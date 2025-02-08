Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне - 08.02.2025 Украина.ру
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Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне
Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне - 08.02.2025 Украина.ру
Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне
Отлаженная система армии России перестанет работать, потому что на дроны с оптоволокном средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) не действуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
2025-02-08T07:45
2025-02-08T07:45
новости
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По его словам, беспилотники на оптоволокне эффективны, когда это оружие применяется массово. Стешин отметил, что если ВСУ смогут насытить фронт такими дронами, то российские войска столкнулся с огромными проблемами, так как средства РЭБ работать не будут.Он добавил, что теперь эта “отлаженная система” перестанет работать, потому что на дроны с оптоволокном РЭБ не действует.В СМИ неоднократно звучали заявления о том, что уже в марте у ВСУ появятся дроны на оптоволокне. Стоит отметить, что в отличие от БПЛА, которые сейчас используются на поле боя, дроны с оптоволоконной системой передачи данных неуязвимы перед средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф, пво, рэб, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, ПВО, РЭБ, БПЛА, беспилотники

Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне

07:45 08.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Отлаженная система армии России перестанет работать, потому что на дроны с оптоволокном средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) не действуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
По его словам, беспилотники на оптоволокне эффективны, когда это оружие применяется массово. Стешин отметил, что если ВСУ смогут насытить фронт такими дронами, то российские войска столкнулся с огромными проблемами, так как средства РЭБ работать не будут.
“С дронами на радиоуправлении мы научились бороться. По дороге к одному населенному пункту мы включаем штатный РЭБ на крыше уазика, шофер по рации сообщает на пост ПВО, что мы едем, а пвошники включают устройство РЭБ, которое стоит в чистом поле, и мы спокойно проезжали туда-обратно, хотя на этой дороге было много сожженных машин”, — рассказал собеседник издания.
Он добавил, что теперь эта “отлаженная система” перестанет работать, потому что на дроны с оптоволокном РЭБ не действует.
В СМИ неоднократно звучали заявления о том, что уже в марте у ВСУ появятся дроны на оптоволокне. Стоит отметить, что в отличие от БПЛА, которые сейчас используются на поле боя, дроны с оптоволоконной системой передачи данных неуязвимы перед средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).
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Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
 
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