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Российский депутат высказался о новых попытках покушения на жизнь Трампа

Российский депутат высказался о новых попытках покушения на жизнь Трампа - 07.02.2025 Украина.ру

Российский депутат высказался о новых попытках покушения на жизнь Трампа

Шансы на новые попытки покушения на жизнь президента США Дональда Трампа будут возрастать, по мере того как он больше станет "закручивать гайки". Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), передает РИА Новости

2025-02-07T08:50

2025-02-07T08:50

2025-02-07T09:08

новости

дональд трамп

сша

демократическая партия

госдума

алексей журавлёв

цру

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"Попытки объявить импичмент Трампу - это еще цветочки, ягодки будут впереди. Чем больше он станет закручивать гайки, ущемляя интересы политиков и бизнесменов, тем больше шансов на то, что на него начнут готовить очередное покушение. И никого не остановит, что он действующий президент, таких в США и убивали уже неоднократно", - сказал Журавлев.По мнению депутата, Трамп за очень короткий срок сумел так насолить Демократической партии, что от него готовы избавиться.Накануне член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент Трампу.Подробнее - в материале Конгрессмен-демократ предложил вынести Трампу импичмент на сайте Украина.ру.

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новости, дональд трамп, сша, демократическая партия, госдума, алексей журавлёв, цру