Увеличение дальности ракет "Искандер-М" позволит взять под контроль аэродромы противника — Кнутов
Перехватить ракеты комплекса "Искандер-М" не может даже Patriot последней модификации. Увеличение дальности таких ракет в два раза позволит взять под контроль аэродромы на границе Центральной и Западной Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Аналитик американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт сообщил, что разрабатывается новая версия баллистических ракет комплекса "Искандер", способная поражать цели на расстоянии до 1000 километров. По его словам, эта ракета будет выбивать F-16, которые НАТО передало Украине.
По словам эксперта, ракеты комплекса "Искандер-М" отличаются тем, что против них неэффективен ни один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК).
Даже Patriot последней модификации не может перехватить такие ракеты, поскольку они летят по квазибаллистической траектории, маневрируя в полете, добавил он.
Увеличение дальности ракет "Искандер-М" в два раза позволит взять под контроль аэродромы противника, которые находятся на границе Центральной и Западной Украины, сказал Кнутов.
"Мы сможем выводить из строя не только места базирования, но и логистику, которая обеспечивает полеты. Это удары по топливным хранилищам, РЛС, центрам подготовки техников. Один удар по взлетно-посадочной полосе приведет к тому, что аэродром применяться не будет", — подчеркнул специалист.
Это небольшой срок, но с учетом интенсивности воздушных боев это значимая пауза. Один неподнявшийся в воздух F-16 или Mirage увеличивает возможности наших ракет или "Гераней" достичь цели.
Поэтому появление ракет "Искандеров" с увеличенной дальностью полета значительно изменит ход боевых действий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
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