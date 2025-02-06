"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова - 06.02.2025 Украина.ру
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"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова
"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова - 06.02.2025 Украина.ру
"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова
США реализовали глобальную коррупционную схему с помощью Валдимира Зеленского, который подтвердил своё реноме коррупционера и мошенника. Об этом на брифинге 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-02-06T20:32
2025-02-06T20:32
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финансовая помощь
финансирование
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Она напомнила о том, что Владимира Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией о мире в сентябре 2022 года. Захарова также напомнила, что Зеленский на днях предъявил западным партнёрам выбор – или Украина вступает в НАТО, или они предоставляют Киеву ядерное оружие.Захарова озадачилась вопросами о том, сколько на самом деле было отправлено режимом Джо Байдена денег в поддержку киевского режима, сколько денег дошло до Банковой (руководства Украины), сколько денег и куда ушло с Банковой.Она напомнила о том, что в США год назад – ещё в бытность президентом Байдена, анонсировали антикоррупционные проверки (аудит) всего того, что было направлено в Киев из Вашингтона – гуманитарной и прочей помощи. Эмиссары из США приезжали на Украину, но ничем эта затея с проверкой не закончилась, отметила Захарова.Она также обратила внимание и на недавно появившиеся в соцсетях откровения директора распущенного Дональдом Трампом Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, которая в 2023 году публично хвасталась, как отправила киевскому режиму $15 млрд наличными."Никто не знает, когда и как были потрачены эти купюры", - подчеркнула Захарова."Всё понятно - рука руку моет, можно было бы сказать. Только эти руки в крови. Всем давно очевидно, в какую "чёрную дыру" утекают и в чьих карманах оседают все эти потоки финансовой помощи Запада", - резюмировала российский дипломат.Также на эту тему: Её глубокое знание коррупционных схем Байденов на Украине впечатляет: кто стал генпрокурором США
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новости, сша, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, джо байден, нато, финансовая помощь, финансирование, финансы, деньги, коррупция, мошенничество, мид рф, дипломатия, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика
Новости, США, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, финансовая помощь, финансирование, финансы, деньги, коррупция, мошенничество, МИД РФ, дипломатия, публичная дипломатия, международные отношения, Международная политика

"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова

20:32 06.02.2025
 
Фото: Зеленский
Фото: Зеленский
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США реализовали глобальную коррупционную схему с помощью Валдимира Зеленского, который подтвердил своё реноме коррупционера и мошенника. Об этом на брифинге 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила о том, что Владимира Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией о мире в сентябре 2022 года. Захарова также напомнила, что Зеленский на днях предъявил западным партнёрам выбор – или Украина вступает в НАТО, или они предоставляют Киеву ядерное оружие.
"Общаясь 1 февраля с корреспондентами Associated Press, Зеленский подтвердил своё реноме и характеристику отъявленного мошенника и коррупционера, - констатировала Захарова. - Он во всеуслышание заявил, что: "Украина получила всего $75 млрд из обещанных США $177 млрд долл. Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку ВСУ – это всё неправда. Я не знаю, где все эти деньги".
Захарова озадачилась вопросами о том, сколько на самом деле было отправлено режимом Джо Байдена денег в поддержку киевского режима, сколько денег дошло до Банковой (руководства Украины), сколько денег и куда ушло с Банковой.
"Ведь кто-то же должен набраться мужества и посчитать все эти деньги", - сказала Захарова.
Она напомнила о том, что в США год назад – ещё в бытность президентом Байдена, анонсировали антикоррупционные проверки (аудит) всего того, что было направлено в Киев из Вашингтона – гуманитарной и прочей помощи. Эмиссары из США приезжали на Украину, но ничем эта затея с проверкой не закончилась, отметила Захарова.
"Никаких аудитов и проверок нет и в помине. Это колоссальная мировая коррупционная схема, которая была реализована, разработана и потом воплощена в жизнь американскими ультралибералами", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Она также обратила внимание и на недавно появившиеся в соцсетях откровения директора распущенного Дональдом Трампом Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, которая в 2023 году публично хвасталась, как отправила киевскому режиму $15 млрд наличными.
"Никто не знает, когда и как были потрачены эти купюры", - подчеркнула Захарова.
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19:09
Запад делает всё для продолжения убийств мирных граждан на Украине - ЗахароваПолитика стран Запада направлена на продолжение убийства мирных граждан на Украине. Об этом на брифинге 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всё понятно - рука руку моет, можно было бы сказать. Только эти руки в крови. Всем давно очевидно, в какую "чёрную дыру" утекают и в чьих карманах оседают все эти потоки финансовой помощи Запада", - резюмировала российский дипломат.
Также на эту тему: Её глубокое знание коррупционных схем Байденов на Украине впечатляет: кто стал генпрокурором США
 
НовостиСШАУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОфинансовая помощьфинансированиефинансыденьгикоррупциямошенничествоМИД РФдипломатияпубличная дипломатиямеждународные отношенияМеждународная политика
 
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20:32"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова
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