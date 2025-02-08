Делают РЭБ бесполезным: военкор рассказал, чем опасны новые БПЛА
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Даже сейчас системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) не всегда срабатывают, и вражеские дроны уносят много жизней солдат. Так получается, потому что “БПЛА противника работает на одной частоте, но когда начинает атаковать, то сразу частоту меняет”. А появление дронов на оптоволокне только усугубит ситуацию
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
“[Сложившаяся на фронте ситуация с БПЛА] ужасна тем, что обе стороны развивают дроны на оптоволокне, против которых не работает РЭБ. РЭБ и так не всегда срабатывал. Почему? Потому что идет бесконечная война частот. Мы пытаемся гасить частоты, на которых работают ВСУ. Противник ищет частоты, на которых наш РЭБ не работает”, — объяснил собеседник издания.
По его словам, многие солдаты, которые верили, что РЭБ “обязательно потушит беспилотник”, погибли.
“Я сам под Красногоровкой попадал под дрон и под Коксохимом в Авдеевке. У меня был дрон-детектор, но проблема в том, что сначала вражеский БПЛА работает на одной частоте, а когда начинает атаковать, то сразу частоту меняет. Мне просто повезло”, — рассказал Стешин.
А что делать, когда у ВСУ появятся дроны на оптоволокне — непонятно, резюмировал он.
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