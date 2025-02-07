Кремль отреагировал на санкции США против Международного уголовного суда - 07.02.2025 Украина.ру
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Кремль отреагировал на санкции США против Международного уголовного суда
Кремль отреагировал на санкции США против Международного уголовного суда - 07.02.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на санкции США против Международного уголовного суда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля прокомментировал журналистам санкции Вашингтона против Международного уголовного суда (МУС)
2025-02-07T13:30
2025-02-07T13:37
новости
сша
дмитрий песков
россия
вашингтон
дональд трамп
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд (мус)
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"Мы не являемся участниками статута соответствующего и, соответственно, мы МУС не признаем. А что касается американцев, у них свои отношения к МУС, и это не наше дело",- сказал Песков.Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.Подробнее - в материале Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дмитрий песков, россия, вашингтон, дональд трамп, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус)
Новости, США, Дмитрий Песков, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд (МУС)

Кремль отреагировал на санкции США против Международного уголовного суда

13:30 07.02.2025 (обновлено: 13:37 07.02.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля прокомментировал журналистам санкции Вашингтона против Международного уголовного суда (МУС)
"Мы не являемся участниками статута соответствующего и, соответственно, мы МУС не признаем. А что касается американцев, у них свои отношения к МУС, и это не наше дело",- сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.
В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
Подробнее - в материале Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДмитрий ПесковРоссияВашингтонДональд ТрампБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд (МУС)
 
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