Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраля - 08.02.2025 Украина.ру
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Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраля
Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраля - 08.02.2025 Украина.ру
Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраля
Владимир Зеленский анонсировал введение системы для призыва 18-летних украинцев. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-02-08T13:00
2025-02-08T13:00
хроники
эксклюзив
россия
украина
херсонская область
владимир зеленский
вячеслав гладков
александр коц
вооруженные силы украины
минобороны рф
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О привлечении 18-летних к службе в украинской армии Владимир Зеленский рассказал в интервью агентству Reuters."Боевые бригады, опытные, совместно с Министерством обороны... работали над контрактным вариантом для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет вступить, это не мобилизация", — заявил Зеленский.Он подчеркнул, что молодёжи хорошо заплатят."Есть специальный контракт, будет много льгот... также есть очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни", — указал Зеленский.Он также сообщил, что "это будет контракт на один год".Его заявление прокомментировали в России."Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах ВСУ. Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку", — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Российский военкор Александр Коц заявил, что верить Зеленскому — вопрос риторический."Киев готовится набирать в армию 18-летних. Зеленский нашёл лазейку для призыва молодёжи в ВСУ: он заявил в интервью Reuters о проработке спецконтракта для людей от 18 до 24 лет. Он уточнил, что это якобы не мобилизация, а годовой контракт с льготами и "высоким денежным довольствием". Верить просроченному, или нет - вопрос риторический. Те молодые украинские парни, которые хотели служить, уже давно пошли добровольцами", — отметил Коц.По его словам, украинские власти могут начать принудительную мобилизацию молодёжи."И что же будет делать Киев, когда на новый контракт не удастся набрать людей? Да то же, что делает и сейчас: молодежь начнут бусифицировать принудительно. Зеленскому плевать на будущее страны. Он готов пойти на все ради западных денег", — указал военкор.По словам Коца, Зеленскому "всё равно, чем торговать - природными ресурсами, или жизнями молодежи".Ранее западные, в первую очередь, американские власти, неоднократно настаивали на том, что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст. В ответ украинские власти заявляли, что не смогут экипировать набранные таким образом формирования — не хватает оружия и экипировки. При этом украинские анонимные телеграм-каналы сообщали, что США удалось прогнуть украинские власти и мобилизация 18-летних, по их информации, должна начаться весной 2025 года.Обстрелы и налётыУтром 8 февраля Минобороны России сообщило об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять – уничтожены над территорией Белгородской области и два – над Краснодарским краем", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по этому региону России.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 12 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки Представительство ДНР в СЦКК предупредило республику об авиационной опасности, а также Донецк и Ясиноватую — о ракетной атаке.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Горностаевка — 2; Каиры — 3; Подстепное — 2; Новая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 3; Алёшки — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка и Алёшки.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 8 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. В результате обстрела села Нечаевка повреждена линия электропередачи — временно отсутствует электроснабжение в сёлах Нечаевка, Бочковка, Ровенек и Ясные Зори. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — писал Гладков.Над Борисовским районом подавлен один украинский беспилотник. Обошлось без последствий."В Валуйском муниципальном округе сёла Аркатово, Двулучное, Долгое, Казинка и Принцевка атакованы 7 беспилотниками, 6 из которых сбиты. В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона повреждены автомобиль и забор частного домовладения", — указывалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Пороз и Рождественка выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 3 беспилотников. Без пострадавших и разрушений.Над Корочанским районом подавлены 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий."В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Колотиловка, Демидовка, Поповка и Теребрено подверглись 3 артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 12 снарядов, и атакованы 3 беспилотниками. Обошлось без последствий", — отмечал губернатор.Над Новооскольским муниципальным округом подавлен беспилотник самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет."Над Шебекинским муниципальным округом сбиты и подавлены 7 беспилотников. Последствий нет", — сообщил Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронтах - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта".
https://ukraina.ru/20250208/1060916133.html
https://ukraina.ru/20250207/1060913242.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, россия, украина, херсонская область, владимир зеленский, вячеслав гладков, александр коц, вооруженные силы украины, минобороны рф, reuters
Хроники, Эксклюзив, Россия, Украина, Херсонская область, Владимир Зеленский, Вячеслав Гладков, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, Reuters

Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраля

13:00 08.02.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский анонсировал введение системы для призыва 18-летних украинцев. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
О привлечении 18-летних к службе в украинской армии Владимир Зеленский рассказал в интервью агентству Reuters.
"Боевые бригады, опытные, совместно с Министерством обороны... работали над контрактным вариантом для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет вступить, это не мобилизация", — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что молодёжи хорошо заплатят.
"Есть специальный контракт, будет много льгот... также есть очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни", — указал Зеленский.
Он также сообщил, что "это будет контракт на один год".
Его заявление прокомментировали в России.
"Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах ВСУ. Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку", — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
- РИА Новости, 1920, 08.02.2025
10:00
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Российский военкор Александр Коц заявил, что верить Зеленскому — вопрос риторический.
"Киев готовится набирать в армию 18-летних. Зеленский нашёл лазейку для призыва молодёжи в ВСУ: он заявил в интервью Reuters о проработке спецконтракта для людей от 18 до 24 лет. Он уточнил, что это якобы не мобилизация, а годовой контракт с льготами и "высоким денежным довольствием". Верить просроченному, или нет - вопрос риторический. Те молодые украинские парни, которые хотели служить, уже давно пошли добровольцами", — отметил Коц.
По его словам, украинские власти могут начать принудительную мобилизацию молодёжи.
"И что же будет делать Киев, когда на новый контракт не удастся набрать людей? Да то же, что делает и сейчас: молодежь начнут бусифицировать принудительно. Зеленскому плевать на будущее страны. Он готов пойти на все ради западных денег", — указал военкор.
По словам Коца, Зеленскому "всё равно, чем торговать - природными ресурсами, или жизнями молодежи".
Ранее западные, в первую очередь, американские власти, неоднократно настаивали на том, что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст. В ответ украинские власти заявляли, что не смогут экипировать набранные таким образом формирования — не хватает оружия и экипировки. При этом украинские анонимные телеграм-каналы сообщали, что США удалось прогнуть украинские власти и мобилизация 18-летних, по их информации, должна начаться весной 2025 года.
Вчера, 18:00
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Обстрелы и налёты
Утром 8 февраля Минобороны России сообщило об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять – уничтожены над территорией Белгородской области и два – над Краснодарским краем", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны России.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по этому региону России.
Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 12 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
В следующие сутки Представительство ДНР в СЦКК предупредило республику об авиационной опасности, а также Донецк и Ясиноватую — о ракетной атаке.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Горностаевка — 2; Каиры — 3; Подстепное — 2; Новая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 3; Алёшки — 3", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка и Алёшки.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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Утром 8 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"Над Белгородским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. В результате обстрела села Нечаевка повреждена линия электропередачи — временно отсутствует электроснабжение в сёлах Нечаевка, Бочковка, Ровенек и Ясные Зори. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — писал Гладков.
Над Борисовским районом подавлен один украинский беспилотник. Обошлось без последствий.
"В Валуйском муниципальном округе сёла Аркатово, Двулучное, Долгое, Казинка и Принцевка атакованы 7 беспилотниками, 6 из которых сбиты. В селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона повреждены автомобиль и забор частного домовладения", — указывалось в сводке.
В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Пороз и Рождественка выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 3 беспилотников. Без пострадавших и разрушений.
Над Корочанским районом подавлены 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий.
"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Колотиловка, Демидовка, Поповка и Теребрено подверглись 3 артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 12 снарядов, и атакованы 3 беспилотниками. Обошлось без последствий", — отмечал губернатор.
Над Новооскольским муниципальным округом подавлен беспилотник самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет.
"Над Шебекинским муниципальным округом сбиты и подавлены 7 беспилотников. Последствий нет", — сообщил Гладков.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Об обстановке на фронтах - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта".
 
ХроникиЭксклюзивРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир ЗеленскийВячеслав ГладковАлександр КоцВооруженные силы УкраиныМинобороны РФReuters
 
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