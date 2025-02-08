https://ukraina.ru/20250208/1060917670.html

"Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским

"Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским - 08.02.2025 Украина.ру

"Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским

Владимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа на счет перспективы разработки редкоземельных металлов. В недрах Украины нет ресурсов, о которых идет речь. Об этом 8 февраля в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. И такого же мнение придерживается немецкое издание Spiegel

2025-02-08T12:21

2025-02-08T12:21

2025-02-08T12:21

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По словам Меркуриса, Зеленский может обмануть президента Америки, заключив эту сделку. Аналитик считает, что цель главы киевского режима — "вырвать" у США необходимую для продолжения боевых действий финансовую и военную помощь.Британский аналитик напомнил, что 70 процентов редкоземельных запасов Украины "расположены на территории, которую контролируют русские". Зеленский же "просто размахивает этим перед Трампом".Между тем немецкое издание Spiegel написало, что Украина не обладает теми редкоземельными металлами, которые Трамп намерен разрабатывать. На территории страны действительно находятся некоторые запасы полезных ископаемых, утверждают журналисты и эксперты, но их количество не позволяет Украине стать серьезной сырьевой базой.Авторы публикации в своем материале привели слова сотрудника Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Германии Харальда Эльснера. Он заявил, что Украина "не занимает особого положения как сырьевая страна. Нет товаров, которые Трамп мог бы просто купить". Помимо этого, издание называет "загадкой" наличие украинских месторождений.Ранее Трамп говорил о сделке с Украиной, которая подразумевала гарантии поставок редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Но глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что эта тема пока в Киеве не обсуждается.А в субботу, 8 февраля, Трамп заявил, что Вашингтон поставил Киеву ультиматум, благодаря которому Украина больше не будет "пользоваться" Америкой. Глава Белого дома сказал, что ему хотелось бы получить от Киева "что-либо взамен денег", потраченных Вашингтоном на Украину.О том, что сейчас происходит на курском фронте — в материале Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном

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новости, украина, киев, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, металл