https://ukraina.ru/20250206/1060883051.html

"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова

"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова - 06.02.2025 Украина.ру

"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова

США реализовали глобальную коррупционную схему с помощью Валдимира Зеленского, который подтвердил своё реноме коррупционера и мошенника. Об этом на брифинге 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-02-06T20:32

2025-02-06T20:32

2025-02-06T20:32

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Она напомнила о том, что Владимира Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией о мире в сентябре 2022 года. Захарова также напомнила, что Зеленский на днях предъявил западным партнёрам выбор – или Украина вступает в НАТО, или они предоставляют Киеву ядерное оружие.Захарова озадачилась вопросами о том, сколько на самом деле было отправлено режимом Джо Байдена денег в поддержку киевского режима, сколько денег дошло до Банковой (руководства Украины), сколько денег и куда ушло с Банковой.Она напомнила о том, что в США год назад – ещё в бытность президентом Байдена, анонсировали антикоррупционные проверки (аудит) всего того, что было направлено в Киев из Вашингтона – гуманитарной и прочей помощи. Эмиссары из США приезжали на Украину, но ничем эта затея с проверкой не закончилась, отметила Захарова.Она также обратила внимание и на недавно появившиеся в соцсетях откровения директора распущенного Дональдом Трампом Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, которая в 2023 году публично хвасталась, как отправила киевскому режиму $15 млрд наличными."Никто не знает, когда и как были потрачены эти купюры", - подчеркнула Захарова."Всё понятно - рука руку моет, можно было бы сказать. Только эти руки в крови. Всем давно очевидно, в какую "чёрную дыру" утекают и в чьих карманах оседают все эти потоки финансовой помощи Запада", - резюмировала российский дипломат.Также на эту тему: Её глубокое знание коррупционных схем Байденов на Украине впечатляет: кто стал генпрокурором США

https://ukraina.ru/20250206/1060881748.html

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новости, сша, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, джо байден, нато, финансовая помощь, финансирование, финансы, деньги, коррупция, мошенничество, мид рф, дипломатия, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика