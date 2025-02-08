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Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне

Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне - 08.02.2025 Украина.ру

Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне

Отлаженная система армии России перестанет работать, потому что на дроны с оптоволокном средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) не действуют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин

2025-02-08T07:45

2025-02-08T07:45

2025-02-08T07:45

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По его словам, беспилотники на оптоволокне эффективны, когда это оружие применяется массово. Стешин отметил, что если ВСУ смогут насытить фронт такими дронами, то российские войска столкнулся с огромными проблемами, так как средства РЭБ работать не будут.Он добавил, что теперь эта “отлаженная система” перестанет работать, потому что на дроны с оптоволокном РЭБ не действует.В СМИ неоднократно звучали заявления о том, что уже в марте у ВСУ появятся дроны на оптоволокне. Стоит отметить, что в отличие от БПЛА, которые сейчас используются на поле боя, дроны с оптоволоконной системой передачи данных неуязвимы перед средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров

https://ukraina.ru/20250206/1060847223.html

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф, пво, рэб, бпла, беспилотники