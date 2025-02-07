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Кремль отреагировал на санкции США против Международного уголовного суда

Кремль отреагировал на санкции США против Международного уголовного суда - 07.02.2025 Украина.ру

Кремль отреагировал на санкции США против Международного уголовного суда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля прокомментировал журналистам санкции Вашингтона против Международного уголовного суда (МУС)

2025-02-07T13:30

2025-02-07T13:30

2025-02-07T13:37

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биньямин нетаньяху

международный уголовный суд (мус)

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"Мы не являемся участниками статута соответствующего и, соответственно, мы МУС не признаем. А что касается американцев, у них свои отношения к МУС, и это не наше дело",- сказал Песков.Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.Подробнее - в материале Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дмитрий песков, россия, вашингтон, дональд трамп, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус)