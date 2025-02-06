"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова
Фото: Зеленский
США реализовали глобальную коррупционную схему с помощью Валдимира Зеленского, который подтвердил своё реноме коррупционера и мошенника. Об этом на брифинге 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила о том, что Владимира Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией о мире в сентябре 2022 года. Захарова также напомнила, что Зеленский на днях предъявил западным партнёрам выбор – или Украина вступает в НАТО, или они предоставляют Киеву ядерное оружие.
"Общаясь 1 февраля с корреспондентами Associated Press, Зеленский подтвердил своё реноме и характеристику отъявленного мошенника и коррупционера, - констатировала Захарова. - Он во всеуслышание заявил, что: "Украина получила всего $75 млрд из обещанных США $177 млрд долл. Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку ВСУ – это всё неправда. Я не знаю, где все эти деньги".
Захарова озадачилась вопросами о том, сколько на самом деле было отправлено режимом Джо Байдена денег в поддержку киевского режима, сколько денег дошло до Банковой (руководства Украины), сколько денег и куда ушло с Банковой.
"Ведь кто-то же должен набраться мужества и посчитать все эти деньги", - сказала Захарова.
Она напомнила о том, что в США год назад – ещё в бытность президентом Байдена, анонсировали антикоррупционные проверки (аудит) всего того, что было направлено в Киев из Вашингтона – гуманитарной и прочей помощи. Эмиссары из США приезжали на Украину, но ничем эта затея с проверкой не закончилась, отметила Захарова.
"Никаких аудитов и проверок нет и в помине. Это колоссальная мировая коррупционная схема, которая была реализована, разработана и потом воплощена в жизнь американскими ультралибералами", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Она также обратила внимание и на недавно появившиеся в соцсетях откровения директора распущенного Дональдом Трампом Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, которая в 2023 году публично хвасталась, как отправила киевскому режиму $15 млрд наличными.
"Никто не знает, когда и как были потрачены эти купюры", - подчеркнула Захарова.
"Всё понятно - рука руку моет, можно было бы сказать. Только эти руки в крови. Всем давно очевидно, в какую "чёрную дыру" утекают и в чьих карманах оседают все эти потоки финансовой помощи Запада", - резюмировала российский дипломат.