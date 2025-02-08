"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок
Трамп в бейсболке
Президент США Дональд Трамп лишил своего предшественника Джо Байдена доступа к секретной информации, на которую тот имел право даже после отставки. Глава Белого дома заявил, что Байден сделал то же самое с ним, как только пришел на пост в 2021 году. Об этом Трамп написал 8 февраля в своей соцсети
"Джо Байдену нет необходимости продолжать получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные разведывательные брифинги. Он создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу не допустить 45-го президента Соединенных Штатов (МЕНЯ!) к информации о национальной безопасности (любезность, предоставленная бывшим президентам). В отчете Hurt выяснилось, что Байден страдает "плохой памятью" и даже в "расцвете сил" ему нельзя было доверять конфиденциальную информацию", — говорится в публикации Трампа.
Он также добавил, что "всегда будет защищать национальную безопасность США".
"Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой!", — написал глава Белого дома большими буквами.
Также в субботу, 8 февраля, Трамп заявил, что "никто больше не будет пользоваться США". Он объяснил это тем, что ему хотелось бы получить от Киева "что-либо взамен денег", потраченных Вашингтоном на Украину.
О чем главу США предупредили в других странах Запада — в материале "Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским