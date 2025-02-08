Алехин рассказал, какие цели преследовала Украина, когда свалила свои преступления в Судже на Россию
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Первая цель обстрела Суджи — опять обвинить Россию в том, что она бьет по своим. Вторая и главная цель заключается в том, чтобы скрыть следы своих преступлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
В прошедшую субботу, 1 февраля, ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, где удерживали какое-то количество заложников. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.
Украинская сторона обвинила в ударе по интернату в Судже российские ВКС, опубликовав фейковый скриншот с системы координации сил ПВО ВСУ "Вираж-Планшет".
“ВСУ хотят скрыть следы своих преступлений, которых они против мирных жителей совершили тысячи. И мы слышали это от украинских боевиков, которые на допросах рассказали, как они убивали и насиловали в Русском Поречном и других населенных пунктах. Они понимают, что когда мы освободим территории, то таких свидетельств будет очень много”, — заявил Алехин.
По его словам, по итогам войны к ответственности могут быть привлечены все, кто совершал преступления против мирных граждан, поэтому им надо скрыть следы.
“Эти темы надо поднимать на международном уровне не мешкая, поднимать международные организации, собирать Совбез ООН. Все должно быть задокументировано и представлено международному сообществу”, — считает собеседник издания.
Подробности произошедшего в материале ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже
После случившегося Минобороны РФ назвало произошедшее провокацией в духе "сами себя обстреляли" с целью отвлечь внимание мирового сообщества от зверств оккупантов в другом населенном пункте Курской области — Русском Поречном.
В минувшую пятницу, 31 января, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала о том, что боевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное.
"Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору", — добавила Петренко.
31 января, 10:47"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномБоевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом 31 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко