественника Джо Байдена доступа к секретной информации, на которую тот имел право даже после отставки. Глава Белого дома заявил, что Байден сделал то же самое с ним, как только пришел на пост в 2021 году. Об этом Трамп написал 8 февраля в своей соцсети
2025-02-08T13:12
2025-02-08T13:12
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Он также добавил, что "всегда будет защищать национальную безопасность США". "Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой!", — написал глава Белого дома большими буквами.Также в субботу, 8 февраля, Трамп заявил, что "никто больше не будет пользоваться США". Он объяснил это тем, что ему хотелось бы получить от Киева "что-либо взамен денег", потраченных Вашингтоном на Украину.О чем главу США предупредили в других странах Запада — в материале "Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским
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новости, сша, вашингтон, белый дом, джо байден, дональд трамп, президент сша
Новости, США, Вашингтон, Белый дом, Джо Байден, Дональд Трамп, президент США

"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок

13:12 08.02.2025
 
Трамп в бейсболке
Трамп в бейсболке
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Президент США Дональд Трамп лишил своего предшественника Джо Байдена доступа к секретной информации, на которую тот имел право даже после отставки. Глава Белого дома заявил, что Байден сделал то же самое с ним, как только пришел на пост в 2021 году. Об этом Трамп написал 8 февраля в своей соцсети
"Джо Байдену нет необходимости продолжать получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные разведывательные брифинги. Он создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу не допустить 45-го президента Соединенных Штатов (МЕНЯ!) к информации о национальной безопасности (любезность, предоставленная бывшим президентам). В отчете Hurt выяснилось, что Байден страдает "плохой памятью" и даже в "расцвете сил" ему нельзя было доверять конфиденциальную информацию", — говорится в публикации Трампа.
Он также добавил, что "всегда будет защищать национальную безопасность США".
"Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой!", — написал глава Белого дома большими буквами.
Также в субботу, 8 февраля, Трамп заявил, что "никто больше не будет пользоваться США". Он объяснил это тем, что ему хотелось бы получить от Киева "что-либо взамен денег", потраченных Вашингтоном на Украину.
- РИА Новости, 1920, 08.02.2025
11:39
Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон поставил Киеву ультиматум, благодаря которому Украина больше не будет "пользоваться" Америкой. Об этом 8 февраля заявил сам глава Белого дома на встрече с журналистами
О чем главу США предупредили в других странах Запада — в материале "Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским
 
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Заголовок открываемого материала
13:12"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок
13:00Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраля
12:49Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников ВСУ было сбито в ночь на 8 февраля
12:44Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга
12:37Какие убойные аргументы Россия может предъявить Трампу во время жёсткого торга - Баранчик
12:21"Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским
12:12Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта
11:40Неделя в фотографиях. Вызовы Трампа, провальный контрнаступ ВСУ, газовые игры и пойманные диверсантки
11:39Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум
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10:00Трамп встретится с Зеленским, "Сигма-бой" как угроза. Главное на Украине на утро 8 февраля
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