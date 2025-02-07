https://ukraina.ru/20250207/1060865238.html

"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ

"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ - 07.02.2025 Украина.ру

"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ

США еще при Байдене прямо заявили: "Ситуация меняется. Возможно, нам придется наращивать свой арсенал выше потолка ДСНВ". В России возобладал подход в духе "Посмотрим за американцами". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

2025-02-07T03:30

2025-02-07T03:30

2025-02-07T03:30

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ядерное оружие

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В экспертном сообществе существует мнение, что даже в соответствии с сегодняшними договорами об ограничении ядерных вооружений у России есть куда наращивать свой арсенал, а США – наоборот, надо сокращать свой арсенал.Что касается действующего ДСНВ 2010 года, то и Россия, и США его в целом выполнили и находятся в пределах его потолков, указал эксперт. Проблема заключается в другом: США еще при экс-президенте Джо Байдене прямо заявили: "Ситуация меняется. Возможно, нам придется наращивать свой арсенал выше этого потолка", отметил Стефанович.Стефанович добавил, что символически для России всегда было важно соблюдать количественный паритет. Но от количественного паритета рано или поздно придется отходить, потому что стало слишком много игроков, уточнил эксперт."Еще одна проблема, что в конце своего срока администрация Байдена доложила в Конгресс о соблюдении Россией ДСНВ. Там был интересный тезис: "Из-за того, что общие показатели близки к потолку, на короткое время Россия выходила за этот потолок, но это не привело к уязвимости американской национальной обороны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250206/1060829224.html

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новости, россия, сша, ядерное оружие, ракеты, дснв, джо байден, арсенал, договор, оборона, оружие, вооружения