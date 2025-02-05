Журналистка из США, объявившая жену Макрона мужчиной, попросила убежище у Петра Толстого - 05.02.2025 Украина.ру
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Журналистка из США, объявившая жену Макрона мужчиной, попросила убежище у Петра Толстого
Журналистка из США, объявившая жену Макрона мужчиной, попросила убежище у Петра Толстого - 05.02.2025 Украина.ру
Журналистка из США, объявившая жену Макрона мужчиной, попросила убежище у Петра Толстого
Американская журналистка Наташа Рэй, объявившая, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, подготовила прошение на политическое убежища в России. Об этом в своих соцсетях сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан
2025-02-05T12:05
2025-02-05T12:05
новости
россия
сша
франция
эммануэль макрон
петр толстой (телеведущий)
госдума
убежище
жена
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Адвокат резюмировал, что его подзащитная выбрала Россию, так как Москва дала политическое убежище Эдварду Сноудену, а значит, может одобрить его и для нее.В сентябре прошлого года суд Парижа приговорил Наташу Рей и ее знакомую Дельфин Жегусс, известную как "медиум" Амандин Руа, утверждавших, что жена французского президента Эммануэля Макрона родилась мужчиной, к штрафу в размере €13,5 тысяч (более 1,4 миллиона рублей) за клевету.В декабре 2021 года на Youtube-канале женщины, представлявшейся "медиумом" вышел стрим, во время которого автор канала и ее коллега утверждали, что Бриджит Макрон раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье - девичья фамилия первой леди), но позже сменила пол.В феврале 2022-го Бриджит Макрон, трое ее детей от первого брака и брат подали в суд с требованием компенсации за вторжение в личную жизнь, неправомерное использование фотографий. В марте суд отклонил требования заявителей, отметив, что дело нужно квалифицировать как обвинение в клевете.Однако опыт Рей ничему не научил ее коллегу Кэндис Оуэнс. Примерно две недели назад она пообещала опубликовать доказательства того, что Брижит Макрон родилась мужчиной.Оуэнс утверждает, что ее преследуют адвокаты семьи французского президента, однако журналистка отметила, что не боится, так как США - это не Европа и что у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".В сети уже появилась первая часть "расследования" Оуэнс. Это 40-минутный ролик под названием "Становление Брижит", в котором журналистка в основном задает вопросы о прошлом первой леди Франции и ее отношениях с Макроном.В качестве "доказательств" своих слов корреспондент указывает:Оуэнс утверждает, что человек, который сейчас выдает себя за Брижит на самом деле родился мужчиной и носил имя Жан-Мишель Тронье, а настоящая Брижит якобы была его сестрой, которая пропала без вести, и брат в итоге поменял пол и присвоил себе личность сестры. Журналистка также заявляет, что у властей США есть "секретное досье" на Макрона.Первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены. Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54.Сейчас Бриджит Макрон 71. Она нередко получает нелестные комментарии в свой адрес и даже бездоказательные обвинения в принадлежности к другому полу.Другие подробности этой истории в материале "Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало".* Движение ЛГБТ запрещено в РФ.
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новости, россия, сша, франция, эммануэль макрон, петр толстой (телеведущий), госдума, убежище, жена
Новости, Россия, США, Франция, Эммануэль Макрон, Петр Толстой (телеведущий), Госдума, Убежище, жена

Журналистка из США, объявившая жену Макрона мужчиной, попросила убежище у Петра Толстого

12:05 05.02.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Американская журналистка Наташа Рэй, объявившая, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, подготовила прошение на политическое убежища в России. Об этом в своих соцсетях сообщил адвокат журналистки Франсуа Данглеан
"Она пока еще не подала заявление, но она планирует это сделать на следующей неделе, вероятно, через посольство России в Париже. Она стала жертвой сфабрикованного процесса", - заявил правозащитник, отметив, что его клиентка намерена обратиться напрямую к депутату Госдумы РФ Петру Толстому, так как "Петра Толстого хорошо знают и ценят во Франции. Он говорит по-французски, и Наташа Рей решила, что могла бы к нему обратиться, поскольку он может прочитать материалы следствия и быстро все понять, не требуя переводчика".
Адвокат резюмировал, что его подзащитная выбрала Россию, так как Москва дала политическое убежище Эдварду Сноудену, а значит, может одобрить его и для нее.
В сентябре прошлого года суд Парижа приговорил Наташу Рей и ее знакомую Дельфин Жегусс, известную как "медиум" Амандин Руа, утверждавших, что жена французского президента Эммануэля Макрона родилась мужчиной, к штрафу в размере €13,5 тысяч (более 1,4 миллиона рублей) за клевету.
В декабре 2021 года на Youtube-канале женщины, представлявшейся "медиумом" вышел стрим, во время которого автор канала и ее коллега утверждали, что Бриджит Макрон раньше была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье - девичья фамилия первой леди), но позже сменила пол.
В феврале 2022-го Бриджит Макрон, трое ее детей от первого брака и брат подали в суд с требованием компенсации за вторжение в личную жизнь, неправомерное использование фотографий. В марте суд отклонил требования заявителей, отметив, что дело нужно квалифицировать как обвинение в клевете.
Однако опыт Рей ничему не научил ее коллегу Кэндис Оуэнс. Примерно две недели назад она пообещала опубликовать доказательства того, что Брижит Макрон родилась мужчиной.
Оуэнс утверждает, что ее преследуют адвокаты семьи французского президента, однако журналистка отметила, что не боится, так как США - это не Европа и что у них есть свобода слова, поэтому французские адвокаты "не заткнут ей рот".
В сети уже появилась первая часть "расследования" Оуэнс. Это 40-минутный ролик под названием "Становление Брижит", в котором журналистка в основном задает вопросы о прошлом первой леди Франции и ее отношениях с Макроном.
В качестве "доказательств" своих слов корреспондент указывает:
  • практически полное отсутствие фотографий жены Макрона в юности, а те, что есть в сети называет поддельными;
  • "туманные" обстоятельства знакомства президента и первой леди;
  • их нежелание отвечать на ее вопросы.
  • Брижит "говорит тем же голосом", что и некий трансгендер* Вероника, которая давала интервью в 1977 году.
Оуэнс утверждает, что человек, который сейчас выдает себя за Брижит на самом деле родился мужчиной и носил имя Жан-Мишель Тронье, а настоящая Брижит якобы была его сестрой, которая пропала без вести, и брат в итоге поменял пол и присвоил себе личность сестры.
Журналистка также заявляет, что у властей США есть "секретное досье" на Макрона.
Первая леди Франции Брижит Макрон познакомилась с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном, когда преподавала ему в школе французский язык. Разница в возрасте супругов 24 года. Общих детей у них нет, лидер страны усыновил троих детей от первого брака жены. Поженились будущий президент Франции и его школьная учительница в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей 54.
Сейчас Бриджит Макрон 71. Она нередко получает нелестные комментарии в свой адрес и даже бездоказательные обвинения в принадлежности к другому полу.
Другие подробности этой истории в материале "Мне не заткнут рот": журналистка из США пообещала доказать, что Брижит Макрон "никогда не существовало".
* Движение ЛГБТ запрещено в РФ.
 
НовостиРоссияСШАФранцияЭммануэль МакронПетр Толстой (телеведущий)ГосдумаУбежищежена
 
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