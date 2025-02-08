Делают РЭБ бесполезным: военкор рассказал, чем опасны новые БПЛА - 08.02.2025 Украина.ру
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Делают РЭБ бесполезным: военкор рассказал, чем опасны новые БПЛА
Делают РЭБ бесполезным: военкор рассказал, чем опасны новые БПЛА - 08.02.2025 Украина.ру
Делают РЭБ бесполезным: военкор рассказал, чем опасны новые БПЛА
Даже сейчас системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) не всегда срабатывают, и вражеские дроны уносят много жизней солдат. Так получается, потому что “БПЛА противника работает на одной частоте, но когда начинает атаковать, то сразу частоту меняет”. А появление дронов на оптоволокне только усугубит ситуацию
2025-02-08T06:15
2025-02-08T06:15
новости
вооруженные силы украины
вс рф
дроны
бпла
беспилотники
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.По его словам, многие солдаты, которые верили, что РЭБ “обязательно потушит беспилотник”, погибли.“Я сам под Красногоровкой попадал под дрон и под Коксохимом в Авдеевке. У меня был дрон-детектор, но проблема в том, что сначала вражеский БПЛА работает на одной частоте, а когда начинает атаковать, то сразу частоту меняет. Мне просто повезло”, — рассказал Стешин.А что делать, когда у ВСУ появятся дроны на оптоволокне — непонятно, резюмировал он.Ранее украинский обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что личному составу ВСУ приходится отступать к западу от Курахово "из-за огромного преимущества ВС РФ", а также отметил, что "фактор дронов на оптоволокне становится все более существенным на том участке".Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
https://ukraina.ru/20250204/1060799294.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, бпла, беспилотники, рэб
Новости, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, дроны, БПЛА, беспилотники, РЭБ

Делают РЭБ бесполезным: военкор рассказал, чем опасны новые БПЛА

06:15 08.02.2025
 
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
- РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
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Даже сейчас системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) не всегда срабатывают, и вражеские дроны уносят много жизней солдат. Так получается, потому что “БПЛА противника работает на одной частоте, но когда начинает атаковать, то сразу частоту меняет”. А появление дронов на оптоволокне только усугубит ситуацию
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
“[Сложившаяся на фронте ситуация с БПЛА] ужасна тем, что обе стороны развивают дроны на оптоволокне, против которых не работает РЭБ. РЭБ и так не всегда срабатывал. Почему? Потому что идет бесконечная война частот. Мы пытаемся гасить частоты, на которых работают ВСУ. Противник ищет частоты, на которых наш РЭБ не работает”, — объяснил собеседник издания.
По его словам, многие солдаты, которые верили, что РЭБ “обязательно потушит беспилотник”, погибли.
“Я сам под Красногоровкой попадал под дрон и под Коксохимом в Авдеевке. У меня был дрон-детектор, но проблема в том, что сначала вражеский БПЛА работает на одной частоте, а когда начинает атаковать, то сразу частоту меняет. Мне просто повезло”, — рассказал Стешин.
А что делать, когда у ВСУ появятся дроны на оптоволокне — непонятно, резюмировал он.
Ранее украинский обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что личному составу ВСУ приходится отступать к западу от Курахово "из-за огромного преимущества ВС РФ", а также отметил, что "фактор дронов на оптоволокне становится все более существенным на том участке".
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Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
 
НовостиВооруженные силы УкраиныВС РФдроныБПЛАбеспилотникиРЭБ
 
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