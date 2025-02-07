"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ - 07.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250207/1060865238.html
"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ
"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ - 07.02.2025 Украина.ру
"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ
США еще при Байдене прямо заявили: "Ситуация меняется. Возможно, нам придется наращивать свой арсенал выше потолка ДСНВ". В России возобладал подход в духе "Посмотрим за американцами". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-02-07T03:30
2025-02-07T03:30
новости
россия
сша
ядерное оружие
ракеты
дснв
джо байден
арсенал
договор
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101171/56/1011715634_0:92:3077:1823_1920x0_80_0_0_1393d2d0399dd3807fe89b0576f0edbe.jpg
В экспертном сообществе существует мнение, что даже в соответствии с сегодняшними договорами об ограничении ядерных вооружений у России есть куда наращивать свой арсенал, а США – наоборот, надо сокращать свой арсенал.Что касается действующего ДСНВ 2010 года, то и Россия, и США его в целом выполнили и находятся в пределах его потолков, указал эксперт. Проблема заключается в другом: США еще при экс-президенте Джо Байдене прямо заявили: "Ситуация меняется. Возможно, нам придется наращивать свой арсенал выше этого потолка", отметил Стефанович.Стефанович добавил, что символически для России всегда было важно соблюдать количественный паритет. Но от количественного паритета рано или поздно придется отходить, потому что стало слишком много игроков, уточнил эксперт."Еще одна проблема, что в конце своего срока администрация Байдена доложила в Конгресс о соблюдении Россией ДСНВ. Там был интересный тезис: "Из-за того, что общие показатели близки к потолку, на короткое время Россия выходила за этот потолок, но это не привело к уязвимости американской национальной обороны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250206/1060829224.html
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101171/56/1011715634_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_adb71168799f9d58fe7580be962e52ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, ядерное оружие, ракеты, дснв, джо байден, арсенал, договор, оборона, оружие, вооружения
Новости, Россия, США, Ядерное оружие, ракеты, ДСНВ, Джо Байден, арсенал, договор, оборона, оружие, вооружения

"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ

03:30 07.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
США еще при Байдене прямо заявили: "Ситуация меняется. Возможно, нам придется наращивать свой арсенал выше потолка ДСНВ". В России возобладал подход в духе "Посмотрим за американцами". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
В экспертном сообществе существует мнение, что даже в соответствии с сегодняшними договорами об ограничении ядерных вооружений у России есть куда наращивать свой арсенал, а США – наоборот, надо сокращать свой арсенал.
Что касается действующего ДСНВ 2010 года, то и Россия, и США его в целом выполнили и находятся в пределах его потолков, указал эксперт.
Проблема заключается в другом: США еще при экс-президенте Джо Байдене прямо заявили: "Ситуация меняется. Возможно, нам придется наращивать свой арсенал выше этого потолка", отметил Стефанович.
"В России пока возобладал подход в духе: "Посмотрим за американцами. Мы не сомневаемся, что того, что у нас есть, нам хватит. А если США будут что-то наращивать, будем думать, что с этим делать", — подчеркнул он.
Стефанович добавил, что символически для России всегда было важно соблюдать количественный паритет. Но от количественного паритета рано или поздно придется отходить, потому что стало слишком много игроков, уточнил эксперт.
"Еще одна проблема, что в конце своего срока администрация Байдена доложила в Конгресс о соблюдении Россией ДСНВ. Там был интересный тезис: "Из-за того, что общие показатели близки к потолку, на короткое время Россия выходила за этот потолок, но это не привело к уязвимости американской национальной обороны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Стешин интервью - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Вчера, 07:00
Дмитрий Стешин: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоровСейчас на фронте некоторое затишье. Это может быть связано с тем, что люди смертельно устали. Надо перегруппироваться, обновить парк вооружений и подвезти боеприпасы. Главное же – не выбить врага с позиции, а закрепиться. Мы этим и занимаемся. А потом будем наступать дальше, уверен военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
 
НовостиРоссияСШАЯдерное оружиеракетыДСНВДжо Байденарсеналдоговороборонаоружиевооружения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово
06:10Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру
06:04Паника от продвижения ВС РФ и стремление продать ресурсы. Что происходит в Днепре (бывш. Днепропетровске)
06:00Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей
05:45Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков
05:30Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ
05:19Недоумение главы Мосфильма, кантри-революция и "Руководство по саботажу" в США. События культуры
05:15"Выкрикивает какую-то чушь": Пучков объяснил, почему Трамп за сто дней не прекратит войну на Украине
05:00Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию
04:45"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров
04:30Запад разучился читать предложения России: эксперт о том, сможет ли мир "отползти" от ракетного кризиса
04:15"Эти самолеты — хорошая мишень": Кнутов рассказал, какая судьба ждет на Украине истребители Mirage 2000
04:00"Пусть Европа сама разбирается": эксперт о том, пересмотрят ли США планы по развертыванию вооружений
03:45Увеличение дальности ракет "Искандер-М" позволит взять под контроль аэродромы противника — Кнутов
03:30"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ
03:15"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях
03:00Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО
20:32"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова
20:04Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР
19:57Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко
Лента новостейМолния