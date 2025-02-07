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Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ

Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ - 07.02.2025 Украина.ру

Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ

Если замысел по перерезанию логистики группировки ВСУ удастся, тогда Славянск и Краматорск станут большими лагерями военнопленных. Российские бойцы будут изматывать противника, а потом дробить его на части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-02-07T05:30

2025-02-07T05:30

2025-02-07T05:30

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По словам эксперта, освобождение Часов Яра позволит ВС РФ двигаться дальше на запад, чтобы обходить с юга Славянско-Краматорскую агломерацию. С севера российским войскам надо будет двигаться восточнее Харькова вниз, добавил он.Поэтому сейчас идут тяжелые бои в районе Купянска. Это тоже перспектива возможного обхода Славянско-Краматорской агломерации, уточнил Кнутов.То есть попытаться изолировать район боевых действий от доставки резервов, продуктов питания, оружия, а не лобовой штурм, на который ВС РФ вынуждены идти в Часов Яре.Если этот замысел по перерезанию логистики группировки ВСУ удастся, тогда Славянск и Краматорск станут большими лагерями военнопленных, считает Кнутов."Да, мы будем изматывать противника, а потом дробить на части. Это примерно та же схема, что применялась Красной Армией при освобождении Сталинграда, когда мы блокировали полностью немецкую группировку, потом рассекли пополам, и потом по кусочку откусывали от каждой половинки", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.

https://ukraina.ru/20250206/1060855663.html

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краматорск

донбасс

харьков

сталинград

славянско-краматорская агломерация

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