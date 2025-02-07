Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ - 07.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250207/1060883808.html
Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ
Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ - 07.02.2025 Украина.ру
Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ
Если замысел по перерезанию логистики группировки ВСУ удастся, тогда Славянск и Краматорск станут большими лагерями военнопленных. Российские бойцы будут изматывать противника, а потом дробить его на части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-02-07T05:30
2025-02-07T05:30
новости
славянск
россия
краматорск
юрий кнутов
вс рф
донбасс
харьков
сталинград
славянско-краматорская агломерация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9effe92bab9d75b9209e95e142e8c61.jpg
По словам эксперта, освобождение Часов Яра позволит ВС РФ двигаться дальше на запад, чтобы обходить с юга Славянско-Краматорскую агломерацию. С севера российским войскам надо будет двигаться восточнее Харькова вниз, добавил он.Поэтому сейчас идут тяжелые бои в районе Купянска. Это тоже перспектива возможного обхода Славянско-Краматорской агломерации, уточнил Кнутов.То есть попытаться изолировать район боевых действий от доставки резервов, продуктов питания, оружия, а не лобовой штурм, на который ВС РФ вынуждены идти в Часов Яре.Если этот замысел по перерезанию логистики группировки ВСУ удастся, тогда Славянск и Краматорск станут большими лагерями военнопленных, считает Кнутов."Да, мы будем изматывать противника, а потом дробить на части. Это примерно та же схема, что применялась Красной Армией при освобождении Сталинграда, когда мы блокировали полностью немецкую группировку, потом рассекли пополам, и потом по кусочку откусывали от каждой половинки", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.
https://ukraina.ru/20250206/1060855663.html
славянск
россия
краматорск
донбасс
харьков
сталинград
славянско-краматорская агломерация
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377959_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3067e992a50a521f3a4b39354de57d23.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, славянск, россия, краматорск, юрий кнутов, вс рф, донбасс, харьков, сталинград, славянско-краматорская агломерация, бои, окружение, сво, спецоперация
Новости, Славянск, Россия, Краматорск, Юрий Кнутов, ВС РФ, Донбасс, Харьков, Сталинград, Славянско-Краматорская агломерация, бои, окружение, СВО, Спецоперация

Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ

05:30 07.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Если замысел по перерезанию логистики группировки ВСУ удастся, тогда Славянск и Краматорск станут большими лагерями военнопленных. Российские бойцы будут изматывать противника, а потом дробить его на части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
По словам эксперта, освобождение Часов Яра позволит ВС РФ двигаться дальше на запад, чтобы обходить с юга Славянско-Краматорскую агломерацию. С севера российским войскам надо будет двигаться восточнее Харькова вниз, добавил он.
Поэтому сейчас идут тяжелые бои в районе Купянска. Это тоже перспектива возможного обхода Славянско-Краматорской агломерации, уточнил Кнутов.
"Эти клещи, возможно, покажутся кому-то слишком большими. Но основная задача не взять противника в тиски, а взять под контроль логистические пути снабжения и Славянско-Краматорской агломерации, и Покровска. Что мы сегодня и делаем", — подчеркнул специалист.
То есть попытаться изолировать район боевых действий от доставки резервов, продуктов питания, оружия, а не лобовой штурм, на который ВС РФ вынуждены идти в Часов Яре.
Если этот замысел по перерезанию логистики группировки ВСУ удастся, тогда Славянск и Краматорск станут большими лагерями военнопленных, считает Кнутов.
"Да, мы будем изматывать противника, а потом дробить на части. Это примерно та же схема, что применялась Красной Армией при освобождении Сталинграда, когда мы блокировали полностью немецкую группировку, потом рассекли пополам, и потом по кусочку откусывали от каждой половинки", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.
Коллаж: Трамп, Маск, Путин, Си Цзиньпин, Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Вчера, 06:25
Торг здесь неуместен: переговоры как сделкаРабота для организации мирного трека идет полным ходом. Это подтверждают и в США, и в России. Даже Зеленский в последнем интервью британскому СМИ заявил, что готов к дипломатическому урегулированию. Келлог объявил, что планы Трампа по завершению войны в Украине будут представлены 14-16 февраля на Мюнхенской конференции.
 
НовостиСлавянскРоссияКраматорскЮрий КнутовВС РФДонбассХарьковСталинградСлавянско-Краматорская агломерациябоиокружениеСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово
06:10Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру
06:04Паника от продвижения ВС РФ и стремление продать ресурсы. Что происходит в Днепре (бывш. Днепропетровске)
06:00Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей
05:45Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков
05:30Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ
05:19Недоумение главы Мосфильма, кантри-революция и "Руководство по саботажу" в США. События культуры
05:15"Выкрикивает какую-то чушь": Пучков объяснил, почему Трамп за сто дней не прекратит войну на Украине
05:00Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию
04:45"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров
04:30Запад разучился читать предложения России: эксперт о том, сможет ли мир "отползти" от ракетного кризиса
04:15"Эти самолеты — хорошая мишень": Кнутов рассказал, какая судьба ждет на Украине истребители Mirage 2000
04:00"Пусть Европа сама разбирается": эксперт о том, пересмотрят ли США планы по развертыванию вооружений
03:45Увеличение дальности ракет "Искандер-М" позволит взять под контроль аэродромы противника — Кнутов
03:30"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ
03:15"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях
03:00Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО
20:32"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова
20:04Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР
19:57Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко
Лента новостейМолния