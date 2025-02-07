Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Если замысел по перерезанию логистики группировки ВСУ удастся, тогда Славянск и Краматорск станут большими лагерями военнопленных. Российские бойцы будут изматывать противника, а потом дробить его на части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
По словам эксперта, освобождение Часов Яра позволит ВС РФ двигаться дальше на запад, чтобы обходить с юга Славянско-Краматорскую агломерацию. С севера российским войскам надо будет двигаться восточнее Харькова вниз, добавил он.
Поэтому сейчас идут тяжелые бои в районе Купянска. Это тоже перспектива возможного обхода Славянско-Краматорской агломерации, уточнил Кнутов.
"Эти клещи, возможно, покажутся кому-то слишком большими. Но основная задача не взять противника в тиски, а взять под контроль логистические пути снабжения и Славянско-Краматорской агломерации, и Покровска. Что мы сегодня и делаем", — подчеркнул специалист.
То есть попытаться изолировать район боевых действий от доставки резервов, продуктов питания, оружия, а не лобовой штурм, на который ВС РФ вынуждены идти в Часов Яре.
Если этот замысел по перерезанию логистики группировки ВСУ удастся, тогда Славянск и Краматорск станут большими лагерями военнопленных, считает Кнутов.
"Да, мы будем изматывать противника, а потом дробить на части. Это примерно та же схема, что применялась Красной Армией при освобождении Сталинграда, когда мы блокировали полностью немецкую группировку, потом рассекли пополам, и потом по кусочку откусывали от каждой половинки", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.
Вчера, 06:25Торг здесь неуместен: переговоры как сделкаРабота для организации мирного трека идет полным ходом. Это подтверждают и в США, и в России. Даже Зеленский в последнем интервью британскому СМИ заявил, что готов к дипломатическому урегулированию. Келлог объявил, что планы Трампа по завершению войны в Украине будут представлены 14-16 февраля на Мюнхенской конференции.