"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
США еще при Байдене прямо заявили: "Ситуация меняется. Возможно, нам придется наращивать свой арсенал выше потолка ДСНВ". В России возобладал подход в духе "Посмотрим за американцами". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
В экспертном сообществе существует мнение, что даже в соответствии с сегодняшними договорами об ограничении ядерных вооружений у России есть куда наращивать свой арсенал, а США – наоборот, надо сокращать свой арсенал.
Что касается действующего ДСНВ 2010 года, то и Россия, и США его в целом выполнили и находятся в пределах его потолков, указал эксперт.
Проблема заключается в другом: США еще при экс-президенте Джо Байдене прямо заявили: "Ситуация меняется. Возможно, нам придется наращивать свой арсенал выше этого потолка", отметил Стефанович.
"В России пока возобладал подход в духе: "Посмотрим за американцами. Мы не сомневаемся, что того, что у нас есть, нам хватит. А если США будут что-то наращивать, будем думать, что с этим делать", — подчеркнул он.
Стефанович добавил, что символически для России всегда было важно соблюдать количественный паритет. Но от количественного паритета рано или поздно придется отходить, потому что стало слишком много игроков, уточнил эксперт.
"Еще одна проблема, что в конце своего срока администрация Байдена доложила в Конгресс о соблюдении Россией ДСНВ. Там был интересный тезис: "Из-за того, что общие показатели близки к потолку, на короткое время Россия выходила за этот потолок, но это не привело к уязвимости американской национальной обороны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Дмитрий Стешин: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоровСейчас на фронте некоторое затишье. Это может быть связано с тем, что люди смертельно устали. Надо перегруппироваться, обновить парк вооружений и подвезти боеприпасы. Главное же – не выбить врага с позиции, а закрепиться. Мы этим и занимаемся. А потом будем наступать дальше, уверен военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин