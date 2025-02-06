https://ukraina.ru/20250206/1060867421.html

Не вновь, а снова. Как Великобритания и Германия готовятся сорвать план Трампа по Украине

Не вновь, а снова. Как Великобритания и Германия готовятся сорвать план Трампа по Украине - 06.02.2025 Украина.ру

Не вновь, а снова. Как Великобритания и Германия готовятся сорвать план Трампа по Украине

Европа активизировала свои усилия вокруг российско-украинского конфликта. Пока в США склоняются к заморозке войны в том или ином виде, Великобритания и Германия пытаются сподвигнуть Киев эти планы отложить. Такой маневр все уже видели в 2022 году, когда с легкой руки Бориса Джонсона намечавшееся мирное решение было выброшено в мусорное ведро

2025-02-06T13:30

2025-02-06T13:30

2025-02-06T13:51

эксклюзив

украина

германия

киев

владимир зеленский

валерий залужный

мид

великобритания

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Мюнхенская речь КеллогаСоединенные Штаты собираются представить свой вариант мирного урегулирования по Украине на предстоящей в Мюнхене конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля."Рад сообщить, что приму участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года. Будучи спецпосланником президента США по России и Украине, планирую рассказать о стремлении Дональда Трампа завершить кровавую и дорогостоящую войну на Украине", - написал в соцсети Х Кит Келлог, которого новый американский президент назначил своим спецпосланником.Он добавил, что в Германии планирует также встретиться с "теми союзниками США, которые готовы работать с нами".Украинские СМИ утверждают, что вскоре после Мюнхенской конференции Келлог заедет и в Киев, где его ждут еще с января, когда его визит был отложен в последний момент.Таким образом, если презентация плана состоится, то можно ожидать уже более детальные обсуждения этих инициатив между сторонами.Киевские принцессы и британские князьяНе исключено, что именно в преддверии поездок Келлога, на Украину зачастили европейские посланцы. Один из них – целый глава британского МИД Дэвид Лэмми.Встречать высокого гостя отправили украинского посла в Великобритании Валерия Залужного, который пообещал, что с Лэмми будет обсуждаться "дальнейшее сотрудничество и совместные проекты для усиления безопасности".Глава британской дипломатии приехал на Украину после премьера страны Кира Стармера, который в середине января подписал с Владимиром Зеленским план по партнерству между двумя государствами на сто лет вперед.В сети распространился отрывок речи Лэмми, который намекнул, что сто лет - не срок."Тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей, наше партнерство – оно про сотни и тысячи лет", - объявил глава МИД Великобритании.Вряд ли правящему на Украине режиму, которому сейчас день простоять, да ночь продержаться, стоит заглядывать так далеко. В повестке дня для украинских властей – вопрос завершения конфликта на хоть сколько-нибудь приемлемых условиях.И вот Зеленский уже делает заявления, что не исключает переговоров с Владимиром Путиным, с оговоркой, правда, что это произойдет, если не будет никакой другой "конфигурации" для достижения мира.Почувствовав нажим на украинские власти со стороны Трампа вкупе с прорезавшимся оппортунизмом Зеленского, британцы и отправились в Киев. Новое переиздание нетленного "давайте просто воевать" от Бориса Джонсона. Американский план заморозки неприемлем для британцев, поэтому с их стороны и идет попытка разыграть собственную партию.Любопытно в этой связи присутствие на встрече с Лэмми посла и бывшего главкома Залужного, который, если верить украинским социологам, сильно опережает Зеленского по популярности среди местного населения.Уж не на смотрины ли приехал Залужный, чтобы прямо в Киеве на него примерить "шапку Мономаха", если продолжать древние исторические аналогии британского посла?А что Германия?Не отстает от Британии и Германия, которая также хочет встроиться в общий хор, а заодно поймать свою рыбку в этой мутной воде. Позиция Берлина тоже интересная – громко кричать о войне до победного конца, подбрасывать оружие, но к своим дальнобойным ракетам украинских спецов не подпускать и близко.Подала голос даже уже слегка позабытая ныне экс-канцлер Ангела Меркель. Никакой победы на Украине Россия одержать не должна, заклинала она на днях своих слушателей на одном из мероприятий в Гамбурге.И тут же поддержала решение не передавать украинской стороне немецкие ракеты Taurus, сославшись почему-то на пример Джо Байдена, который показал своими "очень взвешенными решениями" чем с Украиной делиться можно, а с чем лучше не надо.Все это делается на фоне усиления внутренних проблем Германии, где по-прежнему гордо отказываются от российского газа, но терпят из-за этого убытки.О степени воцарившегося на немецких землях маразма красноречиво свидетельствует сопоставление двух следующих разнокалиберных историй.Эпизод первый: сентябрь 2022 года. На дне Балтийского моря, на газопроводах "Северный поток" гремят взрывы, которые полностью выводят почти все трубопроводы из строя. Случившееся совершенно справедливо квалифицируют как теракт, но все усилия следствия не приводят ни к чему, хотя все бенефициары и даже исполнители этого преступления давно известны.История вторая: конец прошлого года – начало этого. Некие злоумышленники заливают монтажной пеной выхлопные трубы автомобилей в разных городах Германии. Счет инцидентам идет на сотни. Рядом с каждой поврежденной машиной обнаруживается записки с надписью "Становится зеленее". Следствие также пыхтит в поисках преступников и рожает версию о "российском следе". Потом, правда, вроде как опровергли сами же себя, но осадочек остался.То есть. Многомиллиардный международный проект "Северный поток" уничтожен и Запад делает вид, что не знает, кто и зачем это сделал, а какие-то машины с монтажной пеной – так сразу "российские силы".Поведение Великобритании и Германии в последнее время свидетельствует, что в Европе пока не готовы списывать Украину в утиль и еще надеются переиграть ситуацию в свою пользу. Добавим к ним и Францию, которая ищет возможность засунуть на Украину своих "миротворцев". Чем ближе будет видеться на горизонте та или иная развязка конфликта, тем наглее и опаснее будут действовать европейские поджигатели войны.Подробнее об Украине в международном контексте - в материале издания Украина.ру Трамп польстился на украинские недра, плохие новости для Швеции и НАТО.

https://ukraina.ru/20250205/1060845329.html

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эксклюзив, украина, германия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, мид, великобритания