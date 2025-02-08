https://ukraina.ru/20250208/1060919705.html

"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок

"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок - 08.02.2025 Украина.ру

"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок

Президент США Дональд Трамп лишил своего предшественника Джо Байдена доступа к секретной информации, на которую тот имел право даже после отставки. Глава Белого дома заявил, что Байден сделал то же самое с ним, как только пришел на пост в 2021 году. Об этом Трамп написал 8 февраля в своей соцсети

2025-02-08T13:12

2025-02-08T13:12

2025-02-08T13:12

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Он также добавил, что "всегда будет защищать национальную безопасность США". "Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой!", — написал глава Белого дома большими буквами.Также в субботу, 8 февраля, Трамп заявил, что "никто больше не будет пользоваться США". Он объяснил это тем, что ему хотелось бы получить от Киева "что-либо взамен денег", потраченных Вашингтоном на Украину.О чем главу США предупредили в других странах Запада — в материале "Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским

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новости, сша, вашингтон, белый дом, джо байден, дональд трамп, президент сша