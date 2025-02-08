https://ukraina.ru/20250208/1060815232.html

Алехин рассказал, какие цели преследовала Украина, когда свалила свои преступления в Судже на Россию

Алехин рассказал, какие цели преследовала Украина, когда свалила свои преступления в Судже на Россию - 08.02.2025 Украина.ру

Алехин рассказал, какие цели преследовала Украина, когда свалила свои преступления в Судже на Россию

Первая цель обстрела Суджи — опять обвинить Россию в том, что она бьет по своим. Вторая и главная цель заключается в том, чтобы скрыть следы своих преступлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2025-02-08T07:30

2025-02-08T07:30

2025-02-08T07:30

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В прошедшую субботу, 1 февраля, ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, где удерживали какое-то количество заложников. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.Украинская сторона обвинила в ударе по интернату в Судже российские ВКС, опубликовав фейковый скриншот с системы координации сил ПВО ВСУ "Вираж-Планшет".По его словам, по итогам войны к ответственности могут быть привлечены все, кто совершал преступления против мирных граждан, поэтому им надо скрыть следы.“Эти темы надо поднимать на международном уровне не мешкая, поднимать международные организации, собирать Совбез ООН. Все должно быть задокументировано и представлено международному сообществу”, — считает собеседник издания.Подробности произошедшего в материале ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в СуджеПосле случившегося Минобороны РФ назвало произошедшее провокацией в духе "сами себя обстреляли" с целью отвлечь внимание мирового сообщества от зверств оккупантов в другом населенном пункте Курской области — Русском Поречном.В минувшую пятницу, 31 января, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала о том, что боевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное."Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору", — добавила Петренко.Полный текст интервью Романа Алехина: ВСУ прикрываются живым щитом в Судже, но ВС России сломают им логистику и загонят в котел

https://ukraina.ru/20250131/1060715276.html

курская область

курск

россия

суджа

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новости, курская область, курск, россия, суджа, украина, вооруженные силы украины, вс рф