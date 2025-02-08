https://ukraina.ru/20250208/1060885235.html

Делают РЭБ бесполезным: военкор рассказал, чем опасны новые БПЛА

Делают РЭБ бесполезным: военкор рассказал, чем опасны новые БПЛА - 08.02.2025 Украина.ру

Делают РЭБ бесполезным: военкор рассказал, чем опасны новые БПЛА

Даже сейчас системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) не всегда срабатывают, и вражеские дроны уносят много жизней солдат. Так получается, потому что “БПЛА противника работает на одной частоте, но когда начинает атаковать, то сразу частоту меняет”. А появление дронов на оптоволокне только усугубит ситуацию

2025-02-08T06:15

2025-02-08T06:15

2025-02-08T06:15

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вооруженные силы украины

вс рф

дроны

бпла

беспилотники

рэб

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.По его словам, многие солдаты, которые верили, что РЭБ “обязательно потушит беспилотник”, погибли.“Я сам под Красногоровкой попадал под дрон и под Коксохимом в Авдеевке. У меня был дрон-детектор, но проблема в том, что сначала вражеский БПЛА работает на одной частоте, а когда начинает атаковать, то сразу частоту меняет. Мне просто повезло”, — рассказал Стешин.А что делать, когда у ВСУ появятся дроны на оптоволокне — непонятно, резюмировал он.Ранее украинский обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что личному составу ВСУ приходится отступать к западу от Курахово "из-за огромного преимущества ВС РФ", а также отметил, что "фактор дронов на оптоволокне становится все более существенным на том участке".Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров

https://ukraina.ru/20250204/1060799294.html

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новости, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, бпла, беспилотники, рэб